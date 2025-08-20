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Болгария, Румыния, Польша с помощью СССР создали мощную промышленность и превратились из аграрных и аграрно-индустриальных стран в индустриально-аграрные. Высокоразвитыми стали ГДР, Чехословакия, Венгрия.

В начале 1960-х гг. на долю 13 стран, сформировавших мировую систему социализма, приходилось 20 % мировой промышленной продукции, 26 % территории и 35 % населения земного шара.

Кризисы в ряде социалистических стран.

Венгрия.

«Пражская весна» 1968 г. Ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию.

Движение «Солидарность» в Польше.

Югославский социализм.

«Бархатные революции» в Восточной Европе. Во второй половине 1980-х гг. страны мировой социалистической системы вступили в полосу экономического, политического и идейного кризиса. Экономика социалистических государств всё больше отставала от экономики ведущих капиталистических стран

Распад Югославии и войны на Балканах. «Цветные революции» в Восточной Европе при активном участии западных стран разрушили в Европе баланс сил и породили множество конфликтов, в том числе межнациональных.

Агрессия НАТО против Югославии.

Восточная Европа в 1990-х гг. и начале XXI века.