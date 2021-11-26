Гроза (рум. Groza), Петру (07.12.1884, Бэчия, уезд Хунедоара ‒ 07.01.1958, Бухарест)

Гро`за (рум. Groza), Петру (07.12.1884, Бэчия, уезд Хунедо­ара — 07.01.1958, Бухарест) — румынский политический и государственный деятель. Сын потомственного православного священника. Изучал право и экономику в Будапештском (1903—1905), Берлинском (1905) и Лейпциг­ском (1906) университетах. В 1907 в Будапештском университете ему присуждены две ученые степени — доктора экономических и доктора государ­ственных наук. Затем два года вел адвокатскую практику. C 1909 участвовал в работе местных и верховных выборных руководящих органов румынской православной церкви. Политическую деятельность начал членом Союза румынской молодежи, боровшейся за отделение Трансильвании от Австро-Венгрии и объединение ее с Румынией. Во время Первой мировой войны был мобилизован в качестве рядового в австро-венгерскую армию. Осенью 1918 избран депутатом Учредительного собрания Трансильвании. С 1920 в Народной партии, до 1927 пять раз избирался от нее депутатом румынского парламента. В 1921 и 1926—1927 министр в кабинетах А. Авереску. В 1927 порвал с Народной партией и временно отошел от политики. Будучи крупным помещиком, Г. отказался от своего крупного состояния, в 1933 основал и возглавил крестьянскую организацию левого толка «Фронт земледельцев», в 1935—1936 активно содействовал созданию демократического антифашистского фронта в Румынии, в том числе Демократического блока; за свои взгляды получил прозвище «красного буржуа». При режиме И. Антонеску выступал против союза с нацистской Германией и войны с СССР, зимой 1943—1944 подвергся аресту, находился в заключении. После свержения режима в августе 1944 «Фронт земледельцев» стал превращаться из регионального трансильванского объединения в организацию общенационального масштаба. В сентябре-октябре 1944 повсеместно были созданы его уездные и местные органы, а 12 октября вошел в Национально-демократический фронт (НДФ), руководимый коммунистами. 4 ноября 1944 Г. вошел в коалиционный кабинет генерала К. Сэнэтеску как заместитель премьер-министра, возглавил Комиссию по выполнению Румынией условий Соглашения о перемирии со странами антигитлеров­ской коалиции, был уполномоченным правительства по расследованию террористических актов румынских националистов (так называемых черных сермяг) против венгерского населения Трансильвании. В коалиционном правительстве, которое сформировал генерал Н. Рэдеску 6 декабря 1944, Г. сохранил свой пост . Он требовал немедленно начать аграрную реформу и 11 февраля 1945 призвал крестьян осуществлять ее «снизу», захватывать помещичьи земли. На заседании правительства 21 февраля 1945 Г. от имени НДФ призвал к отставке кабинета Рэдеску, а 6 марта возглавил правительство , в котором большинство постов заняли представители НДФ. Способствовал установлению в стране коммунистической диктатуры, опиравшейся на советские войска, а также ликвидации монархии 30 декабря 1947. В декабре 1947 — июне 1952 — председатель Совета министров Румынской Народной Республики. Со 2 июня 1952 до конца жизни — председатель Президиума Великого национального собрания РНР. Именем Г. в 1958—1996 назывался Штей в уезде Бихор (Румыния). Соч.: În drum spre socialism. Discursuri si întrevederi politice. 1947—1948. Bucureşti, 1950; Adio lumii vechi. Memorii. Bucureşti, 2003. Лит.: Видрашку Ф. Петру Гроза. М.; 1976; Biftoi D. L. Petru Groza, ultimul burghez: o biografie. Bucureṣti, 2004.