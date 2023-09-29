Пáртия арáбского социалисти́ческого возрождéния

Пáртия арáбского социалисти́ческого возрождéния (ПАСВ; араб . Хизб ал-ба‘с ал-‘араби ал-иштираки, «Баас») — политическая партия на Ближнем Востоке после Второй мировой вой­ны 1939–1945. Ядром ее послужило Движение арабского воcкрешения, сложившееся в 1943 вокруг двух дамаскинцев — православного христианина Мишеля Афляка (1910–1989) и мусульманина-суннита Салах ад-Дина аль-Битара (1912–1980), к которому, на учредительном съезде в ноябре 1947, примкнули сторонники Партии арабского возрождения, созданной в 1940 шиитом- алавитом Заки аль-Арсузи (1899–1968). Утвержденная тогда же программа Партии арабского возрождения (название «ПАСВ» приняла после слияния с Арабской социалистической партией в 1953) основывалась на трех принципах: единство — свобода — социализм. С опорой на современную интеллигенцию, средние городские слои, военных, ПАСВ ставила главной задачей политическое и культурное объединение арабов, трактуя ислам как одну из форм их идентичности (Афляк видел в Мухаммаде первого объединителя арабской нации), а в экономической сфере придерживалась умеренно социалистических взглядов и сыграла видную роль в политизации масс населения Сирии, Ирака, Иордании в 1950‑х, хотя устойчивого электората и соответственно парламентского успеха не имела.

В феврале — марте 1963 правое крыло ПАСВ пришло к власти в Ираке (его в ноябре того же года отстранил от власти переворот Абд ас-Салама Арефа ) и Сирии (САР), где в 1966 Афляка и его сторонников, опираясь на армию, оттеснило левое крыло ПАСВ во главе с Салахом Джадидом. Общеарабское руководство ПАСВ фактически перестало существовать.

В САР левые баасисты сохраняли власть с 1970 при Хафизе аль-Асаде (до 2000) и его сыне Башшаре в качестве генеральных секретарей (печатный орган — газета «Аль-Баас»). В 1972 они вступили здесь с Сирийской коммунистической партией, Арабским социалистическим союзом и другими движениями в Прогрессивный национальный фронт (ПНФ), в Хартии которого выдвигались задачи возвращения оккупированных Израилем территорий и осуществления прав палестинского народа. Лидирующую роль ПАСВ (организованной по территориально-производственному принципу) закрепила конституция 1973. Массовые выступления оппозиции весной 2011 подтолкнули правительство к реформе политической системы, в том числе к изъятию из проекта новой конституции положения о лидирующей роли ПАСВ. Региональные отделения сирийской ПАСВ действуют в Ливане, Палестине, Судане и др.

В Ираке обновленная ПАСВ находилась у власти в 1968–2003 с Ахмадом Хасаном аль-Бакром (до 1979) и Саддамом Хусейном (печатный орган — газета «Ас-Саура»). Начиная с 1970 она развернула широкую программу социально-экономических преобразований, а в 1973 образовала ПНФ с Иракской коммунистической партией , которую впоследствии подвергла гонениям. Одновременно здесь действовало иракское отделение сирийской ПАСВ, лидеры которого (Махмуд аш-Шайх Ради, Фарид Мутлак ар-Рави, Махмуд Шамса) выступали против националистического курса С. Хусейна, в том числе в Иракском Курдистане , и осуждали Ирано-иракскую вой­ну 1980–1988 . В 2003, в связи с вторжением международной коалиции, все руководство ПАСВ ушло в подполье, а в 2005 новая конституция закрепила принцип «дебаасизации», запрещавший членам партии занимать высшие государственные должности. В 2007–2020 иракскую ПАСВ, пребывающую на территории САР и добивающуюся разрешения на легализацию своей деятельности в Ираке, возглавлял Иззат ад-Дури, после смерти которого этот пост оспаривают Салах аль-Мухтар и Мухаммад Юнус аль-Ахмад. Ее региональные отделения действуют в САР, Бахрейне , Ливане и др.

Как сирийская, так и иракская ПАСВ на протяжении 1980–1990‑х во многом стали инструментом легитимации режимов личной власти, опирающихся на конфессиональные меньшинства (алавитов в Дамаске, суннитов в Багдаде).

Лит .: Abu Jabel K . The Arab Ba‘th Socialist Party: History, Ideology, and Organization. Syracuse, 1966; Rabinovich I. Syria under the Ba‘th, 1963–66: The Army Party Symbiosis. Piscataway, 1972; Devlin J. F. The Ba’th Party: A History from Its Origins to 1966. Stanford, 1976; Kienle E. Ba‘th v. Ba‘th: The Conflict between Syria and Iraq, 1968–1989. London, 1990; Bocquet J. La France, l’Église, le Baas. Paris, 2008. Т. К. Кораев.