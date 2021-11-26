МИЛОШЕВИЧ СЛОБОДАН

Милошевич ( серб . Милошевић), Слободан (29.08.1941, Пожаревац, Королевство Югославия — 11.03.2006, тюрьма Схвенинген, Гаага) — сербский и югославский политик, государственный деятель. Председатель Президиума Социалистической Республики (СР) Сербия в составе Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ) (1989—1990), президент Республики Сербия (1991—1997), президент Союзной Республики Югославия (1997—2000). С 1999 — обвиняемый Международным трибуналом по бывшей Югославии в преступлениях против человечества.

Родился в семье педагогов. В 1959, во время учебы в гимназии в Пожаревце, вступил в ряды Союза коммунистов Югославии (СКЮ). После окончания юридического факультета Белградского университета в 1964 начал работу в белградском предприятии «Техногаз», генеральным директором которого стал в 1972. В 1978—1983 возглавлял Белградский банк (Беобанк). В 1983 перешел на партийную работу, был избран членом Президиума ЦК Союза коммунистов Сербии. В 1984 стал председателем городского комитета партии в Белграде, а в мае 1986 избран председателем ЦК СК Сербии. Оставался на этом посту до 1989. Его карьера была тесно связана с покровительством И. Стамболича (1936—2000), занимавшего ответственные посты в аппарате правительства и в СКЮ. В 1987 их взгляды на решение национального вопроса в стране разошлись. На М. пало подозрение в организации похищения и убийства Стамболича в 2000. В 1987 был направлен в автономный край Косово для урегулирования сербо-албанского конфликта. В марте 1989 в результате изменения конституции СР Сербии по инициативе М. были урезаны автономные права Воеводины и Косово. В мае 1989 он был избран председателем Президиума Республики Сербии в составе СФРЮ. Его выступление 28 июня 1989 по случаю годовщины Косовской битвы 1389 было воспринято как манифест сербского национализма.

Во время кризиса и распада СФРЮ и СКЮ в 1990 стал одним из создателей и первым председателем Социалистической партии Сербии. В 1991 и 1992 после заявлений об одностороннем выходе из СФРЮ Словении, Хорватии , а затем Боснии и Герцеговины М. отдал приказ о введении в эти республики федеральных войск. Это привело к началу затяжных боевых действий в Хорватии, а также в Боснии и Герцеговине, переросших в масштабные межнациональные конфликты. В феврале 1998 М. начал военную кампанию против Освободительной армии Косово, стремившейся к отделению края от Сербии. В октябре 1998 НАТО предупредило руководство Союзной Республики Югославия о начале бомбардировок Сербии в случае, если из Косово не будут выведены войска. После неудачи переговоров в феврале 1999 во Франции, 23 марта 1999 войска НАТО начали массированную воздушную бомбардировку Югославии, продолжавшуюся до 10 июня 1999. Гаагский Международный трибунал по бывшей Югославии в мае 1999 обвинил М. в преступлениях против человечества и ответственности за убийства и насильственную депортацию этнических албанцев. На выборах в сентябре 2000 президентом Югославии был избран Воислав Коштуница, глава Демократической партии Сербии. М. признал свое поражение на выборах только 7 октября 2000, после протестных манифестаций в Белграде. Был арестован 1 апреля 2001 в Белграде. 28 июня 2001 доставлен в Гаагу и выдан Международному трибуналу по бывшей Югославии. В ходе судебного разбирательства М. своей вины не признал и как профессиональный юрист сам осуществлял свою защиту. Скончался в заключении 11 марта 2006 в результате сердечной болезни. Похоронен на родине, в Пожаревце. Его жена и политическая соратница Миряна Маркович получила убежище в России, где скончалась в 2019. Ее прах покоится рядом с могилой мужа.

Лит. : Гуськова Е. Ю . История югославского кризиса (1990—2000). М., 2001; Югославия в XX веке: очерки политической истории / Отв. ред. К. В. Никифоров; А. И. Филимонова, А. Л. Шемякин и др. М., 2011; LeBor A. Milosevic. A Biography. London, 2002; Sell L. Slobodan Milosevic and the Destruction of Yugoslavia. Durham–London, 2002. Л. В. Кузьмичева.