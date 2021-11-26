ДОБИ ИШТВАН

ДОБИ ИШТВАН - венгерский государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда Венгерской Народной Республики.

Из бед­ной кре­сть­ян­ской се­мьи. Был сельскохозяйственным ра­бо­чим. В пе­ри­од Вен­гер­ской со­вет­ской рес­пуб­ли­ки 1919 года слу­жил в венгерской Крас­ной Ар­мии.

В 1921 году уча­ст­во­вал в ра­бо­те Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Венг­рии (СДПВ), с 1922 года член Все­вен­гер­ско­го сою­за сельскохозяйственных ра­бо­чих, с 1936 года член Пар­тии мел­ких сель­ских хо­зя­ев (ПМСХ), в 1937 году воз­гла­вил её ле­вое кры­ло. С 1941 года один из сек­ре­та­рей Венгерского кре­сть­ян­ско­го сою­за, со­труд­ни­чал с ком­му­ни­стическим и со­ци­ал-де­мо­кра­тическим под­поль­ем, уча­ст­во­вал в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния . В 1942-1947 годах орг­сек­ре­тарь Кре­сть­ян­ско­го сою­за (ос­но­ван в 1942 году). В 1944 году при­зван в ар­мию, по­пал в плен, вер­нул­ся на ро­ди­ну ле­том 1945 года.

С августа 1945 года заместитель председателя Пар­тии мел­ких сель­ских хо­зя­ев (ПМСХ), вы­сту­пал за раз­ви­тие со­труд­ни­че­ст­ва с ком­му­ни­ста­ми и со­ци­ал-де­мо­кра­та­ми. В начале 1946 года пер­вым в ру­ко­во­дстве Пар­тии мел­ких сель­ских хо­зя­ев (ПМСХ) вы­сту­пил за про­воз­гла­ше­ние Венг­рии народной рес­пуб­ли­кой. В но­ябре 1945 - сентябре 1947 годов Доби за­ни­мал ряд ми­ни­стер­ских по­стов, в том числе министра зем­ле­де­лия. В ус­ло­ви­ях ут­вер­жде­ния ли­дер­ст­ва ком­му­ни­стов в по­ли­тической сис­те­ме Венг­рии Доби от­ме­же­вал­ся от пра­вых «за­го­вор­щи­ков», вы­ска­зал­ся за про­ве­де­ние «чи­ст­ки» Пар­тии мел­ких сель­ских хо­зя­ев (ПМСХ), под­дер­жал 3-лет­ний план раз­ви­тия венгерской эко­но­ми­ки и ло­зунг на­цио­на­ли­за­ции бан­ков.

В мае 1947 года был из­бран председателем Пар­тии мел­ких сель­ских хо­зя­ев (ПМСХ) и назна­чен главным ре­дак­то­ром её газеты «Kis Újság». В апреле - декабре 1948 года министр зем­ле­де­лия, в 1948-1949 годах пре­мьер-министр . Доби пол­но­стью раз­де­лял курс Вен­гер­ской пар­тии тру­дя­щих­ся (ВПТ) и её ли­де­ра М. Ра­ко­ши.

В августе 1952 - апреле 1967 года председатель Пре­зи­диу­ма ВНР. С 1959 года член Вен­гер­ской со­циа­ли­сти­че­ской ра­бо­чей пар­тии (ВСРП), член её Центрального Комитета, департамента Государственного со­б­ра­ния. В 1950-1960-х годах член Со­ве­та сельскохозяйственных про­из­вод­ст­вен­ных коо­пе­ра­ти­вов ВНР, в 1968 году его пред­се­да­тель, заместитель председателя Все­вен­гер­ско­го со­ве­та Отечественного народного фрон­та.