МУХАММАДЗАИ Мухаммадзаи (пушту мухаммадзай) — династия, правившая в Афганистане с 1823 по 1973.

Мухаммадзаи ( пушту мухаммадзай) — династия, правившая в Афганистане с 1823 по 1973. Происходит из одноименного подразделения рода баракзай , входящего в объединение дуррани (первоначально абдали), одно из самых многочисленных и влиятельных среди пуштунских племен. Первый афганский правитель из рода М. эмир Султан Мухаммад-хан уступил власть своему младшему брату Дост Мухаммаду, ставшему эмиром Кабула в 1826. Дост Мухаммад и большинство его потомков, наследовавших кабульский трон, в течение почти целого столетия проводили политику централизации Афганистана в условиях британской колониальной экспансии. В полуторавековом правлении М. был перерыв с января по октябрь 1929, когда государство возглавлял выходец из крестьян таджик Хабибулла Калакани, захвативший власть в результате вооруженного восстания. После его свержения правление династии М. продолжилось вплоть до низложения в 1973 последнего афганского монарха Захир-шаха. Руководитель республиканского переворота и первый президент Афганистана сардар Мухаммад Дауд был также из рода М. и приходился двоюродным братом Захиру, эмигрировавшему в Европу. В апреле 1978 Дауд погиб в результате военного переворота, организованного руководством Демократической партии Афганистана (НДПА). Захир в 2002 вернулся на родину, где был принят с почетом и участвовал в политическом урегулировании после свержения режима талибов. Скончался в 2007.

Лит .: Массон В. М., Ромодин В. А. История Афганистана. Т. 2: Афганистан в Новое время. М., 1965; Gregorian V. The Emergence of Modern Afghanistan: Politics of Reform and Modernization, 1880–1946. Stanford, 1969; Губар М. Г. М. Афганистан на пути истории / Пер. с дари М. Давлятова. М., 1987; Ежов Г. П. Афганистан. Краткий биографический справочник. М., 2002; Коргун Г. В. История Афганистана. XX век. М., 2004. В. Н. Зайцев.