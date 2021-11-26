Грибаускaйте (Grybauskaitė), Даля (род. 01.03.1956, Вильнюс)

Грибаускáйте (Grybauskaitė), Даля (род. 01.03.1956, Вильнюс) — литовский политик, президент Литвы (2009). Родилась в рабочей семье. Окончила экономический факультет Ленинградского государственного университета (1983). Вернувшись в Литву, некоторое время работала ответственным секретарем Академии наук Литовской ССР, заведовала кабинетом сельского хозяйства Высшей партийной школы в Вильнюсе, преподавала политэкономию. В 1988 — в Академии общественных наук при ЦК КПСС защитила кандидатскую диссертацию по теме «Взаимосвязь общественной и личной собственно­сти в функционировании личного подсобного хозяйства». В 1994—1995 — чрезвычайный и полномочный министр миссии Литвы при Европейском союзе (ЕС), вела переговоры по согласованию договора о вступлении Литвы в ЕС. В 1996—1999 — на дипломатической работе в посольстве Литвы в США. В 1999—2000, будучи заместителем министра финансов, руководила переговорами Литвы с Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком. В 2001—2004 — министр финансов в правительстве А. Бразаускаса. В 2004 делегирована в Еврокомиссию, где занималась вопросами культуры и образования. С ноября 2004 — европейский комиссар по финансовому программированию и бюджету. Признана «комиссаром года» (2005) за усилия по реформированию бюджета ЕС. 17 мая 2009 избрана президентом Литовской Республики, уже в первом туре получив 69 % голосов избирателей. В мае 2014 переизбрана на 2-й срок. Почетный доктор Джоржтаунского университета (США). Награждена государственными наградами Литвы, Латвии, Норвегии, Финляндии, Грузии. Лит.: Bielinis L. Prezidentė. Vilnius, 2011; Voverienė O. Dalia Grybauskaitė — Tautos Prezidentė. Vilnius, 2016.