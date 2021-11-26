КАРДЕЛЬ ЭДВАРД
КАРДЕЛЬ ЭДВАРД - югославский государственный и политический деятель, публицист, член Сербской Академии наук (1960 год).
Из рабочей семьи. В 1929 году окончил педагогическое училище в Любляне. С 1926 года член Союза коммунистической молодёжи Югославии, с 1928 года член Коммунистической партии Югославии (КПЮ). В 1930 году арестован и приговорён к двум годам тюрьмы. В 1932-1935 годах организатор коммунистической печати в Любляне. В 1935-1936 годах учился в Ленинской школе в Москве, затем преподавал в Коммунистическом университете национальных меньшинств Запада, в 1937 году вернулся на родину. С 1938 года член ЦК КПЮ. В 1941-1945 годах один из организаторов Движения Сопротивления в Югославии, сподвижник И. Тито. Возглавлял югославские делегации на мирных конференциях в 1945-1946 годах. В 1946-1953 годах заместитель председателя правительства Югославии, в 1948-1953 годах министр иностранных дел. В 1953-1963 годах заместитель председателя Союзного исполнительного вече Югославии. В 1963-1967 годах председатель Союзной скупщины Югославии. В 1974-1979 годах член Президиума Югославии. Автор ряда работ по проблемам рабочего самоуправления и национальному вопросу.