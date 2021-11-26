КАРДЕЛЬ ЭДВАРД

КАРДЕЛЬ ЭДВАРД - югославский государственный и по­ли­тический дея­тель, пуб­ли­цист, член Серб­ской Академии наук (1960 год).

Из ра­бо­чей се­мьи. В 1929 году окон­чил пе­да­го­гическое училище в Люб­ля­не. С 1926 года член Сою­за ком­му­ни­стической мо­ло­дё­жи Юго­сла­вии, с 1928 года член Ком­му­ни­стической пар­тии Юго­сла­вии (КПЮ). В 1930 году аре­сто­ван и при­го­во­рён к двум го­дам тюрь­мы. В 1932-1935 годах ор­га­ни­за­тор ком­му­ни­стической пе­ча­ти в Люб­ля­не. В 1935-1936 годах учил­ся в Ле­нин­ской шко­ле в Мо­ск­ве, за­тем пре­по­да­вал в Ком­му­ни­стическом университете национальных мень­шинств За­па­да, в 1937 году вер­нул­ся на ро­ди­ну. С 1938 года член ЦК КПЮ. В 1941-1945 годах один из ор­га­ни­за­то­ров Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния в Юго­сла­вии , спо­движ­ник И. Ти­то . Воз­глав­лял югославские де­ле­га­ции на мир­ных кон­фе­рен­ци­ях в 1945-1946 годах. В 1946-1953 годах заместитель председателя пра­ви­тель­ст­ва Юго­сла­вии, в 1948-1953 годах министр иностранных дел. В 1953-1963 годах заместитель председателя Со­юз­но­го ис­пол­нительного ве­че Юго­сла­вии. В 1963-1967 годах председатель Со­юз­ной скуп­щи­ны Юго­сла­вии. В 1974-1979 годах член Пре­зи­диу­ма Юго­сла­вии. Ав­тор ря­да ра­бот по про­бле­мам ра­бо­че­го са­мо­управ­ле­ния и национальному во­про­су.