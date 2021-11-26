МУХАММЕД АЛИ НАСЕР

МУХАММЕД АЛИ НАСЕР - государственный и политический деятель Народной Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ки Йе­мен (НДРЙ) .

Из кре­сть­ян­ской се­мьи. Ак­тив­но уча­ст­во­вал в национально-ос­во­бо­дительном дви­же­нии, с 1963 года член Национального фрон­та ос­во­бо­ж­де­ния ок­ку­пи­ро­ван­но­го юга Йе­ме­на (с 1967 года Национальный фронт, НФ). По­сле за­вое­ва­ния Южным Йе­ме­ном не­за­ви­си­мо­сти (1967 год) за­ни­мал ряд от­вет­ст­вен­ных пра­ви­тельственных и партийных по­стов.

С декабря 1969 года член ге­не­раль­но­го ру­ко­во­д­ст­ва НФ, с мар­та 1972 года член По­лит­бю­ро ЦК НФ, с октября 1975 года года член По­лит­бю­ро ЦК Объ­е­ди­нён­ной по­ли­тической организации Национальный Фронт, с октября 1978 года член По­лит­бюро ЦК Йе­мен­ской со­циа­ли­стической пар­тии (ЙСП).

В 1971-1985 годах пре­мьер-ми­нистр. С 1971 года член Пре­зи­дент­ско­го со­ве­та НДРЙ, в ию­ле - декабре 1978 года, апрель 1980 года - январь 1986 года его пред­се­да­тель. Одер­жав по­бе­ду во фрак­ци­он­ной борь­бе над А.Ф. Ис­маи­лом (до апреля 1980 года ге­не­раль­ный сек­ре­тарь ЙСП), бе­жав­шим в Мо­ск­ву , Мухаммед ото­шёл от его кур­са на со­циа­ли­стическое пре­об­ра­зо­ва­ния внут­ри НДРЙ, сде­лал став­ку на раз­ви­тие ры­ноч­ных ин­сти­ту­тов и част­ное пред­при­ни­ма­тель­ст­во, при­вле­че­ние ин­ве­сти­ций из-за ру­бе­жа.

Ос­лож­не­ние от­но­ше­ний с СССР Мухаммед пы­тал­ся ком­пен­си­ро­вать раз­ви­ти­ем кон­так­тов с со­сед­ни­ми арабскими го­су­дар­ст­ва­ми и стра­на­ми За­па­да. В борь­бе с оп­по­зи­ци­он­но на­стро­ен­ной ча­стью партийно-государственного ру­ко­вод­ства из ле­во­го кры­ла ЙСП 13.01.1986 года Мухаммед и его сто­рон­ни­ки пред­при­ня­ли по­пыт­ку ли­к­ви­ди­ро­вать его ли­де­ров: Ис­ма­ил, А. Ан­тар, А. Ш. Ха­ди, С.М. Ка­сем бы­ли рас­стре­ля­ны во вре­мя за­се­да­ния По­лит­бю­ро.

Од­на­ко под­держ­ка оп­по­зи­ции час­тя­ми ар­мии НДРЙ при­ве­ла к бое­вым дейст­ви­ям, в ре­зуль­та­те ко­то­рых по­гиб­ло около 4 тысяч человек. Мухаммед и его сто­рон­ни­ки (несколько де­сят­ков тысяч человек) бе­жа­ли в Северный Йе­мен. Пос­ле объе­ди­не­ния Йе­ме­на (1990 год) Мухаммед пе­ре­ехал в Да­маск, где воз­гла­вил Центр арабских стра­те­гических ис­сле­до­ва­ний.

Во вре­мя гражданской вой­ны в Йе­ме­не вес­ной - ле­том 1994 года вы­ска­зал­ся про­тив под­держ­ки Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ки Йе­мен, про­воз­гла­шён­ной се­па­ра­ти­ста­ми-южа­на­ми. В 2006 году пос­ле не­фор­маль­ных об­ра­ще­ний со сто­ро­ны пра­ви­тель­ст­ва Йе­ме­на на­ме­ти­лась воз­мож­ность для воз­вра­ще­ния Мухаммеда, од­на­ко он ре­шил ос­тать­ся в Си­рии.

В 2011 году во вре­мя ан­ти­пра­ви­тель­ственных вы­ступ­ле­ний в Йе­ме­не при­гла­шал­ся ча­стью оп­по­зиционных сил вой­ти в сос­тав Пе­ре­ход­но­го со­ве­та.