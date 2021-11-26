КОВАЧ МИХАЛ

КОВАЧ МИХАЛ - сло­вацкий государственный и по­ли­тический дея­тель.

По окон­ча­нии в 1954 году Эко­но­мического университета Бра­ти­сла­вы ра­бо­тал в бан­ке, чи­тал лек­ции в кол­лед­же при Национальном бан­ке Ку­бы (1965-1966 годы), при лон­дон­ском от­де­ле­нии Национального бан­ка Че­хо­сло­ва­кии (1967-1969 годы) и в Сло­вацком тех­ническом университете. С 1971 года слу­жа­щий Национального че­хословацкого бан­ка в Пра­ге .

Ак­тив­но уча­ст­во­вал в по­ли­тических со­бы­ти­ях вес­ны 1989 года в Че­хо­сло­ва­кии, в сентябре 1989 - мае 1991 годов министр фи­нан­сов Сло­вацкой рес­пуб­ли­ки. С 1990 года депутат Фе­де­раль­но­го со­б­ра­ния Чешской и Сло­вацкой Фе­де­ра­тив­ной Рес­пуб­ли­ки (ЧСФР), с 1992 года его пред­се­да­тель. В 1991 году вме­сте с В. Ме­чиа­ром ос­но­вал Народную пар­тию - Дви­же­ние за де­мо­кра­тическую Сло­ва­кию (НП–ДЗДС), её ви­це-пред­се­да­тель.

По­сле рас­па­да ЧСФР и про­воз­гла­ше­ния не­за­ви­си­мо­сти Сло­ва­кии 15 февраля 1993 года из­бран пре­зи­ден­том Сло­вацкой Рес­пуб­ли­ки. Всту­пил в кон­фликт с пре­мьер-министром Ме­чиа­ром, рез­ко кри­ти­ко­вал его стиль ру­ко­во­дства. В ре­зуль­та­те даль­ней­ше­го обо­ст­ре­ния кон­флик­та в мар­те 1998 года по­дал в от­став­ку.