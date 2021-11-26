ЗАХЕДИ, ФАЗЛОЛЛА

Захеди, Фазлолла (ок. 1897, Хамадан — 02.09.1963, Женева) — иранский государственный деятель.

Из семьи крупного землевладельца, по окончании военного училища служил в Казачьей бригаде, в 1920—1921 участвовал в подавлении движения дженгелийцев . В 1925—1926 — командующий бригадой в Реште. В 1926—1927 — военный губернатор Хузестана . В 1927—1935 — начальник жандармерии. В 1941 — командующий Исфаханской дивизией. За сотрудничество с абвером с целью подготовки массовых выступлений против союзников в годы Второй мировой войны арестован британской оккупационной администрацией и в 1943 интернирован на три года в Палестину. В 1947 переехал во Францию. По возвращении в Иранв 1949 — начальник полиции, с 1950 — сенатор, с 1951 — министр внутренних дел в кабинетах Х. Ала и М. Мосаддека , с которым в середине года вступил в конфликт, вызванный кровавым подавлением З. манифестаций в поддержку национализации нефтяной индустрии страны. Один из руководителей переворота в августе 1953, приведшего к свержению правительства Мосаддека, вслед за которым З. занял пост премьер-министра. После отставки в 1955 — постоянный представитель Ирана в ООН.