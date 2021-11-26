КАРАДЖИЧ РАДОВАН

КАРАДЖИЧ РАДОВАН - серб­ский и бос­ний­ский по­литический дея­тель.

С 1960 года жил в Са­рае­во, в 1971 году за­кон­чил медицинский факультет Са­ра­ев­ско­го университета, ра­бо­тал вра­чом-пси­хи­ат­ром. Опуб­ли­ко­вал несколько по­этических сбор­ни­ков. Один из ос­но­ва­те­лей Сербской де­мо­кра­тической пар­тии (1990 год), при­няв­шей уча­стие в фор­ми­ро­ва­нии трёх­сто­рон­не­го бос­ний­ско­го пра­ви­тель­ст­ва во гла­ве с А. Изет­бе­го­ви­чем. По­сле объ­яв­ле­ния в 1992 году не­за­ви­си­мо­сти Бос­нии и Гер­це­го­ви­ны в крае на­ча­лась гражданская вой­на ме­ж­ду бос­ний­ски­ми сер­бами, с од­ной сто­ро­ны, и бос­ний­ски­ми му­суль­ма­на­ми и хор­ва­та­ми - с дру­гой. В 1992 году Караджич был из­бран пре­зи­ден­том Рес­пуб­ли­ки Серб­ской - не­за­ви­си­мо­го сербского государства, про­воз­гла­шён­но­го на тер­ри­то­рии Бос­нии и Гер­це­го­ви­ны. В 1995 году Ме­ж­ду­народный три­бу­нал по бывшей Юго­сла­вии (Га­аг­ский три­бу­нал) объ­я­вил Караджича и его спо­движ­ни­ка генерала Рат­ко Мла­ди­ча во­енными пре­ступ­ни­ка­ми, ви­нов­ны­ми в ге­но­ци­де му­сульманского и хорватского на­се­ле­ния Бос­нии. По­сле за­клю­че­ния Дей­тон­ских со­гла­ше­ний (ноябрь 1995 года), раз­де­лив­ших Бос­нию и Гер­це­го­ви­ну на две ав­то­но­мии - му­сульманско-хорватскую Фе­де­ра­цию Бос­нии и Гер­це­го­ви­ны и Рес­пуб­ли­ку Се­рб­скую, Караджич ушёл в от­став­ку. В апреле 1996 года Га­аг­ский три­бу­нал вы­дал ор­дер на его арест. Арестован сербскими властя­ми и пе­ре­дан Га­аг­скому три­бу­на­лу в июле 2008 года.