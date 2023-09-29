Надь, И́мре

Надь ( венг. Nagy) , И́мре (07.06.1896, Капошвар — 16.06.1958, Будапешт) — венгерский политический деятель, коммунист, экономист-­аграрник. Участник Первой мировой вой­ны, с 1916 — в русском плену. Вступил в Российскую коммунистическую партию (большевиков, РКП(б)) в 1920 в Иркутске. Вернулся в Венгрию в 1921. Вступил в Социал-­демократическую партию Венгрии (СДПВ), был также связан с коммунистическим подпольем. С 1930 в СССР, работал в Международном аграрном институте при Исполкоме Коминтерна (ИККИ), разрабатывал аграрную программу Коммунистической партии Венгрии (КПВ). Преподавал в Международной ленинской школе в Москве. В 1938 ненадолго арестован, освобожден без вынесения приговора, работал на радио.

Вернулся на родину в конце 1944. В декабре 1944 — ноябре 1945 — министр сельского хозяйства в коалиционном антифашистском правительстве (от КПВ; с 1948 — Венгерская партия трудящихся, ВПТ), руководил осуществлением антифеодальной аграрной реформы. В 1947–1949 — спикер Государственного собрания Венгрии. Выступая за умеренные темпы ко­оперирования на селе, в 1949 подвергнут критике как «правый уклонист». С июня 1953 — председатель Совета министров. Придавал приоритетное значение развитию сельского хозяйства с учетом материальной заинтересованности крестьян, выступал за снижение темпов индустриализации. Весной 1955 вновь обвинен в «правом уклоне», снят с должности, выведен из руководства ВПТ, в декабре исключен из партии, в октябре 1956 по требованию масс восстановлен.

С началом массового народного восстания вновь возглавил правительство (24 октября 1956), выступал за компромисс с повстанцами, поддержал требования вывода советских вой­ск, многопартийности и свободных выборов. 1 ноября объявил от имени правительства о выходе Венгрии из ОВД и обратился в ООН с требованием поддержки венгерского нейтралитета.

С началом силовой акции СССР в Венгрии (4 ноября) укрывался в югославском посольстве, после выхода оттуда задержан и депортирован 22 ноября в Румынию, в апреле 1957 конвоирован в Венгрию. В июне 1958 предстал перед судом, обвинен в попытке государственного переворота. Приговорен к смертной казни, казнен. Процесс по делу Н. противоречил курсу КПСС на десталинизацию и вызвал крайне негативный отклик в мире. В 1989 реабилитирован и торжественно перезахоронен.

Лит. : Райнер М. Я . Имре Надь — премьер-­министр венгерской революции 1956 года. Политическая биография. М., 2006. А. С. Стыкалин.