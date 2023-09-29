Организа́ция освобожде́ния Палес­ти́ны

Организа́ция освобожде́ния Палес­ти́ны (ООП; араб . Муназзамат ат-тах­рир ал-филистинийа) — одна из ведущих партий Палестинской национальной администрации . Штаб-квартира — в Рамаллахе. Основана в 1964 в Иеру­салиме под эгидой Лиги арабских государств , тогда же принят главный программный документ — Палестинская хартия. Ядро ООП — боевая организация ФАТХ (аббревиатура араб . Харакат ат-тахрир ал-филистини — Движение за палестинское освобождение, читается так же, как араб . фатх — «победа»), созданная под началом Я. Арафата и Халиля аль-­Вазира (Абу Джихад) в конце 1950‑х в Кувейте для координации партизанской борьбы арабов Палестины. В 1963 ФАТХ перебазировалась в Дамаск при поддержке Сирии и, после первой антиизраильской акции (подрыв водопровода общенационального значения в 1964), в январе 1965 конституировалась в партию. Вытесненная после Шестидневной вой­ны с Западного берега р. Иордан в Иорданию, она в 1968–1969 стала лидировать в ООП. В «Черном сентябре» 1970 иорданская армия выбила ее формирования на юг Ливана, спровоцировав череду боевых и террористических операций, проведенных военизированным крылом ФАТХ «Черный сентябрь», которое, в частности, осуществило в 1972 теракт против израильской сборной на Олимпиаде в Мюнхене. После Вой­ны судного дня Арафат под давлением Запада отказался от террора и препятствовал втягиванию отдельных групп партизан в Гражданскую вой­ну в Ливане . ФАТХ поддерживал дружественные отношения с СССР (во 2‑й половине 1970‑х — 1‑й половине 1980‑х ее боевики обучались на объектах советского министерства обороны). В 1982, после разгрома значительной части ее отрядов в ходе Израильско-­ливанской вой­ны , ООП перенесла штаб-квартиру в Тунис. В 1983 в ее рядах обозначились тенденции к расколу, которые Арафат к 1988 преодолел, несмотря на общую неудачу первой интифады и становление альтернативного исламского движения палестинцев во главе с ХАМАС . С начала 1990‑х ООП взяла курс на мирное урегулирование (статус правительства в изгнании, признание Израиля и участие в переговорном процессе в Осло). В 2004 ее возглавил один из основателей ФАТХ Фарук аль-­Каддуми, в 2005 уступивший место своему соратнику Махмуду Аббасу, который столкнулся с падением популярности ООП и обвинениями ее в неэффективности и коррупции. От нее откололся ряд заметных деятелей: Марван Баргути, командующий военизированным крылом «Танзим»; Мухаммад Дахлан, с середины 1990‑х конкурировавший с М. Аббасом; Джибриль Раджуб, глава служб безопасности на Западном берегу Иордана. Выделились из ФАТХ (но не разорвали с ним отношений) и «Бригады мучеников аль-­Аксы» и «Подразделение 17», осуществившие в середине — конце 2000‑х ряд резонансных терактов. Контролируя силовые структуры ПА и исполком ООП, ФАТХ с 2007 — единственный представитель палестинских арабов, признанный мировой дипломатией.

Лит. : Abu Iyad, Rouleau E. My Home, My Land: A Narrative of the Palestinian Struggle. New York, 1981; Rubin B. Revolution until Victory? The Politics and History of the PLO. Cambridge (Mass.), 1994; Aburish S. K. Arafat: From Defender to Dictator. London, 1998. Т. К. Кораев.