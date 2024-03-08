САДАТ, МУХАММАД АНВАР

Садáт (ас-Садат) , Мухаммад Анвар (25.12.1918, Мит-Абу-эль-Кум — 06.10.1981, Каир) — третий президент Египта. Из небогатой религиозной семьи. Учился в военном училище, в 1938 получил звание лейтенанта и был направлен в Судан, где сблизился в Г.-А. Насером . Антибританские настроения привели С. в годы Второй мировой вой­ны к связям с Абвером. В 1942 С. был арестован, бежал и перешел на нелегальное положение. В 1946 вновь подвергся аресту по обвинению в участии в убийстве министра финансов Египта. Был освобожден в 1949 за недостатком улик, в 1950 вернулся на военную службу. Активная политическая позиция С. обусловила его сотрудничество в 1940-е с обществом «Братья-мусульмане» (признано террористическим в соответствии с законодательством РФ), профашистским движением «Молодой Египет», роялистской группировкой «Железная гвардия Египта». Вместе с Насером С. участвовал в создании тайной военной организации «Свободные офицеры».

После переворота 1952 С. занимал должности министра (1954), секретаря Национального Совета (1959), председателя Национального собрания (1960–1968), вице-президента Египта (1964–1967 и 1969–1970). После смерти Насера был избран президентом (15 октября 1970). В мае 1971 провел масштабные чистки («Майская исправительная революция»). Разрыв с крайними насеристами сопровождался прекращением преследования исламистских организаций. Символом отказа от доктрины пан­арабизма стало переименование страны в Арабскую республику Египет. Идеологии арабского национализма С. противопоставил египетский национализм («фараонизм») и опору на исламские ценности.

Во внешней политике в начале президентства С. стремился взять реванш за поражение в Шестидневной вой­не . В 1971 Египет заключил договор о дружбе с СССР (денонсирован в 1976). Недовольство объемом оказываемой СССР военной помощи побудили С. выслать в 1972 из страны советских военных советников. С. взял курс на возобновление вой­ны силами коалиции арабских государств. «Вой­на Судного дня» (6–24 октября 1973) не принесла Египту успеха, но С. объявил о победе, что резко подняло его популярность среди египтян. С 1974 начал преобразования, названные Инфитах («Открытые двери»), суть которых заключалась в отказе от социалистической ориентации. Монолитный АСС (Арабский социалистический союз) был разделен на три платформы, в 1978 произошел возврат к многопартийной системе. В Египет устремился иностранный капитал. Увеличилось общественное расслоение, росло разочарование реформами. Либерализация цен привела к масштабным хлебным бунтам января 1977. Недовольство правительством радикально усилилось после визита С. в Иерусалим (1977), подписания Кэмп-Дэвидских соглашений (1978) и мирного договора с Израилем (1979). Большинство арабских государств разорвали с Египтом дипломатические отношения, страна была исключена из Лиги арабских государств . Египет стал одним из ведущих союзников США на Ближнем Востоке.

Популярность С. среди египтян стремительно падала. На рост критики режим ответил масштабными репрессиями. На военном параде 6 октября 1981 С. был убит членами исламистских группировок «Аль-Гамаа аль-исламийя» (признана террористической в соответствии с законодательством РФ) и «Египетский исламский джихад» (признан террористической в соответствии с законодательством РФ).

Лит. : Ковтунович О. В. Революция «Свободных офицеров» в Египте. М., 1984; Кошелев В. С. Египет: уроки истории. Борьба против колониального господства и контрреволюции (1879–1981 гг.). Минск, 1984; Finklestone J. Anwar Sadat: Visionary Who Dared. London, 1996. Т. Ю. Кобищанов .