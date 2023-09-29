Пик, Фридрих Вильгельм Рейнольд

Пик ( нем. Pieck) , Фридрих Вильгельм Рейнольд (03.01.1876, Губен, ныне Губин, Польша — 07.09.1960, Вост. Берлин, ГДР) — германский политический деятель, коммунист, государственный и партийный деятель Германской Демократической Республики (ГДР). Из семьи кучера, в 1890 закончил народную школу, до 1906 работал столяром, в 1895 вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), с 1899 — на различных партийных должностях, в 1907–1908 учился в центральной партийной школе СДПГ в Берлине, где сблизился с Р. Люксембург и Ф. Мерингом . Во время Первой мировой вой­ны выступал против заключения гражданского мира, в 1915 призван на военную службу, пехотинец на Западном фронте, в 1917 арестован за антивоенную пропаганду, смог бежать, жил на нелегальном положении в Берлине. В феврале 1918 эмигрировал в Амстердам, где редактировал газету «Der Kampf». В октябре 1918 вернулся в Германию, вошел в состав Исполкома Совета революционных старост, активный участник Ноябрьской революции 1918 , с 11 ноября — член Центрального комитета Спартака Союза , 30 декабря участвовал в учредительном съезде Коммунистической партии Германии (КПГ), избран в ЦК КПГ. Принимал участие в выступлении коммунистов в Берлине 5–12 января, 15 января схвачен боевиками фрайкора вместе с Р. Люксембург и К. Либкнехтом , избежал гибели, но точные обстоятельства освобождения неизвестны. В 1921 представлял КПГ в Исполкоме Коминтерна , в 1921–1928 — депутат прусского ландтага. В 1922 — сооснователь и член Исполкома Международной организации помощи борцам революции, в 1925–1929 — руководитель Организационного бюро ЦК КПГ, с июня 1929 — член Политбюро ЦК КПГ. В мае 1928 избран депутатом рейхстага, с 1932 — глава фракции КПГ. С ноября 1929 — прусский государственный советник. В 1931–1943 — член Президиума Исполкома Коминтерна. После прихода к власти национал-социалистов в мае 1933 по решению ЦК уехал в Париж, на Брюссельской конференции КПГ в 1935 избран председателем КПГ на время ареста Э. Тельмана , переехал в Москву, работал на радио, в 1943 — один из создателей Национального комитета Свободная Германия. В июле 1945 вернулся в Берлин, форсировал объединение КПГ и СДПГ в Социалистическую единую партию Германии (СЕПГ), в апреле 1946 вместе с О. Гротеволем избран ее сопредседателем. В октябре 1949 избран президентом ГДР, дважды переизбирался в 1953 и 1957.

Соч. : Reden und Aufsätze. Auswahl aus den Jahren 1908–1950. Bd. 1–4. Berlin, 1950–1955; Избранные произведения. М., 1956.

Лит. : Voßke H., Nitzsche G. Wilhelm Pieck. Biographischer Abriß. Berlin, 1975. А. Г. Матвеева.