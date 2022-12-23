ЛУЧИНСКИЙ, ПЁТР КИРИЛЛОВИЧ Лучи`нский, Пётр Кириллович (род. 29.01.1940, с. Старые Радуляны, Бессарабия) — молдавский государственный и политический деятель, президент Республики Молдова в 1997—2001.

Лучинский, Пётр Кириллович (род. 29.01.1940, с. Старые Радуляны, Бессарабия) — молдавский государственный и политический деятель, президент Республики Молдова в 1997—2001. В 1962 окончил историко-филологический факультет Кишиневского государственного университета. Служил в рядах Советской армии. С 1964 — член КПСС. С 1963 — 1-й секретарь Бельцского горкома Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ), инструктор, заведующий отделом, секретарь, первый секретарь ЦК ВЛКСМ Молдавии. С 1971 — секретарь ЦК Коммунистической партии Молдавии, с 1976 — первый секретарь Кишиневского городского комитета КП Молдавии, с 1978 — заместитель заведующего отделом ЦК КПСС. С 1986 — 2-й секретарь ЦК КП Таджикистана. Кандидат в члены ЦК КПСС (1986—1989). В 1989—1991 — 1-й секретарь ЦК КП Молдавии. В 1990—1991 — член Политбюро ЦК КПСС. В 1991 переведен в Москву на должность секретаря ЦК КПСС. В 1991—1992 — старший научный сотрудник Института общественно-политических исследований РАН, исполнительный директор Фонда развития общественных наук РАН. Доктор философских наук (1977). В 1992—1993 — посол Молдовы в России. С 4 февраля 1993 — председатель парламента Молдавии. В 1996 победил на президентских выборах, опередив М. Снегура во 2-м туре. В 1997—2001 — президент Республики Молдова. Сторонник молдавской, а не румынской идентичности молдавского народа. В 1998 был подписан договор о партнерстве с Европейским Союзом, в начале 2001 Молдова вошла в ВТО. Л. проводил политику приватизации и экономии, рекомендованную международными экономическими организациями, не сумел переломить негативные социально-экономические тенденции 1990-х. В 1998—1999 Молдова достигла низших экономических показателей. Л. инициировал референдум 1999 о введении президентской формы правления, итоги которого не были признаны парламентом. В 2000 парламент ввел парламентскую форму правления в Молдове. 4 апреля 2001 выборы проводились парламентом, Л. не был выдвинут кандидатом. Л. стал президентом Фонда стратегических исследований и развития международных отношений «Lucinschi».

Соч. : Профессия — президент. М., 1999; Молдова и молдаване. Кишинев, 2007.

Лит. : История Республики Молдова. С древнейших времен до наших дней. Кишинев, 2002. А. В. Шубин.