ДОБИ ИШТВАН
ДОБИ ИШТВАН - венгерский государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда Венгерской Народной Республики.
Из бедной крестьянской семьи. Был сельскохозяйственным рабочим. В период Венгерской советской республики 1919 года служил в венгерской Красной Армии.
В 1921 году участвовал в работе Социал-демократической партии Венгрии (СДПВ), с 1922 года член Всевенгерского союза сельскохозяйственных рабочих, с 1936 года член Партии мелких сельских хозяев (ПМСХ), в 1937 году возглавил её левое крыло. С 1941 года один из секретарей Венгерского крестьянского союза, сотрудничал с коммунистическим и социал-демократическим подпольем, участвовал в Движении Сопротивления. В 1942-1947 годах оргсекретарь Крестьянского союза (основан в 1942 году). В 1944 году призван в армию, попал в плен, вернулся на родину летом 1945 года.
С августа 1945 года заместитель председателя Партии мелких сельских хозяев (ПМСХ), выступал за развитие сотрудничества с коммунистами и социал-демократами. В начале 1946 года первым в руководстве Партии мелких сельских хозяев (ПМСХ) выступил за провозглашение Венгрии народной республикой. В ноябре 1945 - сентябре 1947 годов Доби занимал ряд министерских постов, в том числе министра земледелия. В условиях утверждения лидерства коммунистов в политической системе Венгрии Доби отмежевался от правых «заговорщиков», высказался за проведение «чистки» Партии мелких сельских хозяев (ПМСХ), поддержал 3-летний план развития венгерской экономики и лозунг национализации банков.
В мае 1947 года был избран председателем Партии мелких сельских хозяев (ПМСХ) и назначен главным редактором её газеты «Kis Újság». В апреле - декабре 1948 года министр земледелия, в 1948-1949 годах премьер-министр. Доби полностью разделял курс Венгерской партии трудящихся (ВПТ) и её лидера М. Ракоши.
В августе 1952 - апреле 1967 года председатель Президиума ВНР. С 1959 года член Венгерской социалистической рабочей партии (ВСРП), член её Центрального Комитета, департамента Государственного собрания. В 1950-1960-х годах член Совета сельскохозяйственных производственных кооперативов ВНР, в 1968 году его председатель, заместитель председателя Всевенгерского совета Отечественного народного фронта.