ЮГОСЛАВСКАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛИЗМА

Особая модель общественно-политического развития, появившаяся в 50-е гг. XX в.

На становление собственной модели социализма подтолкнул советско-югославский конфликт (1948 г.), поскольку до этого югославские коммунисты полностью ориентировались на советский опыт. В 1945-1948 гг. был взят курс на индустриализацию и кооперацию сельского хозяйства, ставилась задала на построение крупных промышленных предприятий. Но последовавший конфликт и даже разрыв дипломатических отношений в 1949 г. поставил Югославию в крайне затруднительное положение, для реализации масштабных преобразований не хватало ресурсов и специалистов, а в СССР лишь усиливалась критика руководства КПЮ. Среди ближайших сподвижников Тито не утихали споры о возможном выходе из создавшегося положения, страна оказалась в положении изгоя. Так, возникла идея о передаче предприятий в управление рабочим коллективам. 23 декабря 1949 г. Б. Кидрич и Д. Салай подписали первое постановление об основании рабочего совета, который вскоре был создан на первом предприятии. И.Б. Тито ухватился за эту мысль, и уже в 1950 г. Народной скупщиной был принят «Основной закон по управлению государственными хозяйственными предприятиями и высшими хозяйственными объединениями со стороны трудовых коллективов» (подготовлен М. Джиласом и И.Б. Тито). Согласно ему, все государственные предприятия находились в общенародной собственности, но управление ими должно было перейти в руки трудовых коллективов, избирающих рабочий совет и комитет управления, занимавшимися вопросами организации производства, выпуска и сбыта продукции. Перед комитетом управления отвечал директор предприятия, игравший роль связующего звена между рабочими и государством.

В 1951 г. согласно новой реформе планирования произошел переход от 5-летнего к одногодичному экономическому планированию (потом вернулись и к пятилетнему и даже десятилетнему плану), одновременно значительные полномочия передавались от федерального центра республиканским и местным органам власти. При этом создавались бюро хозяйственного планирования на уровне федерации, республик и местных органов власти, которые играли скорее роль статистического ведомства, информируя руководство о положении дел. В полномочиях федерального центра оставалось формирование общего направления и установления пропорций в развитии отраслей народного хозяйства.

Провозглашение доктрины о построении самоуправленческого социализма

Новый курс на построение собственной самоуправленческой модели социализма был закреплён на VI съезде КПЮ в 1952 г. Были подвергнуты острой критике И.В. Сталин и советский (сталинский) опыт построения социализма, а введение самоуправления объявлялось переломным моментом в развитии общественных отношений. При этом партия изменила название на Союз коммунистов Югославии (СКЮ), который объявлялся авангардом рабочего класса и передавал непосредственное управление страной в руки рабочих через систему самоуправления. В 1953 г. были отменены отраслевые министерства, их функции взяли на себя республиканские и местные органы власти, а также т.н. хозяйственные палаты (объединения представителей предприятий определенной отрасли). В том же году произошел отказ от навязываемой сельской кооперации, число задруг стало стремительно сокращаться. Максимальный надел земли для крестьян определялся в 10-15 га, при этом разрешалась свободная продажа и аренда земли. Данные меры были продиктованы острым социальным недовольством и отрицательным экономическим эффектом от форсированной кооперации. Затем в Югославии в сельском хозяйстве появилась практика создания крупных агропромышленных комбинатов («Београд», «Бачка Топола»), в которых напрямую увязывалось сельскохозяйственное производство и пищевая промышленность.

В дальнейшем самоуправление, самоокупаемость и самофинансирование были провозглашены основными принципами народного хозяйствования. Предприятия получили право сбывать свою продукцию на рынке по рыночным ценам, формировались связи между ними на горизонтальном уровне. Уровень заработной платы ставился в прямую зависимость от дохода от реализованной продукции. В целях предотвращения злоупотреблений в сфере ценообразования вводился общественный контроль в отношении 60 % цен всех товаров, а на продукты питания устанавливались фиксированные цены самим государством.

Итоги развития самоуправления в 60-е годы

Результаты внедрения самоуправленческой модели, как казалось в то время, превзошли все ожидания. С точки зрения экономического развития по динамике роста в 1960-е гг. Югославия конкурировала лишь с Японией. В 1965 г. выпуск промышленной продукции почти в 9,3 раза превысил уровень 1946 г. Среднегодовые темпы промышленного производства составляли 12,5 %. Благодаря этому Югославия стала индустриально-аграрной страной. Большую роль, безусловно, играли иностранные инвестиции и кредиты, к которым охотно прибегало югославское руководство. В это время государство разрешило предприятиям самостоятельно выходить на внешний рынок, а собственным гражданам с 1967 г. работать за границей (так власти боролись с растущей безработицей в стране).

Тем не менее, одной из главных задач, стоящих перед Югославией, оставалось развитие слаборазвитых краев и республик, строительство крупных промышленных предприятий и объектов инфраструктуры. Здесь успехи были менее значительными. Доходы предприятий поступали в соответствующие государственные фонды (пропорция в разные годы изменялась). При этом капиталовложения из гос. фондов носили кредитный характер, т.е. должны были вернуться. В руках федерального центра сохранялся полный контроль над финансово-кредитной системой, внешнеторговым и валютным режимом.

Конституция 1974 г. и Основные организации объединенного труда (ОООТ)

В 1974 г. была принята новая Конституция СФРЮ, подготовленная Э. Карделем. В новом законе страны отразились как политические тенденции, так и черты экономического развития Югославии. В конституции закреплялась значительная самостоятельность республик и даже автономных краев Воеводины и Косово, входивших в состав Сербии. В идеологических построениях югославских политических деятелей главенствовал марксистский тезис об отмирании государства, т.е. ослаблении его влияния на жизнь общества. Следующим шагом в развитии системы самоуправления стал «Закон об объединенном труде», принятый в 1976 г. В рамках предприятий создавались внутренние хозяйственные подразделения – основные организации объединенного труда (ОООТ), ставшие первичными ячейками политической структуры о6щества. ОООТ избирали делегатов в вышестоящие органы – скупщины общин, автономных краев, республик и федерации. Таким образом, самоуправленческий социализм во многом приобрел законченный вид, поскольку в процесс принятия политических решений было вовлечено практически все население страны (т.н. делегатская система). Постепенно ОООТ стали объединяться на добровольной основе в сложные организации объединенного труда (СООТ), включающие представителей несколько трудовых организаций по отраслевому или региональному принципу. Эти объединения должны были способствовать росту связей и контактов между предприятиями, но зачастую эффект носил обратный характер, они стали замыкаться в республиканских границах.

Однако принятие новой Конституции 1974 г. и создание новой общественной организации в 1976 г. не смогли изменить положения дел в экономике. У СФРЮ в 70-е гг. XX в. значительно выросла сумма внешнего долга, снижался уровень промышленного производства, падало качество производимых товаров, страны СЭВ стали основным внешнеторговым партнером страны. Все это после смерти И.Б. Тито привело к тяжелейшему общественно-политическому кризису, приведшему к распаду югославской федерации и отказу от самоуправленческого социализма во всех странах бывшей Югославии.