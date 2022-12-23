MОЛДОВА

Mолдова (Республика Молдова, Молдавия) — государство в Юго-Вост. Европе. Площадь — 33843,5 кв. км. Численность населения — 2 597 101 человек на правом берегу р. Днестр (2021). На левом берегу р. Днестр — Приднестровская Молдавская республика с неурегулированным статусом, где проживает 465 200 человек (2020). Государственный язык — молдавский, столица — г. Кишинев .

Карпато-Днестровские земли в древности. Территория между Карпатами, Дунаем, Черным морем и рекой Днестр являлась с древнейших времен транзитной зоной переселения с востока к западу или с севера к югу. К концу XII в. до н. э. происходят значительные преобразования по всему Карпато-Дунайско-Понтийскому региону. Гомер, в «Илиаде» и «Одиссее» , описывая оборону Трои, упоминает о союзниках троянцев — фракийцах, а Геродот считает их вторыми по численности после индийцев. Согласно античной традиции, фракийские племена, среди которых упоминаются геты, занимали земли от Эгейского моря до Гаемских гор (см. Фракия ). В VI в. до н. э. греческие авторы называют все племена, проживающие в Карпато-Дунайском регионе, гетами, а в римских источниках конца III в. до н. э. — даками. В XIX в. в исторических трудах используется название «гето-даки».

Из описаний Cтрабоном походов Александра Македонского против фракийцев следует, что земли гетов простирались от Дуная до Днестра («гетская степь»). Страбон указывает, что язык гетов и даков одинаков, причем даки занимали территории по верхнему, а геты по нижнему течению Дуная до Черного моря. Гетские поселения распространялись по всему пространству от Балкан до Буга и от Карпат до Черного моря. Появление на исторической арене «первого и величайшего из царей фракийских» Буребисты (82—44 до н. э.) стало одним из решающих факторов объединения северофракийских племен. Он создал государство, которое простиралась от Буга и Черного моря до Среднего Дуная и гор Словении и от Сев. Карпат до Балкан. Государство стало могучей силой в Юго-Вост. Европе, которую опасались даже римляне.

Во время правления Децебала (87—106 н. э.) Дакия превратилась в одно из самых могущественных государств в регионе, но из-за сильных противников не смогло восстановить мощь и территорию времен Буребисты. Реформы Децебала оказались весьма значимыми, так как к северу от Дуная в первые века нашей эры начинается римская экспансия, связанная с намерениями римлян захватить у гето-дакийцев плодородные земли, горнодобывающие рудники золота, серебра и железа. Некоторые из них являлись в те времена самыми крупными в Европе. Дако-римские войны 85—87 н. э. оказались весьма неудачными для Рима, но в результате войны 105 (римскую армию возглавлял император Траян) дакийское государство перестало существовать и с конца 106 стало римской провинцией Дакия.

Романизация гето-даков. Провинция Дакия управлялась непосредственно императором, который отправлял в эти регионы своего представителя, избранного из числа сенаторов. Ввиду того, что Дакия была приграничной провинцией, имперские власти придавали ей особое значение. Ее границы были окончательно установлены к 119 и включали современные Трансильванию, Банат, Олтению (ныне Румыния), тогда как Мунтения и юг Молдавии относились к провинции Мезия . Центральная и северная части М., Марамуреш и Кришана не были частью Дакии, но находились под непосредственным наблюдением римлян. Важнейшими факторами в процессе романизации гето-дакийского населения являлись: колонизация Дакии римскими элементами; сосуществование между дакийцами и колонистами; превосходство римской культуры и цивилизации над дакийским населением.

Часть гето-даков, жившая на территории нынешней Кришаны, Марамуреша, северной и центральной Молдавии, оставались свободными, не входя в состав римской провинции. Верховья Днестра и север Молдавии были заселены костобоками, в прикарпатских регионах Молдавии находились карпы, а в низовьях левого и правого берегов Днестра жили тирагеты. Свободные даки периодически вторгались на римские владения, особенно известны военные экспедиции против римлян 117—118 и 156—157.

Процесс романизации завершился ранее в тех регионах, в которых местное население было ассимилировано без каких-либо трудностей, особенно среди горожан, военных и чиновников. Менее интенсивно этот процесс развивался в регионах, где преобладало сельское население. Третью категорию составляли местные жители, которые употребляли лишь некоторые латинские слова в торговых сделках. Романизация длилась в течение нескольких поколений, особенно в территориях, не вошедших в римскую провинцию Дакия. Этот процесс продолжался и после вывода римских войск из Дакии в 271.

Формирование румынского народа и языка. В раннее Средневековье (V—XIII вв.) складываются румынский народ и язык. Проблема этногенеза румын считается одной из основных в румынской ­историографии. ­Многочисленные исследования ученых доказали, что румынский народ является прямым продолжателем дако-римлян. Территории нынешних Румынии и Республики Молдова, т. е. земли, на которых проживали гето-даки, подвергшиеся романизации, являются прародиной румынского народа и языка. Важное значение в истории румын имеет принятие христианской религии дако-римским населением. Первые христианские общины появились в Дакии в II—III вв. После Миланского эдикта 313 в карпато-дунайско-понтийском пространстве появились христианские миссионеры, и в результате к VI в. большая часть населения Дакии приняла христианство. Постепенно обратились в эту религию и романизированное население на юге и на востоке от Карпат, о чем свидетельствуют археологические находки предметов христианского культа, а также остатков церковных зданий на территории бывшей провинции Дакия и вне ее, в Мунтении и в М.

После исчезновения византийских границ на Дунае в начале VII в. большая часть славян перешла на его правый берег, а оставшаяся слилась с местным населением. В V—VIII вв. в карпато-днестровский регион проникли кочевые племена аланов, аваров и древних болгар. В IX в. появились венгры, уступившие к концу IX в. карпато-днестровские земли киевским князьям, в 1-й половине X в. — печенеги, в XI в. — огузы, во 2-й половине XI — середине XIII в. — куманы, в 1241—1242 — монголы. Территория М. являлась транзитной зоной для разных кочевых племен, которые продвигались к югу Дуная, чтобы проникнуть на земли Византийской империи. Представители этих племен оставили свой след и повлияли в некоторой степени на материальную культуру и язык румын. Тем не менее, их влияние не являлось столь значительным, чтобы изменить этничность и язык коренного населения М. В VII—VIII вв. на севере Дуная завершается процесс формирования румынского народа, на основе слияния гето-даков с римлянами. Одновременно с завершением этого процесса складывается румынский язык, в основе которого лежит разговорный латинский язык, подвергшийся влиянию славянского и среднегреческого языков.

Образование и укрепление Молдавского государства. Социально-экономическое развитие и рост численности населения к востоку от Карпат обусловили появление в этом регионе территориальных образований. Процесс образования Молдавского государства ускорился к концу XIII в. и 1-й половине XIV в. в сложной международной обстановке. Во 2-й половине XIII в. на севере М., в регионе Сирет-Сучава появилось политическое государственное образование, названное во внешних источниках и в средневековых картах Малой Валахией (Valahia Minor), Великой Валахией (Valahia Major) считали Мунтению. В 1276—1277 чешский король Пржемысл Отакар II не смог получить военную помощь в битве с императором Рудольфом Габсбургом от русинов, которые враждовали с влахами. В 1301 в одной арабской хронике упоминается о «земле влахов» близ русских (русинов). Ян Длугош пишет, что в 1326 влахи вместе с русскими (русинами) и литовцами участвовали в польском военном походе против Бранденбургского маркграфа. Таким образом, влахи имели свою армию и свое политическое образование в окрестностях Галицкого княжества.

В середине XIV в. в долине р. Молдова было создано государственное образование с центром в Байе, названное Civitas Moldaviae, которое в 1347 было подчинено венгерской короне, а воевода Драгош стал вассалом короля Людвига I. Другой важный этап в укреплении молдавского государства связан с именем воеводы Богдана из Марамуреша, который в результате конфликта с венгерским королем обосновался со своими приверженцами в 1359—1365 в М., изгнав с этих мест Балка, наследника Драгоша. В состав воеводства вошли населенные пункты Сирет, Рэдэуць, Сучава и Шипинская земля, а также крепости Хмелев, Хотин и Цецин. Венгерский король Людвик Анжуйский предпринял безуспешные меры восстановить свое господство над восточно-карпатскими владениями. Более того, в 1364—1365 король сам организовал военную экспедицию, с целью подчинить М. и наказать Богдана. Таким образом, на юго-востоке Европы утвердилось новое независимое государство — М. Славяне называли М. Волошской землей, турки — Богданией, от имени воеводы Богдана, константинопольские патриархи — Молдовлахией.

В результате сближения молдавского воеводы Лацку (1367—1374/1375) с папством, он получил признание титула молдавского герцога и право на основание католической епархии в городе Сирет. После его смерти к власти приходит Петру I Мушат (1375—1391/1392). При его правлении в М. начали чеканить первые монеты — гроши, также в Сучаве, где он основал свою резиденцию, была возведена крепость. Петру I Мушат присягнул 12 сентября 1387 польскому королю Владиславу II Ягайло . Документальные свидетельства утверждают, что молдавский господарь отдал польскому королю взаймы под залог деньги и получил взамен Покутию. В этот период большим спросом пользовался молдавский коммерческий путь, который начинался во Львове и пересекал Сучаву, Яссы, Лэпушна, вдоль р. Ботна до Кишинэул Маре (ныне с. Кырнэцень Каушанского района). Отсюда одна дорога шла через Тигину в сторону Крыма, а другая в сторону Четатя Албэ (Аккерман, с 1944 Белгород-Днестровский).

В 1381—1386 была образована Молдавская митрополия, признанная Константинопольским патриархом в начале правления Александра Доброго (1400—1432). Юго-восточная часть Молдовы после 1362 находилась под контролем татарского эмира Дмитрия с резиденцией в Костештах, потом в Старом Орхее (Орхеюл Векь), но до 1386 господарь М. расширил границы своего государства до Черного моря, Днестра, а в некоторых регионах и за Днестром. Молдавский воевода Роман I Мушат (1392—1394) называл себя «велики самодержавныи милости Божи господин Ио Роман воевода обладая Землею Молдавскою от планины до брегу моря».

При Александре Добром М. при­обрела политическую стабильность, были сформированы и укреплены государственные учреждения. Было организовано второе католическое епископство в Бае (первое находилось в Сирете), признан армянский епископ Оганес с резиденцией в Сучаве. Александр Добрый поддерживал добрососедские отношения с Валахией, Польшей и Венгрией. В период его правления появилась угроза со стороны турок, которые в 1420, после подчинения Валахии, направились к южным границам М. с намерением взять Килию и Четатя Албэ, но Александру удалось отразить натиск османов. В его время установились специальные связи между М. и Великим княжеством Литовским в отношении левого берега Днестра, где эти страны совместно взимали пошлины с купцов.

После смерти Александра Доброго М. была втянута в глубокий политический кризис, связанный с борьбой между его наследниками. В 1436—1442 М. была разделена на Верхнюю и Нижнюю между Ильяшем и Штефаном. В итоге М. значительно ослабла, и в результате в 1456 в период правления Петра Арона господарь и бояре были вынуждены платить дань Османской Порте.

Молдавское княжество при Штефане Великом (1457—1504). В эти тяжелые времена для Молдовы к власти приходит Штефан III, сын Богдана II, убитого Петром Ароном. Воевода укрепил государственные учреждения, поддерживал церковь, конфисковал земли бояр. Во внешней политике он признал в 1459 польский сюзеренитет и в результате добился изгнания из Польши Петра Арона, который сбежал в Трансильванию к венгероязычным секеям (секуям). Штефан напал в 1461 на Трансильванию, а Петр Арон успел перебраться к королю Венгрии Матьяшу Корвину . В 1465 после брака с Евдокией, сестрой киевского князя Симеона Олельковича, М. укрепляется в качестве одного из главных центров православного мира в Восточной Европе.

В 1465 Штефан III Великий (Штефан чел Маре) завоевал Килию и дипломатическим путем вернул Хотинскую крепость. Эти обстоятельства послужили поводом для нападения венгерского короля, но в 1467 его армии были разбиты, а сам король был ранен. В следующем году Штефан III отправился со своим войском в Трансильванию, где были пойманы Петр Арон и сопровождавшие его бояре. Штефан III предпринял меры для выхода Валахии из-под влияния османов. Противостояния между М. и Валахией длились с 1469 по 1473, после чего началась открытая конфронтация с Османской империей из-за контроля над Нижним Дунаем. Международный престиж М. значительно возрос после битвы при Васлуе 10 января 1475 против османской и валашской армий, когда Штефан III нанес им сокрушительное поражение. Ордынские нашествия на севере М. были приостановлены Штефаном в результате битвы при Липнике (под Липницей) в 1470.

В этой сложной обстановке, летом 1475 М. заключила антиосманский союз с Венгрией, однако это не помогло, и Штефан III был вынужден согласиться в 1476 платить дань Османской империи. В 1479 Штефан укрепил свои позиции на юге страны, построил крепость в Килия Ноуэ и отреставрировал крепость в Четатя Албэ, но в 1484 османы заняли эти крепости, превращая таким образом Черное море в свое «внутреннее ­озеро».

Ухудшение молдавско-польских отношений привело к заключению брака в 1483 дочери Штефана III Елены (Елены Волошанки) с сыном московского князя Ивана III Васильевича (Иваном Молодым). Подписывая 15 сентября 1485 в Коломые договор, согласно которому молдавский господарь становится вассалом польского короля, Штефан надеялся на его помощь в борьбе с османской агрессией. Надежды не были оправданы, и Штефан был вынужден заключить с османами договор о мире, обязавшись платить дань в 5 тыс. золотых. В 1489 Штефан стал венгерским вассалом и получил трансильванские крепости Чичею и Четатеа де Балтэ c прилегающими их территориями.

Польско-молдавские отношения значительно ухудшились в 1492, после смерти Казимира IV (1440—1492). В 1497 польский король Ян I Ольбрахт (1492—1501) под предлогом освобождения молдавских крепостей Килия и Чететя Албэ осадил Сучавскую крепость, но не смог ее взять. Позднее Штефан разбил польскую армию в Кодрий Козминулуй. Польша была вынуждена заключить в 1499 с М. мирный договор, тем не менее, Штефан воевал с Польшей из-за Покутии, которая была возвращена М. в 1501.

Молдавский господарь реформировал армию, предоставлял привилегии свободным крестьянам. Большое значение Штефан придавал крепостям. Он укрепил старые крепости Нямц, Сучава, Четатеа Албэ, Орхей, Хотин, а также построил новые, особенно на восточной границе государства, по р. Днестр — Сороку и Тигину, внутри страны — Роман. Великий воевода скончался 2 июля 1504 и был похоронен в основанном им монастыре Путна. При нем страна достигла небывалого экономического расцвета, возродились торговые пути, что способствовало развитию городов. Со­временники считали его искусным и умелым воином. С ним считались на международной арене, он приостановил натиск турок-османов в Европу, препятствовал превращению стран Южн. Европы в османские пашалыки, за что был прозван «Великим». Штефан остается в народной памяти как покровитель церкви и культуры.

М. в XVI — начале XVIII в. После смерти Штефана Великого молдавский престол унаследовал его сын Богдан III (1504—1517), который продолжил политику независимости страны. Богдан начал войну с Польшей за Покутию, но поляки запросили помощь у венгерского короля. Противостояние продолжалось пять лет, и в результате в январе 1510 был заключен мир, но вопрос Покутии остался открытым. В этом же году на страну напали татары, учинившие большое разорение части страны вплоть до Ясс. В 1513 татарские нашествия повторились. В этой ситуации Богдан обратился за помощью к султану и, согласно заключенному договору, М. была вынуждена платить огромную дань и участвовать в османских военных походах.

В период правления сына Богдана III, Штефэницэ Водэ (1517—1527), пришедшего к власти в возрасте 11 лет, был приостановлен натиск татар на М. Страной управлял совет бояр, возглавляемый сучавским пыркэлабом (комендантом крепости) Лукой Арборе, но в 1513 Штефэницэ отстраняет его от власти и казнит вместе с двумя его сыновьями. В результате ухудшились политические отношения с соседями, и в 1526 М. была втянута в войну с Нягоем Басарабом, воеводом Валахии. Считается, что с помощью бояр Штефэницэ был отравлен в начале 1527.

Петру Рареш (1527—1538, 1541—1546), незаконнорожденный сын Штефана Великого, поддержал трансильванского князя Яноша I Запойяи (1511—1526) в борьбе за венгерский престол, а взамен получил признание владений Штефана. Как и его предшественники, Петру Рареш безуспешно пробовал взять Покутию. В тяжелейшем положении оказалась М. в 1538, когда на нее напали турки с юга-запада, поляки с севера и татары с востока. Господарь предпринял быстрые и решительные действия и победил татар близ Штефэнешть. Поляки согласились на перемирие взамен отказа Рареша от Покутии. Турки же продолжали наступление и 9 сентября вошли в Яссы, а через неделю заняли Сучаву. Петру Рареш был вынужден бежать в Трансильванию, а на молдавский престол османы назначили Штефана Лэкустэ (1538—1540), который передал туркам Тигину с прилегающими землями, превращенную в турецкую райю. Известный как первый господарь молдавский, назначенный Османской Портой, а не избранный советом бояр страны, Штефан Лэкустэ был убит в 1540, и Порта назначила на трон М. Петру Рареша (1541—1546), который согласился платить туркам дань в 30 тыс. золотых.

Его сын Ильяш (1546—1551) отказался от Покутии и восстанавил политические отношения с Польшей, а потом принял ислам и под именем Мехмет-бей стал пашой Силистрии. Его брат Штефан Рареш (1551—1552) безуспешно пытался получить трансильванское имущество своего отца. Политическая непоследовательность потомков Петра Рареша привела к потере доверия к династии Богданештов со стороны бояр и султана.

Первое правление Александру Лэпушняну (1552—1561) характеризуется относительным спокойствием: восстанавливалась экономика, строились церкви и монастыри. Его внешняя политика была весьма осторожной: он признал себя вассалом польского короля, а османам ежегодно платил дань. Второе правление (1564—1568) получил от турок, чем объясняется усиление зависимости М. от Порты. Он разрушил все деревянные крепости в Молдавском княжестве , кроме Хотинской.

Таким образом, Молдавское княжество к середине XVI в. становится всё более зависимым от Османской империи. По сравнению с южнодунайскими странами, ставшими пашалыками, румынские государства сохранили внутреннюю автономию. Боярский совет превратился в инструмент проведения турецкой политики в регионе, а наследственные выборы господаря были заменены их прямым назначением Портой. Господари часто менялись, причем близкий родственник господаря отправлялся в Константинополь как заложник. Некоторые крепости, стратегически важные для страны, как Килия, Четатя Албэ, Тигина, были превращены в райи, а столица Молдавского княжества была перемещена из Сучавы в Яссы. Во второй половине XVI в. значительно возросла дань (харачь). К концу столетия М. платила самую крупную сумму за все ее существование — 66 800 золотых, что приравнивалось к 22 тыс. голов крупного рогатого скота. Молдавское княжество, как и Валашское, были обязаны обеспечить Османскую Порту продовольствием. Все эти действия Порты приводили к антиосманским выступлениям.

Отношения Молдавского княжества с Османской Портой обострились в 1574, когда султан потребовал удвоения дани, на что молдавский господарь не согласился и начал готовиться к войне. К его армии примкнули только запорожские казаки, численностью в 1200 человек, которые прибыли в Сучаву 20 марта 1574. Султан в это время назначил господаря Петру Шкьопула (Хромого), который вместе со своим братом Александру, валашским господарем, турецкими и венгерскими войсками (более 100 000 тыс. человек) вошли на территорию М. Вблизи Фокшань турецкие войска были разгромлены молдавской армией, а Иоан Водэ со своим ополчением отправился в Валахию и занял Бухарест, затем сжег Брэилу. Затем казаки разгромили турецко-татарские отряды в Буджаке и турецкий отряд в Бендерах. В результате следующего военного похода турок с юга и татар с востока на М., в битве у Кагульского озера 10 июня 1574 и у села Рошкань Иоан Водэ был вынужден сдаться. Турки привязали его тело к четырем верблюдам и разорвали на части.

Румынские княжества (Молдова, Валахия и Трансильвания) находились к концу XVI в. под давлением трех держав: Османской империи, Польши и Габсбургской империи. Немецкий император Рудольф II (1576—1612) и папа Климент VIII (1592—1605) организовали антиосманскую коалицию («Святая лига»), к которой примкнули и другие европейские державы. Молдавский господарь Арон Тиранул (1591—1595) и князь Трансильвании Сигизмунд Батори (1571—1598) присоединились к лиге летом 1594, а валашский господарь Михай Витязул (Храбрый, 1593—1601) — осенью того же года, стремясь свергнуть османское владычество. После уничтожения турецкого гарнизона в Бухаресте Михай отправился со своими войсками против турецких крепостей на Дунае, а Арон Тиранул напал на крепости Тигина, Четатя Албэ, Килия и Измаил. В битве при Кэлугэрень (13 августа 1595) Михай Витязул одержал блестящую победу над османской армией. В этом же году Сигизмунд Батори вмешивается во внутренние дела М. и ставит на престол Штефана Рэзвана (апрель—декабрь 1595). Молдавские, трансильванские и валашские армии выгнали турецкие армии за Дунаем у Джурджу. В этих сложных обстоятельствах с помощью поляков трон М. занял Иеремия Мовилэ (1595—1600, 1601—1606), который поддержал добрососедские отношения с Польшей и восстановил мир с Османской империей. М. отказалась воевать против османов, а Михай Витязул осенью 1599 вошел со своими войсками в Трансильванию и провозгласил себя «Господарем по милости Божией Валахии и Трансильвании». В мае 1600 Михай начал военные действия против М. 27 мая в Яссах он провозгласил себя «господарем Валахии, Трансильвании и всей Земли Молдовы», впервые в истории объединив румынские княжества.

В сентябре 1600 Иеремия Мовилэ с помощью польских войск вернул молдавский трон, а в октябре поляки сменили на валашском престоле Михая Витязула Симионом Мовилэ, братом молдавского господаря. В сентябре 1600 Михай был снят и с трансильванского престола, но 3 августа 1601 вернул себе Трансильванию. Через несколько дней он был убит в Турде.

В первые десятилетия XVII в. турецко-польское соперничество привело к тяжким последствиям для М.: в 1621 она была подчинена Порте, а земли у устьев Дуная были аннексированы османами. Центральная власть укрепилась после восшествия на престол молдавского господаря Василия Лупу (Лупула, 1634—1653). Во внешней политике он поддерживал хорошие отношения с Портой и с Польшей, надеясь получить валашский престол для своего сына Иоанна. Во внутренней политике укрепил авторитет центральной власти и ограничил власть крупного боярства. Он предпринял два безуспешных военных похода против валашского господаря, а в 1644 восстановил с Валахией мирные отношения. В 1645 выдал свою дочь Марию за одного из крупнейших магнатов Великого княжества Литовского Януша Радзивилла (см. Радзивиллы ). Во 2-м десятилетии XVII в. М. была замешана в конфликте между Польшей и украинскими казаками под предводительством Богдана Хмельницкого . Василе Лупу был вынужден породниться с Хмельницким и выдал замуж свою дочь Руксанду за его сына Тимофея (Тимоша) после опустошительного нашествия казаков в 1652. Молдавские бояре не были согласны с этим союзом и сменили В. Лупу в 1653 Георгием Штефаном (1653—1658). В. Лупу умер в Константинополе в 1658. В его время в М. была организована первая типография и печатались книги на румынском, славянском и греческом языках.

Новый молдавский господарь Георге Штефан отправил в Москву своих представителей с целью вести переговоры для создания молдавско-российского союза, которые, однако, не увенчались ожидаемыми результатами.

В последней четверти XVII в. наблюдается новая конфронтация между христианскими странами и Османской империей. Румынские княжества стремились избавиться от османского ига. Тем не менее, господарь М. Константин Кантемир (1685—1693) не присоединился к христианским державам, опасаясь польского сюзерена.

М. с начала XVIII в. до объединения с Валашским княжеством в 1859. После ряда неудачных правлений в М. к власти приходит Дмитрий Кантемир (1710—1711). Пользуясь новыми политическими условиями, молдавский господарь обратился к Петру Великому с целью избавления от османского ига. К концу 1710 Кантемир перешел на сторону России и предложил 13 апреля 1711 в Луцке совместные военные действия против Османской империи и переход М. под покровительство России. Луцкий договор предусматривал также восстановление территориальной целостности страны и установление наследственной династии Кантемиров. 10 июля в Стэнилешть российские войска были окружены, но османы не сумели одержать полной победы. Петр предложил им мир, взамен которого российские армии смогли покинуть М. С ними в Россию уехал Дмитрий Кантемир со своими родственниками, где вел активную научную и дипломатическую деятельность.

С 1711 по 1821 молдавских господарей назначала Порта, без права их избрания боярами, как было раньше. Они являлись греками из квартала Фанар в Константинополе, откуда и происходит их название «фанариоты». За 110 лет сменились 36 господарей. Османская Порта ограничивала роль господарской власти, М. перестала проводить собственную внешнюю политику, а численность армии была ограничена. Помимо различных повинностей, страна была обязана участвовать в османских войнах и снабжать армию продовольствием. При всех этих ущемлениях Молдова не превратилась в пашалык, ее политико-административная и государственная организация была сохранена.

М. была втянута в Русско-турецко-австрийскую войну 1735—1739 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв. ), в которой Россия преследовала цель ликвидировать последствия Прутского похода 1711 и получить выход к Черному морю. Впервые в международных переговорах обсуждалась проблема объединения М. и Валахии под покровительством России. В результате войны М. осталась под влиянием Порты, а Россия получила Азовскую крепость.

Под предлогом покровительства всем православным христианам Россия направила свои войска в сторону Дуная. После завершения Русско-турецкой войны 1768—1774 и подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора 20 июля 1774 Россия получила право свободного передвижения своих военных кораблей по Черному морю и торговых по Дунаю. М. и Валахия оставались под непосредственным влиянием Порты, с условием участия России в назначении и смещении господарей, а также установлением русских консульств в Дунайских княжествах.

Австрия не участвовала в военных действиях, но после подписания Кючук-Кайнарджийского мира вторглась на территорию М. и заняла Буковину, что было признано Константинопольской конвенцией 7 мая 1775. После завершения Русско-австро-турецкой войны 1787—1791 и подписания Ясского мирного договора Османская империя была вынуждена признать Крым и Очаков за Российской империей, а граница между двумя империями пролегла по Днестру. Так территория между Днестром и Южным Бугом вошли в состав Российской империи. После завершения Русско-турецкой войны 1806—1812 и подписания Бухарестского мирного договора 16 мая 1812 М. была разделена на две части: Россия присоединила земли между реками Прут и Днестр, с крепостями Сороки, Бендеры, Хотин, Четатя Албэ, Килия и Измаил. Эта территория получила название Бессарабии. Вследствие этого фанариотский режим в румынских княжествах значительно ослаб. В результате восстания греков в 1821 и давления со стороны России и европейских государств, Османская империя согласилась с рядом требований, что положило начало новому этапу в истории М. Согласно русско-турецкой Аккерманской конвенции от 7 октября 1828 была установлена новая организация румынских княжеств, а также утверждено требование об избрании господаря из местных бояр.

Считая себя покровительницей балканских христиан, в 1828 Россия объявила войну Турции, заняв М. и Валахию. До уплаты кон­трибуции (1834) Молдавия и Валахия управлялись администрацией генерала П. Д. Киселёва . В этот период проводились важные реформы, в том числе в румынских княжествах были введены Органические регламенты, которые стали первыми румынскими конституциями. В М. регламент начал действовать с июля 1831. Власть господаря ограничивалась общественным собранием, наделенным законодательными функциями.

Во время Органического регламента в М. правил господарь Михаил Стурдза (1834—1849), который провел ряд реформ в области культуры, основал Михэйлянскую академию и открыл ряд школ. После революции 1848—1849 он был отстранен от власти, что положило начало объединению румынских княжеств. После завершения Крымской войны 1853–1856 Парижский мирный договор 30 марта 1856 отменил русский протекторат над княжествами и сохранил сюзеренитет Порты над ними. Были возвращены М. три южных уезда Бессарабии — Измаил, Кагул и Болград. В 1859 после двойного избрания А. И. Кузы (1859—1866) господарем М. и Валахии румынские княжества стали Объединенным княжеством Валахии и М., которое признали великие державы. Было образовано единое правительство под руководством Барбу Катаржиу и представительное собрание с резиденцией в г. Бухаресте . Законодательное собрание объявило 11 ноября 1861 об окончании объединении Дунайских княжеств и о названии нового государства — Румыния .

После Русско-турецкой войны 1877—1878 Россия выдвинула свои претензии по отношению к трем южным уездам, возвращенным М. в 1856, и предложила обменять их на Добруджу, отвоеванную у турок. Вопрос обсуждался в Сан-Стефано (март 1878) между Россией и Портой. Согласно решениям Сан-Стефанского договора и Берлинского конгресса 1878 , Румыния была окончательно признана независимым государством, а южная Бессарабия вновь присоединена к России.

Другая часть М., названная Бессарабией, была присоединена Россией в 1812, заинтересованной в укреплении своих позиций на Балканах. Восточная часть М. должна была сыграть роль плацдарма в этих намерениях. До начала 1813 военная и гражданская власть находилась в руках командующего Дунайской армией адмирала П. В. Чичагова , который по поручению царя организовал первое правительство края во главе с Скарлатом Стурдзой. Командующим созданным Дунайским инженерным округом был назначен генерал И. М. Гартинг, который контролировал и правительство. С введением в 1816 должности полномочного наместника был сделан первый шаг к отмене принципа автономии края.

В 1818 Александр I утвердил Устав об образовании Бессарабской области. Были введены новые законы для администрации области, учреждался областной суд. При другом полномочном наместнике, графе М. С. Воронцове, в 1828 начало работу Учреждение для управления Бессарабской области, унифицировавшее административную систему. Было отменено наместничество, а Бессарабия превратилась в часть Новороссийского генерал-губернаторства с центром в Одессе. До 1836 румынский язык был исключен из учебных заведений и из делопроизводства.

Широкую деятельность в сохранении молдавских традиций и румынского языка развернул митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, который открыл в Кишиневе в 1813 духовную семинарию и в 1814 — типографию, которая издавала богослужебные книги на румынском языке для церквей и монастырей Бессарабии. В 1815 в этой типографии была напечатана азбука на румынском с переводом на русский язык.

Царское правительство способствовало заселению Бессарабии болгарами, гагаузами, немцами и швейцарцами, которые к началу 1840-х основали 24 поселения на правом и 5 на левом берегу Днестра. Шло переселение государственных крестьян из центральных губерний Российской империи, таким образом, доля румынского населения сократилась. Колонистам выделяли обширные земли и предоставляли различные привилегии.

Во 2-й половине XIX в. были введены изменения в организации и функционировании местного управления. В соответствии с Положением о губернских и уездных земских учреждениях (1864) были созданы новые автономные выборные органы, которые занимались в основном социально-экономическими вопросами. Аграрная реформа, проведенная в Бессарабии согласно Положению от 14 июля 1868, дала крестьянам землю. В отличие от великорусских губерний, в Бессарабии землей была наделена каждая семья в отдельности, а не в составе общины. В 1869 была проведена судебная реформа, согласно которой местные законы были заменены на общероссийские. В 1873 Бессарабия лишилась самоуправления и превратилась в губернию Российской империи.

В 1860—1880-х ужесточилась политика Российской империи в отношении национального просвещения в Бессарабии. Было запрещено преподавание румынского языка в учебных заведениях, издание «Кишиневских епархиальных ведомостей» на румынском языке (1871), закрыта епархиальная типография (1884) и др. В результате в крае началось национальное брожение, появились легальные и нелегальные организации всероссийских политических партий, возглавляемые представителями новой интеллектуальной элиты. Национальные требования вы­двигались студенческой молодежью за границей. В Кишиневе и Яссах стали выходить газеты, сыгравшие важную роль в пробуждении национального самосознания бессарабских румын.

После Февральской революции 1917 в апреле была создана Молдавская национальная партия, которая вы­двигала требования административной, образовательной, церковной, судебной и экономической автономии Бессарабии. Большая часть населения Бессарабии высказывалась за автономию и учреждение ее законодательного органа — Сфатул Цэрий. 20 октября 1917 открылся съезд молдавских солдат, на котором была провозглашена территориально-политическая автономия края и образование Сфатул Цэрий в составе 156 депутатов. 2 декабря 1917 Сфатул Цэрий провозгласил Молдавскую Демократическую Республику как часть будущей Российской Федеративной Демократической Республики.

После Октябрьского переворота 1917 в Петрограде контроль над российскими войсками на румынском фронте был утерян. В этой сложной ситуации в начале января 1918 была предпринята неудачная попытка ареста руководителей Сфатул Цэрий со стороны фронтотдела находившегося в Одессе Центрального исполнительного комитета Советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одессы (Румчерода). В ответ на это 13 января, по просьбе бессарабских властей и с согласия стран Антанты, румынские войска вошли в Бессарабию для наведения и установления порядка в тылу.

24 января 1918 законодательным органом Бессарабии была провозглашена независимость Молдавской Демократической Республики. Предпосылки для объединения Бессарабии с Румынией стали очевидны. 27 марта 1918 Сфатул Цэрий под председательством Ионы Инкульца провозгласил объединение Бессарабии с Румынией. Румынские депутаты северной части Молдовы, Буковины, проголосовали в Черновцах за объединение с Румынией 27 октября, румынские депутаты Трансильвании — в Алба-Юлии 1 декабря 1918 (входила в состав Габсбургской империи с 1774 и 1689), и таким образом совершилось объединение всех румынских земель в одно государство.

Великие державы после серии переговоров на Парижской мирной конференции 1919 признали объединение румынских земель. 28 октября 1920 Парижским протоколом Великобритания, Франция и Италия признали объединение Бессарабии с Румынией (Япония протокол подписала, но не ратифицировала). Советское правительство проигнорировало решение Сфатул Цэрий от 27 марта 1918. Представители советской России на конференции в Вене (27 марта — 2 апреля 1924) предложили организовать на территории Бессарабии референдум. Были жестоко подавлены румынскими войсками восстания в Хотинском и Сорокском уездах на севере Бессарабии в январе-феврале 1919 и особенно Татарбунарское восстание 15—18 сентября 1924 на юге страны (ныне Одесская область).

В этой сложной обстановке в Москве группа румынских и бессарабских эмигрантов выдвигает идею создания на левом берегу Днестра Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики (МАССР) в составе УССР, где большинство населения являлось молдавским (румынским). Автономия была создана 12 октября 1924 со столицей в Балте, а с 1929 — в Тирасполе. Целью ее создания являлось решение бессарабского вопроса в пользу МАССР, распространение большевистских идей на правом берегу Днестра, а также расширение влияния СССР на Балканах и в Центральной Европе. В начале 1930-х часть жителей МАССР из-за массового голода и социальных потрясений переселились на правый берег Днестра.

Были предприняты значительные усилия для улучшения отношений между СССР и Румынией. В 1934 были восстановлены дипломатические отношения. 23 августа 1939 в секретном протоколе к пакту Молотова—Риббентропа 23 августа 1939 были указаны интересы СССР в отношении Бессарабии.

Молдавская Советская Социалистическая Республика. Вопрос о Бессарабии был поднят 29 марта 1940 на заседании Верховного Совета СССР, а в июне того же года и на секретных дипломатических переговорах между Германией, СССР и Италией. 26 июня 1940 советское правительство предъявило Румынии ультиматум, в котором требовало «возвращения» Бессарабии, а также уступку Северной Буковины, которая никогда не входила в состав Российской империи. Военный потенциал Румынии не мог противостоять мощи Красной армии, дислоцированной вдоль Днестра. Участь Бессарабии и Северной Буковины была определена.

2 августа 1940 на VII сессии Верховного Совета СССР был принят Закон об образовании Молдавской Советской Социалистической Республики, в которую вошли 6 из 8 уездов Бессарабии (Бельцкий, Бендерский, Кагульский, Кишиневский, Оргеевский и Сорокский) и 6 из 14 районов бывшей Молдавской АССР (Слободзейский, Тираспольский, Григориопольский, Дубоссарский, Каменский и Рыбницкий). Южная Бессарабия (уезды Аккерманский и Измаильский), северная (Хотинский уезд) и остальные районы бывшей МАССР отошли к Украинской ССР. Граница между МССР и УССР была утверждена 4 ноября 1940. Осенью 1940 на территорию Бессарабии были переселены 10 тыс. семей из Украины. В ночь с 12 по 13 июня 1941 были депортированы тысячи людей в отдаленные регионы СССР. 22 июня гитлеровская Германия напала на СССР, а румынские войска под командованием генерала И. Антонеску перешли реку Прут и заняли Бессарабию и Северную Буковину. В дальнейшем Румыния воевала против СССР совместно с Германией, хотя король Румынии Михай I высказался против этого решения, считая, что его страна не должна стать агрессором по отношению к СССР.

В ходе военных действий к началу 1944 советские войска заняли северную часть Бессарабии, а в результате Ясско-Кишиневской операции (август 1944) вся Пруто-Днестровская М. оказалась снова в составе Советского Союза. Последовали тяжкие годы восстановления экономики МССР, которые сопровождались исключительно тяжкой засухой 1945—1946. Засуха, а также повышенные поставки зерновых привели к голоду, который унес, по разным оценкам, от 70—80 до 200 тыс. жизней. Для более успешного проведения планов по коллективизации села советское правительство прибегло вновь к высылкам «контрреволюционных и антисоветских элементов» в отдаленные регионы СССР. Таким образом, десятки тысяч невинных людей были арестованы и депортированы из родных мест в ночь с 5 по 6 июля 1949. Часть из них были реабилитированы после XX съезда КПСС (14—25 февраля 1956) и получили разрешение вернуться на родину, а другая часть была реабилитирована 10 апреля 1989, когда Совет Министров МССР принял решение о полной реабилитации всех депортированных.

Медленное восстановление экономики и культурной жизни в МССР в послевоенные годы объясняется, в частности, и тем, что после 1940 большая часть интеллигенции покинула Бессарабию, а другая часть погибла на войне или была репрессирована. В этом отношении советское правительство приняло меры для претворения в жизнь социально-экономических реформ путем переселения в М. большого числа специалистов, выходцев из разных регионов СССР.

МССР являлась аграрным регионом, но в условиях всесоюзного рынка были предприняты шаги к его индустриализации. Приоритетным стало развитие отрасли переработки сельскохозяйственной продукции. Были открыты сахарные заводы в Гиндештах, Дрокии и Дондюшанах, винные и коньячные заводы в Бельцах, Бардаре и др. В короткий срок (1946—1950) производство продуктов питания выросло в 3,7 раз. МССР начала занимать лидирующие позиции в экономике СССР по производству вина, консервов, растительных масел, табака. В 1960—1980-х были сданы в эксплуатацию около 100 крупных промышленных предприятий. Промышленное производство МССР увеличилось в 1965 в 16 раз по сравнению с 1940. Высокие ритмы достигнуты в энергетическом секторе. Были построены и сданы в эксплуатацию Дубоссарская ГЭС (1954) и Кучурганская ГРЭС (1964). В 1980-е в МССР существовали более 1725 крупных промышленных предприятий. Треть предприятий была сконцентрирована на левом берегу Днестра.

В результате индустриализации и урбанизации посевная площадь сократилась с 2 057 тыс. га в 1940 до 1931 тыс. га в 1965. Площади для зерновых культур сократились с 1672 тыс. га до 968 тыс. га, а для технических увеличились от 261 тыс. га до 399 тыс. га. Площади, отведенные под овощи, увеличились с 48 тыс. до 103 тыс. га, под сады — с 81 тыс. га до 160 тыс., под виноградники — с 118 тыс. до 235 тыс. га. МССР снабжала фруктами и овощами крупные промышленные центры СССР. Для достижения этой цели территория республики была разделена на четыре узкоспециализированные экономические регионы: северный, центральный, юго-восточный и южный. После 1974 в сельском хозяйстве республики были введены «новые реформы», которые привели к спаду производства сельскохозяйственной продукции. В середине 1980-х стали проявляться все больше и больше последствия этих экспериментов, которые привели к снижению эффективности и прибыльности агропромышленного сектора.

Существенные изменения произо­шли и в культурном секторе. В сталинское время все учреждения и культурные ассоциации, которые существовали в Бессарабии в 1918—1944, были запрещены. Было изменено название румынского языка на молдавский, латинский алфавит заменен кириллическим (в Румынии на латиницу перешли в 1862).

В советское время в образовании произошли неоспоримые количественные и качественные изменения. Увеличилось количество школ и с 1950 внедрено 7-летнее, с 1962 — 8-летнее, а с 1970 10-летнее обязательное обучение. Также были открыты 7 высших учебных заведений, более 36 средних специальных учебных заведений, несколько десятков профессиональных школ. Важным событием в научной и культурной жизни республики является открытие в 1946 Молдавской базы АН СССР, а с 1961 Академии наук МССР.

Республика Молдова. Во времена «перестройки» М. С. Горбачева появились реальные предпосылки для широкого национального движения в МССР. 3 июня 1988 была создана инициативная группа Демократического движения в поддержку перестройки, которая требовала экономических и социальных реформ, придания румынскому языку, на основе латинской графики, статуса государственного. Демократическое движение переросло в Народный фронт. 31 августа 1989, идя навстречу народным требованиям, парламент принял закон о государственном языке и о переходе на латинскую графику. Русский язык приобрел статус языка межнационального общения. Принятие закона о языках вызвало недовольство некоторых сил с левого берега Днестра и южных районов республики (Гагаузии), что привело к политическим протестам. 12 марта 1991 лидеры приднестровского региона аннулировали действие закона о функционировании языков на левобережье Днестра. В свою очередь, гагаузские лидеры провозгласили «независимость» юга М., а 2 сентября 1990 в Тирасполе было объявлено об образовании так называемой При­днестровской Молдавской советской социалистической республики (см. Приднестровско-Молдавская Республика ). Принятые решения накалили до предела обстановку в обществе.

В этот период парламент принимает основные государственные символы страны. Государственный флаг был утвержден 27 апреля 1990, а 3 ноября — государственный герб. 23 июня того же года был провозглашен государственный суверенитет М.

С 1990 в национальной экономике начался кризис, от которого страна оправилась только к 2000. Экономика вернулась к положительному росту на 2,1 % в 2000 и 6,1 % в 2001. Для перехода на рельсы рыночной экономики и выхода из экономического спада после провозглашения независимости РМ ввела конвертируемую национальную валюту (лей), свободные цены, прекратила предоставлять кредиты фирмам и государственным компаниям, начался процесс приватизации.

После провала «августовского путча» в Москве, 27 августа 1991 парламент провозгласил независимость М. и объявил о выходе из состава СССР. Румыния стала первой страной, признавшей независимость М. В настоящее время независимость М. признана более 180 странами мира. Конституция была принята парламентом М. 29 июля 1994 и создала парламентскую унитарную систему.

Переход от прежнего режима к демократическому оказался для М. очень сложным. Для решения социально-экономических и политических проблем переходного периода руководство страны приняло решение о вступлении в Союз Независимых Государств (СНГ), за исключением военного сотрудничества в рамках СНГ. 31 декабря 1991 президент М. М. Снегур вместе с лидерами 11 бывших союзных республик подписал в Алма-Ате акт о создании СНГ. Это решение вызвало протест со стороны Народного фронта, который посчитал, что вхождение в СНГ приведет к углублению экономического и политического кризиса в стране.

Другим важным решением для М. являлось подписание 26 февраля 1992 торжественного акта о вхождении в качестве полноправного члена в Совет по Безопасности и Сотрудничестве в Европе (СБСЕ). 2 марта 1992 М. была принята в Организацию Объединенных Наций, что означало полное признание ее независимости. Это важное историческое событие было омрачено военным противостоянием с левым берегом Днестра. С 1 на 2 марта начался вооруженный конфликт с участием российских вооруженных сил на стороне Приднестровья. С 1 августа 1992 приднестровский конфликт перешел в мирную фазу. После завершения военного конфликта на территории М., на левом берегу Днестра была дислоцирована оперативная группа российских войск. До сих пор на переговорах между сторонами, с участием России, Украины, ОБСЕ и наблюдателей (США и ЕС) не были достигнуты соглашения по поводу судьбы левого берега Днестра.

С января 1997, после М. И. Снегура, президентом М. стал П. К. Лучинский (в 1989—1991 первый секретарь ЦК КП МССР). С 2000 до 2012 президент страны избирался парламентом, а не всенародным голосованием. В 2001—2009 М. возглавлял В. Н. Воронин (Партия коммунистов Республики Молдова), который, как и Лучинский, не изменил ни социально-экономический, ни внешнеполитический (движение к евроинтеграции) курс М. Воронин ушел в отставку после массовых протестов в Кишиневе в апреле 2009, последовавших после оглашения предварительных итогов парламентских выборов, на которых побеждала Партия коммунистов Республики Молдова (49,96 % голосов). На выборах в июле 2009 и ноябре 2010 большинство голосов получала коалиция Альянс за европейскую интеграцию, чьи представители М. Ф. Гимпу, В. В. Филат (премьер-министр с сентября 2009 по март 2013) и М. И. Лупу (председатель парламента с декабря 2010 по апрель 2013) исполняли обязанности президента с августа 2009 по декабрь 2010, 28—30 декабря 2010 и с декабря 2010 по март 2012 соответственно. В марте 2012 — декабре 2016 президентом был Н. В. Тимофти. Массовые протесты марта 2015 — ноября 2016, вызванные тяжелым социально-экономическим положением и коррупционными скандалами, привели к восстановлению прямых выборов президента. 13 ноября 2016 во 2-м туре президентских выборов победил сторонник евразийской интеграции М., председатель Партии социалистов Республики Молдова И. Н. Додон (53,45 % голосов), столкнувшийся с мощным противодействием проевропейских партий и политиков. 15 ноября 2020 Додон проиграл президентские выборы лидеру прозападной партии «Действие и солидарность» М. Г. Санду, которая получила во 2-м туре 57,72 % голосов избирателей.

М. импортирует энергетические ресурсы в основном из России. Строительство порта в Джурджулештах расширило доступ М. к международному рынку нефти и относительно уменьшило ее внешнюю энергозависимость. В настоящее время прололжаются работы по прокладке газопровода Яссы—Унгены—Кишинев, который свяжет молдавскую газовую систему с румынской и позволит диверсифицировать источники энергоносителей.

М. установила дипломатические отношения со многими странами мира. Более тесные отношения М. поддерживает с Румынией, странами Европейского Союза, США, Россией, Украиной. В последнее время, особенно после подписания Соглашения об ассоциации между М. и Европейском Союзом (2014), политические, экономические, торговые и культурные связи с ЕС стали приоритетными в ее внешней политике. Член СНГ (1991), ООН (1992), ОБСЕ (1992), МВФ (1992), МБРР (1992), Совета Европы (1995), ВТО (2001).

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