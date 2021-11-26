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ЧЕХИЯ (Чешская Республика - чеш. Česka republika)
Государство в Центральной Европе.
Название страны происходит от этнонима народа - чехи. Столица Чехии Прага.
Современная Чехия образовалась в результате распада Чехословакии (Бархатный развод) 1 января 1993 г.
Включает исторические области — Богемия, Моравия и часть Силезии.
С 12 марта 1999 года является членом НАТО, с 1 мая 2004 года является членом Европейского союза.
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