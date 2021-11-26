АЙЯ ДЕ ЛА ТОРРЕ, Виктор Рауль (исп. Victor Raul Haya de la Torre)

Перуанский политический деятель.

Отец А. издавал газету , в которой в молодости работал его сын. Поступив в университет Сан-Маркос, Айя окунулся в политическую борьбу. Он принял активное участие в установлении 8-часового дня для рабочих Лимы, способствовал созданию профсоюза текстильщиков. В 1923 был выслан из страны диктатором Легией. В 1924 создал апристскую партию Перу (от начальных букв названия партии на испанском языке — Alianza Popular Revolucionaria Americana: APRA — АПРА (в наст. время — народная партия Перу). После свержения Легии принял участие в президентских выборах 1931, выдвинув радикальную программу демократии , индустриализации, проведения аграрной реформы, ограничения деятельности империалистических монополий, прежде всего американских. Потерпев поражение, не признал себя побежденным, и был заключен новым президентом Санчесом Серро в тюрьму. В июле 1932 апристы подняли восстание в родном гор. А. Трухильо. Во время восстания были расстреляны офицеры регулярной армии. Это вызвало многолетнюю вражду между армией и А. Вплоть до 1945 он находился на нелегальном положении. Получив большинство в конгрессе, апристы разделили власть с национальной буржуазией, но на деле отбросили свою программу. В 1948 власть захватили связанные с экспортной олигархией военные, обвинившие А. в подготовке мятежа. В течение пяти лет Айя укрывался в колумбийском посольстве. Он выступил против «революции сверху» военных во главе с Веласко Альварадо в 1968–1975, осуществлявших в целом программу апристов 1920–1930-х. В 1975–1979 А. принимал активное участие в переговорах о восстановлении демократии, подписав незадолго до смерти, как председатель Конституционной ассамблеи, текст новой конституции 1979. Будучи непримиримым противником коммунистов , он тем не менее понимал, что апристы не придут к власти, если будут игнорировать левые настроения значительного большинства населения. Поэтому он назначил в качестве преемника молодого социал-демократически настроенного Алана Гарсию, который и привел партию к победе на президентских выборах 1985. Блестящий полемист и писатель, А. опубликовал ряд работ, не потерявших значение до сих пор: «За освобождение Латинской Америки» (1927), «Теория и тактика апризма» (1931), «Мои впечатления от империалистической Англии и советской России» (1931), «Антиимпериализм и АПРА» (1936), «Тойнби и проблемы истории» (1957).

Автор статьи: И. И. Янчук