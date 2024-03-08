САДАТ, МУХАММАД АНВАР
Садáт (ас-Садат), Мухаммад Анвар (25.12.1918, Мит-Абу-эль-Кум — 06.10.1981, Каир) — третий президент Египта. Из небогатой религиозной семьи. Учился в военном училище, в 1938 получил звание лейтенанта и был направлен в Судан, где сблизился в Г.-А. Насером. Антибританские настроения привели С. в годы Второй мировой войны к связям с Абвером. В 1942 С. был арестован, бежал и перешел на нелегальное положение. В 1946 вновь подвергся аресту по обвинению в участии в убийстве министра финансов Египта. Был освобожден в 1949 за недостатком улик, в 1950 вернулся на военную службу. Активная политическая позиция С. обусловила его сотрудничество в 1940-е с обществом «Братья-мусульмане» (признано террористическим в соответствии с законодательством РФ), профашистским движением «Молодой Египет», роялистской группировкой «Железная гвардия Египта». Вместе с Насером С. участвовал в создании тайной военной организации «Свободные офицеры».
После переворота 1952 С. занимал должности министра (1954), секретаря Национального Совета (1959), председателя Национального собрания (1960–1968), вице-президента Египта (1964–1967 и 1969–1970). После смерти Насера был избран президентом (15 октября 1970). В мае 1971 провел масштабные чистки («Майская исправительная революция»). Разрыв с крайними насеристами сопровождался прекращением преследования исламистских организаций. Символом отказа от доктрины панарабизма стало переименование страны в Арабскую республику Египет. Идеологии арабского национализма С. противопоставил египетский национализм («фараонизм») и опору на исламские ценности.
Во внешней политике в начале президентства С. стремился взять реванш за поражение в Шестидневной войне. В 1971 Египет заключил договор о дружбе с СССР (денонсирован в 1976). Недовольство объемом оказываемой СССР военной помощи побудили С. выслать в 1972 из страны советских военных советников. С. взял курс на возобновление войны силами коалиции арабских государств. «Война Судного дня» (6–24 октября 1973) не принесла Египту успеха, но С. объявил о победе, что резко подняло его популярность среди египтян. С 1974 начал преобразования, названные Инфитах («Открытые двери»), суть которых заключалась в отказе от социалистической ориентации. Монолитный АСС (Арабский социалистический союз) был разделен на три платформы, в 1978 произошел возврат к многопартийной системе. В Египет устремился иностранный капитал. Увеличилось общественное расслоение, росло разочарование реформами. Либерализация цен привела к масштабным хлебным бунтам января 1977. Недовольство правительством радикально усилилось после визита С. в Иерусалим (1977), подписания Кэмп-Дэвидских соглашений (1978) и мирного договора с Израилем (1979). Большинство арабских государств разорвали с Египтом дипломатические отношения, страна была исключена из Лиги арабских государств. Египет стал одним из ведущих союзников США на Ближнем Востоке.
Популярность С. среди египтян стремительно падала. На рост критики режим ответил масштабными репрессиями. На военном параде 6 октября 1981 С. был убит членами исламистских группировок «Аль-Гамаа аль-исламийя» (признана террористической в соответствии с законодательством РФ) и «Египетский исламский джихад» (признан террористической в соответствии с законодательством РФ).
Лит.: Ковтунович О. В. Революция «Свободных офицеров» в Египте. М., 1984; Кошелев В. С. Египет: уроки истории. Борьба против колониального господства и контрреволюции (1879–1981 гг.). Минск, 1984; Finklestone J. Anwar Sadat: Visionary Who Dared. London, 1996. Т. Ю. Кобищанов.