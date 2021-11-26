ЛИ

ЛИ - династия корейских правителей в 1392-1910 годах.

Ро­до­на­чаль­ни­ком Ли счи­та­ет­ся Ли Сон Ге, сверг­нув­ший в 1392 году по­след­не­го ва­на Ко­рё и ос­но­вав­ший государство Чо­сон («Стра­на ут­рен­ней све­же­сти»). Внук Ли Сон Ге - Сед­жон Ве­ли­кий осу­ще­ст­вил ряд важ­ных ре­форм, на­прав­лен­ных на ук­ре­п­ле­ние по­ли­тического и эко­но­мического по­ло­же­ния но­во­го го­су­дар­ст­ва. Бы­ла вве­де­на прак­ти­ка государственных эк­за­ме­нов (к ним до­пус­ка­лись толь­ко чле­ны знат­ных се­мей), уни­фи­ци­ро­ва­на су­деб­ная и административная сис­те­мы. Государственной ре­ли­ги­ей ста­ло не­окон­фу­ци­ан­ст­во в трак­тов­ке Чжу Си.

С XVI веке власть Ли ос­лаб­ла в свя­зи с обо­ст­рив­шей­ся борь­бой в сре­де чо­сон­ской зна­ти. Кри­зис центральной вла­сти усу­гу­би­ла Им­чжин­ская вой­на 1592-1598 годов. По­сле втор­же­ния мань­чжу­ров в 1627 и 1636 годах ван Ин­чжо (1623-1649 годы) при­знал се­бя вас­са­лом маньчжурской ди­на­стии Цин. Во 2-й половине XVIII века пра­ви­те­ли ди­на­стии Ли, вос­поль­зо­вав­шись ос­лаб­ле­ни­ем маньчжурского влия­ния, про­ве­ли ряд со­ци­аль­но-эко­но­мических пре­об­ра­зо­ва­ний. По­ощ­ря­лось про­ник­но­ве­ние тор­го­во­го ка­пи­та­ла в про­изводство, раз­ра­бот­ка ме­сто­ро­ж­де­ний зо­ло­та , се­реб­ра и ме­ди. В 1750-1751 годах всту­пил в си­лу за­кон об урав­не­нии по­вин­но­стей («Кю­нёк поп»), сни­жав­ший раз­мер во­енного на­ло­га, в 1785 году из­дан пол­ный свод «Ве­ли­ко­го уло­же­ния» («Тэй­чжон тхонп­хён»).

По­зи­ции центральной вла­сти за­мет­но ок­ре­п­ли в пе­ри­од прав­ле­ния ва­на Тэ­вон­гу­на (1863-1873 годы), ини­ции­ро­вав­ше­го про­ве­де­ние де­неж­ной, во­енной и на­ло­го­вой ре­форм и от­ра­зив­ше­го по­пыт­ки во­енной аг­рес­сии со сто­ро­ны Фран­ции (1866) и США (1871). Од­на­ко с всту­п­ле­ни­ем на пре­стол его сы­на Код­жо­на власть фак­ти­че­ски бы­ла пе­ре­да­на в ру­ки со­пер­ни­чав­ших при­двор­ных груп­пи­ро­вок, ори­ен­ти­ро­вав­ших­ся на иностранные дер­жа­вы (главным образом Япо­нию и Российскую им­пе­рию). В 1897 году по­сле от­ка­за Ки­тая от сю­зе­ре­ни­те­та над Ко­ре­ей (смотри Си­мо­но­сек­ский до­го­вор) Код­жон при­нял императорский ти­тул. В 1905 году по корея-японскому дого­во­ру о про­тек­то­ра­те Ли ли­ши­лись пра­ва на про­ве­де­ние са­мо­сто­ятельной по­ли­ти­ки; корейское пра­ви­тель­ст­во бы­ло по­став­ле­но под кон­троль японских вла­стей. В 1907 году под дав­ле­ни­ем Япо­нии им­пе­ра­тор пе­ре­дал власть сво­ему сы­ну Сун­чжо­ну, ко­то­рый 22.8.1910 года от­рёк­ся от пре­сто­ла в поль­зу японского им­пе­ра­то­ра.

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