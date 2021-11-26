ПЕХЛЕВИ
ПЕХЛЕВИ - династия шахов Ирана (1925-1979 годы).
Сменила во главе иранского государства династию Каджаров. Пехлеви ведут своё начало от выходца из мазендеранского (смотри Мазендеранцы) племени бавани-палани, уроженца Савадкуха, - Мурад Али-хана (умер в 1856 году), мелкого землевладельца и капитана иранской армии. От брака его сына Аббаса Али-хана Савадкухи (около 1815 - 1878 годы) и Нушафарин-ханум (около 1836 - 1884 годы), из рода переселенцев из Нахичеванского ханства, родился Реза (будущий Реза-шах Пехлеви).
Название «Пехлеви» представляет собой фамилию, которую Реза-хан принял при коронации шахом в 1925 году в напоминание о доисламском прошлом иранцев (от «пахлав» - «парфянин»; слово являлось этнонимической составляющей родовых имён нескольких знатных семейств эпохи Сасанидов). В царствование шахов Пехлеви были возрождены древние или стилизованные под древность титулы государей и членов их семей: шахиншах арьямехр («шахиншах - светило арийцев»), шахбану («шахиня»), шахпур («царевич»), шахдохт («царевна»), валагохар/валагохари («принцы/принцессы крови»).
Реза-шах имел от 1-й жены Сафие Хамадани дочь Фатемэ (1903-1988 годы; возможно, её матерью была 2-я жена и кузина Резы - Марйам Савадкухи); от 3-й жены Нимтадж Айрумлу - дочерей Хадидже (1917-1996 годы) и Захру (родилась в 1919 году) и сыновей Мохаммеда Резу Пехлеви и Али Резу (1922-1954 годы); от 4-й жены Туран Амир Солеймани - сына Голама Резу (родился в 1923 году); от 5-й жены Эсмат оль-Мольк Доулатшахи - сыновей Абдула Резу (1924-2004 годы), Ахмада Резу (1925-1981 годы), Махмуда Резу (1926-2001 годы) и Хамида Резу (1932-1992 годы) и дочь Фатемэ (1928-1987 годы).
Первые два брака Мохаммеда Резы Пехлеви - с принцессой Фаузиёй (1921-2013 годы), дочерью короля Египта Фуада I (1922-1936 годы), а затем с бахтиарской аристократкой Сораей Эсфандияри-Бахтияри (1932-2001 годы) - не принесли мужского потомства. С 1980 года главой дома Пехлеви и шахиншахом в изгнании является 3-й сын Мохаммеда Резы и его 3-й супруги Фарах Дибы (родилась в 1938 году) - Реза II Пехлеви (родился в 1960 году).
С монархией Пехлеви связаны важнейшие вехи модернизации иранского общества в XX веке, но одновременно и его дестабилизация вследствие стремительной социальной дифференциации, несбалансированной индустриализации, кризиса традиционной городской «экономики базара». Идеология светского национализма («пехлевизм»), апеллировавшего к арийским корням, но религиозно индифферентного, и общая американофильская и произраильская внешнеполитическая ориентация режима Пехлеви вызвали негативную реакцию как шиитских авторитетов (смотри Шиизм), так и левой оппозиции. В период Исламской революции в Иране 1979 года династия Пехлеви была свергнута, её представители бежали из страны.