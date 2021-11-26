ИЮЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ЕГИПТЕ

Июльская революция в Египте — военный переворот, произошедший в Египте в 1952, в ходе которого был низложен режим короля Фарука.

Этот переворот, организованный радикально настроенными членами движения Свободные офицеры во главе с Гамалем Абдель Насером , спровоцировал глубокие преобразования в жизни Египта. Эта революция, по своей сути национально-демократическая и антиколониальная, упрочила политическую независимость страны, ее экономический и социальный прогресс, а также повлияла на события в других странах региона и на ослабление позиций британского влияния на Ближнем Востоке.

Одной из предпосылок переворота стало поражение Египта в Арабо-израильской войне 1948—1949 , хотя проект смещения короля разрабатывался Насером и другими лидерами «Свободных офицеров» задолго до этого. Помимо политических причин (ориентация королевского режима на Великобританию, реакционная политика кабинета министров) и недовольства армейского руководства поражением в войне, сыграли роль и экономические факторы — контроль иностранцев над ключевыми отраслями хозяйства, высокий уровень коррупции и другие.

Перевороту предшествовала серия массовых антибританских выступлений в 1951—1952-х, одной из причин которых стало введение британских войск в зону Суэцкого канала после отказа короля от присоединения Египта к Багдадскому пакту . В ситуации кризиса и политической нестабильности, когда в кратчайшие сроки трижды был изменен состав правительства, «Свободные офицеры» планировали мятеж на 5 августа 1952. Но ввиду разоблачения состава организации верной Фаруку Службой безопасности, Насер решил сместить короля в июле.

В ночь на 23 июля офицеры ввели в Каир свои подразделения и заблокировали все правительственные учреждения, а утром сподвижник Насера Анвар Садат зачитал по радио коммюнике одного из лидеров движения, единственного представителя высшего офицерского сословия, генерала Мухаммада Нагиба о том, что «продажное» правительство свергнуто. 26 июля король Фарук, не дождавшись помощи от Великобритании и США, отрекся от престола в пользу малолетнего сына, а затем был выслан из страны.

Новый орган власти, Совет руководства революцией, взял курс на полную национальную независимость и создание условий для самостоятельного развития. Была проведена аграрная реформа, полностью сменены элиты страны, все партии распущены. 18 июня 1953 Египет был провозглашен республикой, а Мухаммад Нагиб — ее первым президентом.

Однако дальнейшая реализация целей революции оказалась сопряжена с расколом среди «Свободных офицеров». Мухаммад Нагиб хотел немедленных демократических перемен, в том числе созыва нового парламента и передачи власти гражданскому правительству, а Насер считал, что в переходный период вся власть должна находиться в руках военных. После двухлетних дискуссий Насер низложил и арестовал Нагиба и установил в стране военную диктатуру. Но благодаря этому Египет за короткое время стал ведущим политическим игроком в регионе.

Годовщина Июльской революции (23 июля) является в Египте национальным праздником.

Лит.: Курдгелашвили Ш. Н. Революция 1952 г. и крах британского господства в Египте. М., 1966; Ковтунович О. В. Революция «свободных офицеров» в Египте. М., 1984; Луцкий В. Б. Июльская революция 1952 г. в Египте // Советское востоковедение. 1957. № 2. C. 31—48; Ланда Р. Г. История арабских стран. М., 2005; Хамруш А. Революция 23 июля 1952 г. в Египте. М., 1984. Gordon J. Nasser’s Blessed Movement: Egypt’s Free Officers and the July Revolution. Oxford, 1992. Beattie K. J. Egypt during the Nasser Years: Ideology, Politics and Civil Society. Boulder (CO), 1994.