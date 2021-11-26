АБЕНДРОТ (нем. Abendroth), Вольфганг

Немецкий историк, политолог, юрист.

В 1930–1933 занимался судебной ­практикой. 1920–1928 — член КПГ , исключен за выступления против сектантской установки о социал-фашизме. С 1928 член КПГ-О (оппозиция). 1933–1937 занимался юридической деятельностью, участвовал в Сопротивлении . В 1937–1943 находился в тюрьме. В 1943 призван в штрафные части вермахта , в 1944 перешел на сторону греческих партизан, участвовал в вооруженных отрядах ЭЛАС, в 1946 попал в британский плен. В 1946 вступил в СДПГ, в 1947 переехал в советскую оккупационную зону. Доцент, с 1948 профессор университетов в Галле-Виттенберге и Иене. Протестовал против сталинистских порядков в Вост. Германии, в 1948 уехал в Зап. Германию. В 1950–1972 профессор Марбургского университета. Участвовал в движении за контроль над вооружениями, признание ГДР , в поддержку студенческих демократических организаций. В 1961 исключен из СДПГ, выступал против Бад-Годесбергской партпрограммы. Подвергался травле консерваторов как «профессор-партизан». 1972–1985 — руководитель профсоюзной Академией труда во Франкфурте-на-Майне. Автор трудов по истории рабочего движения и антифашистского Сопротивления, основатель Марбургской марксистской научной школы.

Сочинения:

Sozialgeschichte der euro-päi-schen Arbeiterbewegung. Frankfurt a. M., 1965;

Antagonistische Gesellschaft und politische Demokratie. Neuwied, 1967;

Ideengeschichte der sozialen Bewegung des 19. und 20. Jahr-hunderts. B., 1979;

Ein Leben in der Arbeiterbewegung. Frankfurt a. M., 1976;

Einführung in die Geschichte der Arbeiterbewegung. Heilbronn, 1985;

Gesammelze Schriften. Bd. 1–2. Hannover, 2006, 2008.

Автор статьи: А. И. Борозняк.