Пóльская объединённая рабóчая пáртия

Пóльская объединённая рабóчая пáртия ( пол. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, PZPR, ПОРП) — марксистско-­ленинская партия, создана в Польше в 1948 на базе Польской рабочей партии (ППР) и Польской социалистической партии (ППС). Изначальная цель — строительство социализма по советскому образцу. Являлась главной опорой и проводником командно-­распределительной системы управления. Пережила ряд глубоких кризисов доверия к ней в обществе (1956, 1970, 1980), выходя из них путем смены партийного и государственного руководства, паллиативных мер в экономике и общественно-­политической жизни, что давало кратковременный эффект и усиливало оппозицию. В январе 1990 съезд ПОРП принял решение о роспуске партии.

Лит .: Kisielewski T. Partii p﻿ortret własny: polityka i świadomość w PZPR. Studium upadku. Warszawa, 2011; PZPR jako machina władzy / Red. D. Stoli, K. Persak. Warszawa, 2012; Польша в ХХ веке. Очерки политической истории / Отв. ред. А. Ф. Носкова. М., 2012. Г. Ф. Матвеев.