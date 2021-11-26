ЛИТОВЦЫ
ЛИТОВЦЫ (самоназвание - лиетувяй) - народ, основное население Литвы (3,6 млн человек; 2009, официальная оценка).
Живут также в Латвии (32 тыс. человек; 2004, перепись), Польше (5,8 тыс. человек, в осн. в Подлесском воеводстве на северо-востоке страны; 2002, перепись), Ирландии (24,6 тыс. человек; 2006, перепись), Испании (15,1 тыс. человек), Белоруссии (6,4 тыс. человек; 1999, перепись) и в других странах Европы, в США (660 тыс. человек литовского происхождения; 2000, перепись), Канаде (46,7 тыс. челеловек литовского происхождения; 2006, перепись), России (45,5 тыс. человек; 2002, перепись) и др. Общая численность свыше 3 млн. человек (2009, оценка). Говорят на литовском языке. Литовцы в основном католики.
Предки Литовцев - племена балтов. Генетически близки русским и полякам - с одной стороны, финнам и эстонцам - с другой. В I-м тысячелетии здесь сформировались племена, вошедшие позднее в состав Литвы: собственно литва, предки аукштайтов (Восточная Центральная и часть Юго-Западной Литвы - современные исторические области Аукштайтия, Дзукия и Сувалкия), предки жемайтов (Центральная и Западная Литва - современная Жемайтия и запад Аукштайтии), часть куршей (Западная Литва к западу от реки Юра - запад современной Жемайтии), скальвов (низовья Нямунаса на юго-западе), земгалов и селов (на севере), судавов, или ятвягов (Юго-Западная Литва - запад Дзукии), пруссов (бартов, нотангов, сембов, надрувов). В IX-XII веках складываются государственные образования - княжества-«земли»: Делтува, Каршува, Летува и др., объединённые в 1-й половине XIII века в Великое княжество Литовское. Образование Литовского государства способствовало этнической консолидации Литовцев; этнографические группы Литовцев - жемайты, аукштайты, дзуки (Юго- Восточная Литва), северные занеманцы (занавики) и южные занеманцы (капсы) (Юго-Западная Литва - Сувалкия). Особая группа - прусские Литовцы (литувининки), населявшие север и восток Восточной Пруссии - так называемую Малую Литву (ныне Калининградская область в России и Клайпедский край в Литве) и насчитывавшие в конце XIX века свыше 120 тыс. человек Близкие по культуре к немцам, они были активными германскими патриотами и лютеранами, использовали другую орфографию и готический шрифт. В 1945 году большая часть их переселилась в Германию, в основном ассимилирована немцами.
Культура Литовцев типична для народов Балтии (см. в статье Европа). Основные традиционные занятия - пашенное земледелие (рожь, ячмень, овёс, пшеница, горох, лён, с конца XVIII века - картофель) и животноводство (крупный рогатый скот, свиньи, лошади), на Куршской косе и Балтийском взморье - рыболовство. Пахотные орудия - однозубое рало (арклас) или соха (жагре) с одной (так называемая русская - к востоку от рек Нямунас и Нярис) либо двумя (так называемая литовская, или прусская, - к западу от рек Нямунас и Нярис) палицами. Хлеб убирали косой (на западе), полукосой (т. е. косой с короткой рукояткой; в центральных районах) или серпом (на востоке). Традиционные ремёсла - ткачество, вышивка, художественная ковка, резьба по дереву, обработка янтаря, плетение и гончарство. Развивалось искусство деревянной раскрашенной скульптуры (характерны композиции «Христос в темнице», «Распятие» и пр.), лубка и др.
Древнейший тип поселения - деревня с кучевой планировкой, в XVI веке распространилась уличная планировка, в XIX-XX веке - хутора-однодворки (на западе они известны с древности). Жилой дом в деревнях ставился торцом к улице, перед ним разбивался цветник; хозяйственные постройки окружают открытый двор. Жилище срубное. Древнейший тип жилища (намас) - с открытым очагом в центре; к намасу примыкают спальня, хлев и навес. С XVI века намас чаще служил кухней и кладовой, с XVIII века - помещением для мелкого скота. В XVI-XIX веках формируются аукштайтский, жемайтский и занеманский (гринча; по планировке близок к жемайтскому; характерна лежанка, отапливаемая от печи) типы дома.
Традиционная женская одежда - туникообразная рубаха с нашитыми наплечниками (маршкиняй), украшенная красным браным шитьём, в Сувалкии и Клайпедском крае также мережкой, полихромной вышивкой крестом и гладью; шерстяная или полушерстяная юбка (андарокас, в Жемайтии - сийонас) в складку или сборку с преобладанием продольно- полосатого орнамента на западе (Жемайтия и Сувалкия) или клетчатого на востоке (Аукштайтия и Дзукия); передник носят везде, кроме Жемайтии, его шили из двух полотнищ белой (в основном в Аукштайтии), продольно-полосатой (в Жемайтии), поперечно-полосатой (в Сувалкии) или клетчатой (в Дзукии) ткани, в вышивке и браном шитье преобладает на севере и востоке красный цвет, в юго- западной Жемайтии и Сувалкии - полихромия; безрукавка (лемяне) со складками (главным образом на севере) или клиньями (в основном на юге) от талии; наплечное покрывало, сшитое обычно из двух полотнищ, преимущественно шерстяное клетчатое с бахромой или льняное узорнотканое белое (дробуле, пануометис, плотка) с вышивкой, на юге - с кружевом, в Клайпедском крае - серое однотонное; покрывало носилось без нагрудной пряжки. Девичий головной убор - венок (вайникас, пакалке) на твёрдой основе, обтянутой красной тканью с разноцветными лентами сзади, в Сувалкии - тканая или плетёная лента. Женщины повсеместно носили чепцы, в Аукштайтии (особенно на севере) - также полотенчатый убор (нуометас). Ожерелья на востоке в основном из серебра, коралла, стекла, на западе - из янтаря. Мужской кафтан на севере и западе (Жемайтия, Сувалкия, сев.-зап. Аукштайтия) преимущественно с отрезной спинкой, со сборками, складками или разрезом сзади; на востоке (юго-востоке Аукштайтия и Дзукия) - цельнокроеный с клиньями сзади. Мужчины и женщины повязывали пояса (юоста), тканные на ниту, в Аукштайтии - также тканные на дощечках.
Основная пища - ржаной хлеб (дуона), блины и каши из муки или картофеля (для Дзукии характерны блины из гречневой муки), картофельные галушки (цепелин) с мясной, творожной и др. начинкой, картофельная запеканка (кугелис), тушёная капуста с мясом (бигос), кровяной суп (юка), борщ, рассольник, кислые щи, молочный суп с клёцками из картофеля, сыр с тмином, колбасы (дешра, скиландис), копчёная свинина и др. По праздникам пекут особый высокий кекс типа «кухонного дерева» (шакотис, рагуотис), сдобное печенье (жагарелис), готовят жареные пирожки и пончики (спургос). Основной традиционный напиток - пиво (алус).
В литовской деревне были сильны общинные традиции - помочи (талка), посиделки (вакаронес) и т. п. Большая семья распалась до XVI века. Ныне господствует билинейное родство (гиминисте) и малая семья (шейма). Система терминов родства линейного типа с элементами описательных терминологий; сиблинги делятся по полу. Праиндоевропейская основа прослеживается в терминах родства для матери, сестры, брата, внука, мужа, отца мужа и жены. Остальные термины уникальны для литовского языка. Рождественский ужин (Кучос) начинается с тонких вафель из пресного теста (каледайтис) с тиснёными изображениями на тему Рождества; участники трапезы разламывают их и обмениваются друг с другом. После Кучоса молодёжь гадала. Под Новый год устраивали ряжение, процессию, изображающую волхвов («трёх королей»). На Масленицу (Ужгавенес) катались в санях; в Западной Литве возили в санях и затем сжигали женскую куклу (Море); в Жемайтии в Карнавале участвовали сатирические маски («Барин», «Жандарм», обжора Лашинис, жених-неудачник Сидарас и т. п.). На Пасху (Великос) красили и катали яйца, качались на качелях, обливали водой и стегали ветками друг друга. На Иванов день (Йонинес) жгли костры и прыгали через них, собирали травы, пускали по воде венки и т. п. Распространена традиция сооружения обетных крестов.
Устное творчество представлено трудовыми (земледельческими и связанными с домашними работами), календарными, семейно-обрядовыми, лирическими и военно-историческими песнями, инструментальными наигрышами, хороводами, танцами. В музыкально-поэтической стилистике сохраняются местные различия. Наиболее древние трудовые и обрядовые песни - у аукштайтов и дзуков. Самый архаический слой - полифоническая музыка аукштайтов сутартинес (женское пение вдвоём, втроём, вчетвером либо мужская ансамблевая игра на однородных духовых инструментах), сопровождавшая любые виды коллективного труда, обряды, хороводы и танцы; к XX веку осталась лишь в некоторых областях Аукштайтии. У дзуков сохранились старинные обрядовые качельные песни (календарные и свадебные), песни о животных и растениях, узкообъёмные лады (в т. ч. ангемитоника), одиночное (женское или мужское) пение; характерны хоровое унисонное и антифонное пение, напевная мелодика (преимущественно лирического типа, с распевами слогов); в западных областях Дзукии встречаются 2- и 3-голосные песни в 7-ступенной диатонике. Фольклор жемайтов отличается разнообразием песенных типов и исполнительских традиций, значительную его часть составляют лирические песни; многоголосие позднего, гомофонно-гармонического типа. В пределах одного жанра встречаются песни разных стилевых слоёв; напр., среди пастушеских песен - и архаические (с призывными возгласами «Ralioo!»), и мелодически развитые 3-голосные с лирической тематикой. С записей жемайтского фольклора (сначала текстов, затем текстов с напевами, затем инструментальных мелодий) началось развитие литовской фольклористики в конце XVIII века «Заповедные» области старинного фольклора в Дзукии и Аукштайтии открыты в XX веке. Среди традиционной музыки инструментов Литовцев: канклес; духовые - язычковый бирбине, пастуший рог ожрагис, продольная флейта лумздялис, волынка дуда; различные мембранофоны, идиофоны. Многоствольная флейта скудучяй, деревянные натуральные трубы рагай, тримитай, даудитес - ансамблевые инструменты. В так называемых сельских капеллах используются народные скрипки, струнный бас, гармоника и др.
Богат сказочный фольклор, повлиявший на профессиональное искусство (сказка «Эгле - королева ужей» и др.). В фольклоре многочисленны этиологические предания и реликты древних мифов (о громовнике Перкунасе и др.).