СОЛИДАРНОСТЬ

Независимый профсоюз и массовое демократическое движение в Польше в1980-1981 гг.

В результате неудачи социально-экономической политики Польской объединенной рабочей партии (ПОРП) во главе с Э. Гереком в Польской народной республике (ПНР) вырос дефицит бюджета и внешнеполитическая задолженность. Стремясь выйти из этой ситуации, руководство ПНР решило расширить продажу мяса по коммерческим ценам, что означало повышение цен на мясо. 1 июля 1980 г. в Люблине начались рабочие волнения. В напряженной социальной обстановке волнения начинались в связи с разными поводами. На Гданьской судоверфи забастовка началась 14 августа из-за увольнения рабочего лидера А. Валентинович. Лидером забастовки здесь стал Л. Валенса. В августе забастовка охватила польское побережье. С помощью лидеров КОС-КОР рабочие сформулировали подробные требования, которые сводились к улучшению жизни рабочих, социальным гарантиям, демократическим реформам и разрешению на создание независимого от ПОРП профсоюза, который сможет защищать права рабочих. 30 августа властям пришлось уступить. 6 сентября Герек ушел в отставку, на посту первого секретаря ЦК ПОРП его сменил С. Каня, который продержался на этом посту до октября 1981 г.

17 сентября был создан независимый профсоюз «Солидарность». Его штаб составляли социалисты из КОС-КОР и другие правозащитники. Под давлением новых забастовок 10 ноября “Соли­дарность” была официально зарегистрирована и быстро превратилась в массовое народное движение. Во главе “Солидарности” встал лидер летней забастовки рабочий Л. Валенса.

Массовое движение неповиновения, развернувшееся в Польше , дезорганизовало систему власти. Управляемость страной была по существу потеряна. Попытки ПОРП «обуздать» «Солидарность» не удавались, и события развивались от кризиса к кризису — в октябре конфронтация обострилась из-за попытки властей не зарегистрировать “Солидарность”, в ноябре — из-за арестов профсоюзных активистов, в январе — из-за требования профсоюза ввести выходной в субботу, в марте — из-за жестокого нападения милиции на профорганизацию в Быдгоще. Помимо “Солидарности” и КОС-КОР, в стране действовали и другие оппозиционные организации, наиболее радикальной из которых была Конфедерация независимой Польши.

Власти показали неспособность как к нормальному партнерству с “Солидарностью”, так и к противостоянию забастовкам. «Солидарность» требовала свободных выборов, профсоюзного контроля над экономикой и передачи предприятий в руки рабочего самоуправления. «Солидарность» превратилась в политическое движение. Идеологи «Солидарности» нашли формулу, которая позволяла привлекать людей разных оппозиционных взглядов: идейную основу движения составляли «лучшие традиции нашего народа, этические принципы христианства, политическая демократия и социалистическая мысль». Таким образом, «Солидарность» придерживалась левоцентристского курса, вполне приемлемого и для сторонников правых взглядов.

ПОРП, согласившись на введение самоуправления в принципе, тянула с проведением реформ, власти чинили препятствия профсоюзу, стачки не утихали. “Солидарность” готовила всеобщую стачку с требованием свободных выборов. Было возможно, что если выборы состоятся, большинство проголосует за “Солидарность”. Страны Варшавского договора в этом случае могли ввести в Польшу войска, что могло привести к войне. 13 декабря 1981 г. новый премьер-министр Польши и первый секретарь ЦК ПОРП генерал В. Ярузельский объявил в Польше военное положение. Более 6 тысяч лидеров и активистов оппозиции были арестованы. Рабочие выступления были подавлены силой. Но полностью справиться с оппозицией не удалось. До конца декабря продолжалась забастовка шахтеров в Катовице. При ее подавлении погибли люди. К концу года забастовочное движение было подавлено. Но «Солидарность» ушла в подполье и сохраняла влияние. Время от времени в стране проходили массовые антиправительственные демонстрации, разгонявшиеся водометами и специальными полицейскими подразделениями.

В 1988 г., во время Перестройки в СССР, «Солидарность» снова начала забастовки, и Ярузельский, лишенный поддержки со стороны СССР, был вынужден пойти на компромисс: члены «Солидарности» были допущены в парламент (см. Восточноевропейские революции). Лидеры «Солидарности» отошли от требований 1980-1981 гг. о самоуправлении и расширении социальных прав трудящихся. 24 августа представитель «Солидарности» Т. Мазовецкий стал премьер-министром Польши. Его правительство существовало до января 1991 г. и развернуло «шоковую терапию» в Польше. «Солидарность» претерпела ряд расколов, на ее основе возникли новые политические партии Польши.

Автор статьи: Шубин А.В.