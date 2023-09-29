Палести́нская национа́льная ад­ми­ни­стра́ция

Палести́нская национа́льная ад­ми­ни­стра́ция (ПНА) — орган самоуправления на Палестинских территориях (ПТ) — на Западном берегу р. Иордан (ЗБРИ; 5660 кв. км, около 3 млн человек, оценка 2022), с Восточным Иерусалимом (ВИ), и в Секторе Газа (СГ; 360 кв. км, около 2 млн человек, оценка 2022). Резиденция — Рамаллах. Официальный язык — арабский, распространены английский и иврит. Подавляющее большинство населения — арабы Палестины , исповедующие ислам ( суннизм ) и христианство ( православие ).

После арабских завоеваний Палестина перешла из состава Византии под власть единой исламской державы ( Омейядов халифат , затем Аббасидов халифат ), с распадом которой подчинялась Тулунидам , Ихшидидам , Фатимидам , Айюбидам , Мамлюков государству , Османской империи . Исламизация и арабизация населения не помешала сохранению здесь сакрально-­символического наследия христианских церквей, к которым примыкала заметная доля арабо­язычных жителей, принявших зимму . В эпоху Крестовых походов большую часть страны занимало Иерусалимское королевство . Ее возросшее стратегическое значение в середине XIX в. (в частности, после открытия Суэцкого канала) обусловило повышенный интерес Британской империи , которая, в силу Сайкса — Пико соглашения и декларации Бальфура, получила после Первой мировой вой­ны во временное управление мандатную территорию, сформированную здесь по решению Сан-­Ремо конференции . Развитие сионизма в конце XIX в. способствовало пре­вращению в начале XX в. еврейского присутствия (см. Евреи древние ), которое с поздней Античности (см. Иудея эллинистическая и римская ) носило преимущественно религиозный характер (см. Евреи средневековые ), в решающий фактор сначала социально-­экономической, затем — культурно-­политической жизни Палестины. Это определило ее место в международных отношениях после создания Израиля и оформления комплекса военно-­дипломатических противоречий, известного как арабо-­еврейский / палестино-­израильский конфликт (см. Арабо-израильская вой­на 1948–1949 , Шестидневная вой­на , Вой­на судного дня, Интифада ).

ПНА (далее — ПА) образована в 1994 под эгидой Организации освобождения Палестины (ООП) на основе соглашений Осло-­I (1993) и Осло-­II (1995) как временный орган до полного урегулирования конфликта, но продолжает функционировать сверх срока как прототип правительства Палестины (с 2012 — государство-­наблюдатель в ООН). ЗБРИ разделен на анклавы трех типов: зона «А» — полный палестинский контроль (17 % территории); зона «B» — палестинский контроль в гражданских делах и совместный с Израилем — в сфере безопасности и общественного порядка (24 % территории); зона «C» — полный израильский контроль, в том числе над палестинским населением (59 % территории). Тель-­Авив контролирует около 40 % орошаемых территорий ЗБРИ (11 % населения которого составляют еврейские поселенцы) и свыше 80 % водных ресурсов всех ПТ, а также транспорт и коммуникации. ВИ признан частью ЗБРИ, но формальная юрисдикция ПА на него не распространяется. СГ на 96 % находится под палестинским контролем, кроме территориальных вод, воздушного пространства и наземных границ.

Первым главой ПА стал Я. Арафат . В 1996 выборы в Палестинский законодательный совет (ПЗС) принесли большинство ООП. ХАМАС бойкотировала их. В 2003 Временный основной закон определил внутреннюю организацию ПА. Ослабление ООП после смерти Арафата способствовало успеху ХАМАС на муниципальных выборах зимой 2004 / 2005. Весной 2005 ПА возглавил М. Аббас , а осенью израильская армия эвакуировала СГ и установила его блокаду. Парламентские выборы зимой 2006 парализовали ПЗС и раскололи ПА: ООП, лишившись преобладания в парламенте, фактически осталась партией власти, а ХАМАС, завоевав абсолютное большинство голосов, весной сформировала кабинет во главе с Исмаилом Ханией. Конфликт достиг апогея осенью 2006 (покушение на И. Ханию), временно разрешился созданием коалиционного кабинета во главе с Саламом Файядом зимой 2007 (фактически — только на ЗБРИ) и возобновился летом, когда распущенное М. Аббасом правительство Хании учредило в СГ автономные силовые структуры. Осенью Тель-­Авив частично блокировал Газу, а зимой 2008 / 2009 развернул операцию «Литой свинец» по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС. Выборы, запланированные на 2009, не проводились, и полномочия Аббаса были продлены по линии ООП. С 2008, под влиянием программ по созданию эффективных государственных институтов, укреплению экономики и снижению зависимости от помощи извне, на ПТ наблюдался рост ВВП, который достиг в 2010 9,3 %, но в 2011 опять пошел на спад.

На протяжении 2010‑х ситуация на ПТ, где 60 % трудоспособного населения занято в непроизводственной сфере, оставалась крайне нестабильной. Функции посольств выполняли представительства государств для координации донорской помощи и т. п., генеральные консульства (официально аккредитованные еврейским государством) и миссии международных организаций. Израиль, контролируя свыше 75 % объема внешней торговли ПТ при отрицательном балансе, периодически задерживал передачу ПА таможенных и налоговых сборов, собираемых от ее имени (до 70 % фискальных поступлений в бюджет), и блокировал СГ с моря и суши, нанося по нему удары, разрушающие производственную и энергетическую инфраструктуру и жилой фонд.

Весной 2011 в Каире при посредничестве Египта ФАТХ, ХАМАС и 11 других политических движений ПА подписали соглашение о примирении, предусматривавшее восстановление административного единства ЗБРИ и СГ и формирование переходного правительства. После многомесячных переговоров ХАМАС согласилась на занятие поста временного президента Аббасом, но дальнейшие попытки ООП договориться с ней провалились.

С началом политического кризиса в Сирии руководство ХАМАС, базировавшееся в Дамаске, не поддержало действия ее властей против оппозиции и зимой 2012 перебралось в Каир и Доху, откуда открыто объявило о своей враждебности Башшару аль-­Асаду; как результат, резко сократилась помощь ему Ирана (ежегодно — десятки миллионов долларов США). С еще большими трудностями оно столкнулось после падения дружественного ему египетского правительства « Братьев-­мусульман » (организация запрещена в РФ) (2013): новые военные власти жестко ограничили транзит между своей территорией и СГ, ликвидировав подпольные каналы контрабанды. Весной 2014 ХАМАС договорилась с ООП о формировании коалиционного кабинета Рами Хамдаллаха, который оставил Газу, по сути, в руках ХАМАС (с 2017 — через Переходный административный комитет). Летом 2014 гибель трех израильтян близ Хеврона вызвала репрессалии кабинета Б. Нетаньяху на ЗБРИ, спровоцировавшие ракетные обстрелы еврейских поселений в СГ с ответными бомбардировками, а затем и наземной операцией (сотни убитых).

В 2018 ПА сократила дотации СГ и ввела против него санкции. Попытка ХАМАС смягчить удар фискальными мерами привела к массовым протестам. Ситуацию несколько нормализовало финансирование из Катара. Заявления ХАМАС о согласии на «два государства для двух народов» (еврейского и арабского, на основе границ до 1967) не отразились на ее «Документе об общих принципах политического курса» (2017). Это не воспрепятствовало очередной эскалации насилия между СГ и Израилем летом 2018 (с использованием ракетного огня и авиации; десятки убитых, сотни раненых); перемирие осенью способствовало частичному снятию израильских ограничений, касающихся СГ.

С 2019 рост недовольства на ЗБРИ в связи с новой программой соцобеспечения вызвал отставку правительства Р. Хамдаллаха. В 2021 основные рычаги руководства ООП удерживал Аббас, что не исключало внутрипартийной конкуренции на парламентских и президентских выборах (перенесенных на неопределенные сроки).

Лит. : Joseph B. British Rule in Palestine. Washington (D.C.), 1948; Ottoman Palestine, 1800–1914: Studies in Economic and Social History. Leiden, 1990; Sicker M. Reshaping Palestine: from Muhammad Ali to the British Mandate, 1831–1922. New York, 1999; Farsoun S. K., Naseer A. Palestine and the Palestinians: A Social and Political History. Boulder, 2006 (Co.); Khalidi R . Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness. New York, 2010. Т. К. Кораев.