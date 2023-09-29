Пéрес, Шимóн

Пéрес, Шимóн (урожд. Шимон Перский) (02.08.1923, м. Вишнево, Воложинский повет Новогрудского воеводства, Польша, ныне в Воложинском районе Минской обл., Белоруссия — 28.09.2016, Рамат-Ган, Израиль) — израильский государственный деятель.

Из семьи зажиточного лесоторговца. В 1934 семья переехала в Тель-Авив. С 15 лет жил в сельскохозяйственной общине — киббуце, участвовал в сионистском движении. В начале 1950‑х руководил делегацией министерства обороны в США, где отвечал за закупки оружия; в эти годы посещал занятия в нью-йоркских университетах и Гарварде. В 1953 назначен генеральным директором министерства обороны, на этом посту договорился о закупках французского оружия, участвовал в планировании вой­ны 1956 (см. Суэцкий кризис 1956 ), руководил израильским ядерным проектом. Член Кнессета с ноября 1959 до января 2006 и с марта 2006 до июля 2007. В 1959–1965 — заместитель министра обороны. В 1963, после переговоров с Дж. Ф. Кеннеди , заключил договор о покупке противоракетного вооружения (первые военные поставки США Израилю). В 1969–1970 — министр абсорбции, в 1970–1974 — министр транспорта и связи. В 1974 и 1977 проиграл И. Рабину выборы главы партии Авода (Трудовой), министр обороны (1974–1977, 1995–1996). Летом 1976 выступил против переговоров с террористами, за военную операцию по освобождению заложников-израильтян в угандийском Энтеббе. Лидер Аводы в 1977–1992, 1995–1997, 2001 и 2003–2005. Исполнял обязанности премьер-министра 22 апреля — 21 июня 1977. В 1986–1988, 1992–1995, 2001–2002 — министр иностранных дел, в 1988–1990 — министр финансов, в 1999–2001 — министр регионального развития, в 2005–2007— министр развития Негева и Галилеи.

Премьер-министр 13 сентября 1984 — 20 октября 1986, 4 ноября 1995 — 18 июня 1996. В 1985, в обстановке гиперинфляции и растущего государственного долга, поддержал разработанный экономистами США план экономической стабилизации, который включал масштабную двухлетнюю помощь США и монетаристскую макроэкономическую политику (см. Неолиберализм ). «Ястреб» вплоть до 1970‑х, затем П. стал отстаивать переговоры с Палестиной и Иорданией. Сторонник соглашений с палестинцами в Осло (1993–1995). На протяжении всей карьеры успешно работал над превращением Израиля в страну высоких технологий.

Девятый президент страны (15 июля 2007 — 24 июля 2014). На время отставки был старейшим главой государства в мире. Нобелевская премия мира (1994).

Соч. : Мой Бен-Гурион. Политическая биография. Беседы с Давидом Ландау. М., 2013 [2011]; Робким мечтам здесь не место. О смелости, воображении и становлении современного Израиля. М., 2020 [2017].

Лит. : Бар-Зохар М. Шимон Перес. Биография / Пер. с англ. М., 2011 [2007]; Ziv G. Why Hawks Become Doves: Shimon Peres and Foreign Policy Change in Israel. Albany (NY), 2014. А. А. Исэров .