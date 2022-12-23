МЕИР, ГОЛДА

Меир (Меерсон) , Голда (урожд. Мабович Голделе) (21.04[03.05].1898, Киев — 08.12.1978, Иерусалим) — сионист, израильский политик, премьер-министр Израиля в 1969—1974. Родилась на Бессарабке в семье плотника. С 1903 — в Пинске, с 1906 — в США. Окончила педагогическую семинарию в Милуоки (штат Висконсин), преподавала в школе английский язык. В 1915 вступила в левую партию «Поалей Цион» (см. Сионизм ). В 1921 переехала в Палестину, трудилась в кибуце. В 1928 избрана секретарем исполкома Совета трудящихся женщин, в 1932—1934 — его представитель в США. С 1934 — член исполкома Гистадрута (палестинской конфедерации профсоюзов). С июня 1946 возглавила политический отдел Еврейского агентства. В январе 1948 направлена в США, чтобы получить помощь еврейской диаспоры. 10 мая 1948 тайно встречалась с королем Транс­иордании (см. Иордания ), пытаясь убедить его не нападать на Израиль. 14 мая 1948 была среди 38 политиков, подписавших Декларацию независимости Израиля. С сентября 1948 по апрель 1949 — первый посланник Израиля в Москве. Огромная популярность М. среди советских евреев усилила недоверие к ним советской власти в условиях разворачивавшейся кампании по борьбе с космополитизмом.

С 10 марта 1949 по 19 июня 1956 — министр труда. В 1956 приняла древнееврейскую фамилию М. (означает «гореть ярко»). С 18 июня 1956 по 12 января 1966 — министр иностранных дел. С 1965 — генеральный секретарь партии Мапай. После Шестидневной войны 1967 участвовала в объединении левых партий в Партию труда (Авода), которая в 1969 одержала убедительную борьбу на выборах.

С 17 марта 1969 — премьер-министр. Вместе с министром обороны Моше Даяном считала уступки Израиля как арабским государствам-соседям, так и палестинскому народу неприемлемыми. После расстрела боевиками палестинской организации «Черный сентябрь» израильских спортсменов на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 приказала израильским спецслужбам найти и уничтожить всех, кто был причастен к нападению. Активно поддерживала борьбу советских евреев за право выезда на «историческую родину».

В апреле 1974, после парламентского отчета о причинах неудач в первые дни Войны Судного дня , подала в отставку и ушла из политической жизни. В 1977—1978 — почетный президент Общества по исследованию еврейских общин.Памятник в Нью-Йорке, мемориальная доска в Киеве, портрет на купюре номиналом в 10 тыс. шекелей (1984), 10 шекелей (1994). М. упоминается в песнях В. С. Высоцкого, ей посвящен ряд фильмов.

Памятник в Нью-Йорке, мемориальная доска в Киеве, портрет на купюре номиналом в 10 тыс. шекелей (1984), 10 шекелей (1994). М. упоминается в песнях В. С. Высоцкого, ей посвящен ряд фильмов.

Соч. : Моя жизнь: Автобиография. В 2 кн. / Пер. с ивр. Тель-Авив, 1985 [1975].

Лит. : Medzini M. Golda Meir: A Politi­cal Biography. Berlin, 2017. Ф. С. Меров.