ИЗЕТБЕГОВИЧ АЛИЯ
ИЗЕТБЕГОВИЧ АЛИЯ - боснийский государственный, политический и общественный деятель, публицист.
Из зажиточной мусульманской семьи. В 1940 году вступил в организацию «Молодые мусульмане». В 1946-1948 годах находился в заключении по обвинению в антиправительственной деятельности. После освобождения окончил юридический факультет университета Сараево (1956 год), работал юрисконсультом.
Автор «Исламской декларации» (1970 год) - публицистическое и философское произведения, в котором утверждал, что исламское государство может существовать лишь в странах, где преобладает мусульманское население. В 1983 году обвинён в разжигании национальной розни (смотрите Национализм), антикоммунистической деятельности и приговорён к 14 годам тюрьмы.
После досрочного освобождения в 1988 году эмигрировал в Швейцарию. В 1990 году вернулся на родину, создал и возглавил партию Демократического действия (Stranka demokratske akcije). Осенью 1990 года в результате первых многопартийных выборов избран президентом союзной республики Босния и Герцеговина, в 1992 году - независимого государства Республика Босния и Герцеговина. В 1995 году участвовал в подписании Дейтонских соглашений. В 2000 году добровольно ушёл в отставку с поста президента.
Автор книг «Ислам между Востоком и Западом» (1988 год), «Проблемы исламского возрождения» (1990 год), «Моё бегство в свободу» (1994 год), «Записки заключённого» (2002 год) и автобиографии «Воспоминания» (2001 год).