ПЕХЛЕВИ

ПЕХЛЕВИ - династия шахов Ирана (1925-1979 годы).

Сме­ни­ла во гла­ве иранского го­су­дар­ст­ва ди­на­стию Кад­жа­ров. Пехлеви ве­дут своё на­ча­ло от вы­ход­ца из ма­зен­де­ран­ско­го (смотри Ма­зен­де­ран­цы ) пле­ме­ни ба­ва­ни-па­ла­ни, уро­жен­ца Са­вад­ку­ха, - Му­рад Али-хана (умер в 1856 году), мел­ко­го зем­ле­вла­дель­ца и ка­пи­та­на иранской ар­мии. От бра­ка его сы­на Аб­ба­са Али-ха­на Са­вад­ку­хи (около 1815 - 1878 годы) и Ну­ша­фа­рин-ха­нум (около 1836 - 1884 годы), из ро­да пе­ре­се­лен­цев из На­хи­че­ван­ско­го хан­ст­ва , ро­дил­ся Ре­за (бу­ду­щий Ре­за-шах Пех­ле­ви).

Название «Пехлеви» пред­став­ля­ет со­бой фа­ми­лию, ко­то­рую Ре­за-хан при­нял при ко­ро­на­ции ша­хом в 1925 году в на­по­ми­на­ние о до­ис­лам­ском про­шлом иран­цев (от «пах­лав» - «пар­фя­нин»; сло­во яв­ля­лось эт­но­ни­мической со­став­ляю­щей ро­до­вых имён не­сколь­ких знат­ных се­мейств эпо­хи Са­са­ни­дов). В цар­ст­во­ва­ние ша­хов Пехлеви бы­ли воз­ро­ж­де­ны древ­ние или сти­ли­зо­ван­ные под древ­ность ти­ту­лы го­су­да­рей и чле­нов их се­мей: ша­хин­шах арь­я­мехр («ша­хин­шах - све­ти­ло арий­цев»), шах­ба­ну («ша­хи­ня»), шах­пур («ца­ре­вич»), шах­дохт («ца­рев­на»), ва­ла­го­хар/ва­ла­го­ха­ри («прин­цы/прин­цес­сы кро­ви»).

Ре­за-шах имел от 1-й же­ны Са­фие Ха­ма­да­ни дочь Фа­те­мэ (1903-1988 годы; воз­мож­но, её ма­те­рью бы­ла 2-я же­на и ку­зи­на Ре­зы - Марйам Са­вад­ку­хи); от 3-й же­ны Ним­тадж Ай­рум­лу - до­че­рей Ха­ди­д­же (1917-1996 годы) и За­хру (родилась в 1919 году) и сы­но­вей Мо­хам­ме­да Ре­зу Пех­ле­ви и Али Ре­зу (1922-1954 годы); от 4-й же­ны Ту­ран Амир Со­лей­ма­ни - сы­на Го­ла­ма Ре­зу (родился в 1923 году); от 5-й же­ны Эс­мат оль-Мольк До­улат­ша­хи - сы­но­вей Аб­ду­ла Ре­зу (1924-2004 годы), Ах­ма­да Ре­зу (1925-1981 годы), Мах­му­да Ре­зу (1926-2001 годы) и Ха­ми­да Ре­зу (1932-1992 годы) и дочь Фа­те­мэ (1928-1987 годы).

Пер­вые два бра­ка Мо­хам­ме­да Ре­зы Пехлеви - с прин­цес­сой Фау­зи­ёй (1921-2013 годы), до­че­рью ко­ро­ля Егип­та Фуа­да I (1922-1936 годы), а за­тем с бах­ти­ар­ской ари­сто­крат­кой Со­ра­ей Эс­фан­дия­ри-Бах­тия­ри (1932-2001 годы) - не при­нес­ли муж­ско­го по­том­ст­ва. С 1980 года гла­вой до­ма Пехлеви и ша­хин­ша­хом в из­гна­нии яв­ля­ет­ся 3-й сын Мо­хам­ме­да Ре­зы и его 3-й суп­ру­ги Фа­рах Ди­бы (родилась в 1938 году) - Ре­за II Пех­ле­ви (родился в 1960 году).

С мо­нар­хи­ей Пехлеви свя­за­ны важ­ней­шие ве­хи мо­дер­ни­за­ции иранского об­ще­ст­ва в XX веке, но од­но­вре­мен­но и его дес­та­би­ли­за­ция вслед­ст­вие стре­ми­тель­ной со­ци­аль­ной диф­фе­рен­циа­ции, не­сба­лан­си­ро­ван­ной ин­ду­ст­риа­ли­за­ции, кри­зи­са тра­диционной городской «эко­но­ми­ки ба­за­ра». Идео­ло­гия свет­ско­го на­цио­на­лиз­ма («пех­ле­визм»), апел­ли­ро­вав­ше­го к арий­ским кор­ням, но ре­ли­ги­оз­но ин­диф­фе­рент­но­го, и об­щая аме­ри­ка­но­филь­ская и про­из­ра­иль­ская внеш­не­по­ли­тическая ори­ен­та­ция ре­жи­ма Пехлеви вы­зва­ли не­га­тив­ную ре­ак­цию как ши­ит­ских ав­то­ри­те­тов (смотри Ши­изм), так и ле­вой оп­по­зи­ции. В пе­ри­од Ис­лам­ской ре­во­лю­ции в Ира­не 1979 года ди­на­стия Пехлеви бы­ла сверг­ну­та, её пред­ста­ви­те­ли бе­жа­ли из стра­ны.

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