КОРУТЮРК ФАХРИ САБИТ

Корутюрк (тур. Korutürk), Фахри Сабит (03.08.1903, Стамбул — 12.10.1987, Анкара) — турецкий военачальник, дипломат и государственный деятель, 3-й командующий военно-морскими силами и 6-й президент Турции.

Родился в Стамбуле в семье служащих.

Окончив военно-морское училище в звании лейтенанта (1923), пошел служить на флот. Проявив себя на разных должностях исполнительным и перспективным офицером, был направлен на дальнейшее обучение в Военно-морскую академию (1931—1933), по окончании которой стал штабным офицером и продолжил службу на различных боевых кораблях и субмаринах, принял участие в ряде военных операций. За успехи на военной службе в 1934 Ататюрк лично распорядился присвоить К. фамилию, означающую «защитник турок». С 1935 К. — на дипломатической службе: сначала военно-морским атташе в Риме, затем в Берлине (1936). Блестяще образованный и свободно говоривший на немецком, английском и итальянском К. был назначен военным советником турецкой делегации на конференции по статусу Черноморских проливов в Монтрё (1936). В 1938 К. вернулся на службу в Генштаб. В 1942 К. как опытного офицера и дипломата направили военно-морским советником в турецкое посольство в Берлине. В 1950 он получил звание бригадного адмирала, в 1953 стал дивизионным адмиралом, в 1956 — корпусным адмиралом, а в 1959 вместе с присвоением звания армейского адмирала К. назначили на пост командующего военно-морскими силами Турции. После государственного переворота 1960 К. перевели на службу в министерство иностранных дел, а затем отправили послом в СССР, где он пробыл 4 года. В 1968 уже вышедший на пенсию К. получает назначение на должность сенатора по президентской квоте.

В 1973 во время политического кризиса — парламент 14 раз блокировал избрание на пост президента начальника Генштаба генерала Фарука Гюрлера — личность отставного адмирала К. стала компромиссной фигурой для противоборствующих политических партий, и они в ходе 15-го тура голосования выбрали К. президентом республики. На время президентства К. пришелся один из самых сложных периодов новейшей истории страны, наполненный драматическими событиями — вторжение Турции на Кипр (1974), массовая резня курдов в Кахраманмараше (1978). Слабые коалиционные правительства 1970-х оказались неспособны справиться с двумя главными проблемами — разгулом политического насилия и экономическим кризисом. Весной 1980 по истечении конституционного срока К. покинул пост президента и вплоть до государственного переворота 12 сентября 1980 занимал почетную должность пожизненного сенатора. К. умер от сердечного приступа и был погребен на государственном кладбище в Анкаре.

Соч.: Cumhurbaşkanı Fahri S. Korutürk’ün Söylev ve Demeçleri. Ankara, 1975; Montreux Boğazlar Konferansı: Tutanaklar, Belgeler. Sunuş Fahri S. Korutürk. Ankara, 1976.

Лит.: Özdemir H. Fahri S. Korutürk. Ankara, 2010; Данилов В.И.Политическая борьба в Турции. 50-е — начало 80-х годов XX в. М., 1985; Еремеев Д. Е. Турция в годы Второй мировой и «холодной» войн (1939—1990). М., 2005; Киреев Н. Г. История Турции — XX век. М., 2007.