ИРАН СОВРЕМЕННЫЙ (1960-1970Е ГГ.)

Ч. 9. Современный Иран (1960-1970е гг.). Ссылки на другие части - см. в конце статьи. Библиография - см. ст. Иран современный (1980е - XXI в.) .

Реформы 1960—1970-х. «Белая революция»

В августе 1960 прошли выборы в меджлис по партийным спискам, во время которых происходили беспрецедентные фальсификации в пользу правительственной партии «Меллиюн». Партия «Мардом» потребовала пересмотра итогов выборов. Последовавшие за этим массовые протесты сопровождались столкновениями митингующих с полицией. В октябре Мохаммад Реза-шах Пехлеви аннулировал результаты выборов и распустил меджлис.

Повторная избирательная кампания в январе — феврале 1961 также вызвала массовое недовольство и послужила поводом для ряда забастовок, демонстраций студентов и учителей, в ходе которых выдвигались требования демократических свобод. Оживилась деятельность НФ. В мае Мохаммад Реза Пехлеви распустил и этот меджлис, не объявив дату выборов нового. В отсутствие действующего парламента он, сформировав «независимое» правительство во главе с А. Амини, деятелем, имевшим связи с НФ, поручил ему проведение аграрных реформ и антикоррупционных мер. Амини включил в свой кабинет нескольких выходцев из среды городской интеллигенции, в том числе активного поборника радикальной аграрной реформы Х. Арсанджани, который занял кресло министра сельского хозяйства. Правительство в январе 1962 представило Мохаммаду Резе-шаху проект нового аграрного закона, ограничивавшего имения помещиков одной деревней. Через несколько дней закон был подписан шахом и вступил в силу без одобрения меджлисом.

Крупные землевладельцы и ханы племен объявили новый закон антиконституционным. Аятолла Р. М. Хомейни , главный претендент на пост первого шиитского идеолога после смерти Х. Боруджерди, публично заявил о несоответствии этого закона основополагающим нормам ислама. Но и демократическая оппозиция, представленная студенчеством, служащими, торговцами, ремесленниками и рабочими, во главе с НФ выступила против нового закона, поскольку он был принят с нарушением конституционных процедур.

В этих условиях Мохаммад Реза, чьи полномочия выходили за пределы действующей конституции, решился взять на себя полноту ответственности за предстоящие реформы, которые в официозных СМИ стали именоваться «программой шаха» (а позднее — Белой революцией ). В январе 1963 были разработаны дополнения к закону о земельной реформе, предусматривавшие новое сокращение размеров помещичьих владений (до 30—150 га) и увеличение срока погашения платежей помещикам с 10 до 15 лет. Был взят курс на ликвидацию архаичного помещичьего землевладения. Одновременно разрабатывались и другие мероприятия «программы шаха» (продажа акций государственных предприятий для финансирования аграрной реформы, позднее — положения о реконструкции города и деревни и др.). Против одобренной на референдуме 1963 «программы» активно выступили крупные землевладельцы и некоторые шиитские религиозные авторитеты, организовавшие антиправительственные демонстрации: после их подавления Р. М. Хомейни был признан главным зачинщиком беспорядков и выслан из страны.

Пытаясь взять под контроль политическую ситуацию в стране, шах в 1975 провозгласил однопартийную систему, учредив партию Национального возрождения (Растахиз). Официальная идеология режима в ходе осуществления реформ приобрела великодержавные черты. Страна провозглашалась прямой наследницей великих иранских держав древности, а ее жители — носителями вечного иранского духа. В 1971 прошло празднование 2500-летия иранской монархии, на которое были приглашены главы государств многих стран мира. Осуществлявшиеся в стране реформы получили мощное пропагандистское сопровождение как в самом И., так и за его пределами. На Западе они оценивались как пример успешного решения острых социальных проблем путем «революции сверху».

Режим Пехлеви претендовал и на более заметную роль в международных делах. И. стал одним из основателей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Тегеран стремился также укрепить свои геополитические позиции в регионе Персидского залива. Осенью 1971, высадив войска на островах Большой и Малый Томб и Абу Муса у входа в Ормузский пролив, он установил над ними свой суверенитет, что вызвало протест со стороны ряда арабских стран, поскольку на эти острова претендовали образованные в конце того же года Объединенные Арабские эмираты . Шах оказал военную поддержку султану Омана Кабусу в его борьбе против повстанцев провинции Дофар. Ориентируясь во внешней политике на западные державы, в основном США, он старался сохранять добрососедские отношения с СССР и, в отличие от другого члена СЕНТО — Турции, отказался от размещения на своей территории каких-либо иностранных военных баз. Расширялось советско-иранское экономическое сотрудничество. С технической помощью СССР создавались объекты промышленности и инфраструктуры от элеваторов до металлургического завода близ Исфахана.

Революция 1978—1979. Становление исламской республики. Ирано-иракская война

9 января 1978 в Куме войска разогнали политическую демонстрацию учащихся религиозных учебных заведений. Это спровоцировало массовые протесты и забастовки по всей стране. В них участвовали городские низы, мелкие торговцы, рабочие, служащие, студенты. Летом — осенью двор вынужден был пойти на уступки религиозной оппозиции (закрытие игорных домов, перевод иранского календаря на мусульманское летосчисление), которые не разрядили обстановку. Религиозные круги выступили с требованием создания общества социальной справедливости, основанного на принципах ислама. В начале сентября в крупных городах прошли массовые антиправительственные демонстрации, в ответ на которые правительство ввело в 12 городах военное положение.

По всей стране получили широкое хождение послания находившегося в эмиграции Р. Хомейни, который призывал к свержению «вероотступнического прозападного» режима Пехлеви. Теряя контроль над ситуацией, правительство пошло на новые уступки оппозиции. Была распущена правящая партия «Растахиз» с одновременным разрешением создавать новые партии, освобождены политические заключенные, смягчена цензура, повышена на 25—50 % зарплата рабочим и госслужащим.

Осенью 1978 в рядах оппозиции, как светской (К. Санджаби, Ш. Бахтияр , М. Базарган ), так и религиозной (аятолла К. Шариатмадари) выделилось умеренное крыло, представители которого, опасаясь военного переворота, были готовы к компромиссу с шахом. Хомейни резко выступил против этого и призвал народ к восстанию. Вскоре и К. Шариатмадари объявил о необходимости ликвидации деспотического режима и установления в стране «справедливого исламского порядка».

6 ноября 1978 шах сформировал военный кабинет во главе с генералом Г. Азхари. Было объявлено о сокращении расходов на закупки вооружений, освобождена 1 тыс. заключенных, арестованы наиболее одиозные деятели режима, в том числе бывший премьер-министр А. Ховейда и начальник САВАК генерал Н. Насери. Но выступления продолжались. Военное командование воздерживалось от применения оружия против их участников. В конце декабря 1978 Ш. Бахтияр, один из лидеров умеренно оппозиционного НФ дал шаху согласие возглавить гражданский кабинет. По настоянию нового правительства 16 января 1979 шах выехал «на лечение» за границу, и управление государством перешло к регентскому совету. Отъезд шаха лишь временно разрядил обстановку. Хотя гражданский кабинет объявил об аннулировании военных заказов шаха на сумму 7 млрд долларов и о выходе И. из СЕНТО, а сам Бахтияр выразил готовность провести референдум по вопросу о судьбе монархии, ослабить влияние религиозных кругов на население не удалось. Хомейни, объявив правительство Бахтияра незаконным, призвал к продолжению революции «снизу» с целью создания исламской республики. По всей стране начали появляться революционные исламские комитеты, нередко располагавшиеся в мечетях. Они не только руководили революционными выступлениями, но и действовали как органы местного самоуправления. В Тегеране сторонники Хомейни создали Революционный исламский совет (12 января 1979), состоявший из религиозных деятелей и светских политиков, который вскоре стал вторым наряду с правительством центром власти. В забастовках участвовало уже до 3—4 млн рабочих, служащих и учащихся. К организации выступлений подключились левые политические силы, в том числе НПИ. Правительство Бахтияра все больше теряло власть, а военное командование заняло выжидательную позицию. Некоторые воинские части перешли на сторону оппозиции.

1 февраля 1979 в Тегеран прибыл Хомейни, с ликованием встреченный населением столицы. Революционный исламский совет объявил о создании Временного революционного правительства во главе с М. Базарганом (5 февраля 1979). Действуя по указаниям Хомейни, Базарган вступил в переговоры с высшим военным командованием и Бахтияром с целью мирным путем положить конец двоевластию в стране. Сам аятолла предостерегал своих сторонников от насильственных действий, которые могли привести к гражданской войне. Но избежать прямого столкновения революционных сил и сторонников шахского режима не удалось. 9 февраля 1979 подразделения шахской гвардии совершили нападение на учебную базу ВВС под Тегераном, личный состав которой принимал участие в демонстрациях. Это нападение спровоцировало вооруженное восстание в столице. Отряды моджахедов и фидаев вступили в бой с гвардейцами и к утру 10 февраля нанесли им поражение. 11 февраля в Тегеране продолжались стычки населения с воинскими частями, поддержавшими гвардию. В тот же день Высший военный совет — последний оплот шахской власти объявил о нейтралитете армии и отводе войск в казармы и вскоре перешел на сторону революции.

Восстание в Тегеране, положившее конец монархии, произошло стихийно, без ведома и согласия руководства религиозной оппозиции. Однако это не помешало Хомейни торжественно объявить о победе Исламской революции и приступить к созданию исламского государства. В его основу был положен разработанный им принцип верховенства власти авторитетного и добродетельного мусульманского законоведа (велаят-е факих). 30—31 марта 1979 был проведен референдум, на котором подавляющее большинство населения (98,2 %) высказалось за создание исламской республики. В начале ноября 1979 Временное революционное правительство было отправлено в отставку, и вся полнота власти перешла к Революционному исламскому совету.

2—3 декабря 1979 на референдуме была утверждена новая конституция. Главой государства стал Верховный лидер исламской революции Хомейни, которому был присвоено почетное звание имама. При нем был создан Высший совет национальной безопасности — консультативный орган по вопросам безопасности государства, обороны, стратегического планирования и координации деятельности правительства в различных областях, что должно было обеспечить ее соответствие нормам ислама. Органы светской законодательной власти — Собрание исламского совета (меджлис) и исполнительной власти (правительство, возглавляемое президентом) были поставлены в прямое подчинение высшему религиозному руководству. И. объявлялся исламской республикой, официальной религией провозглашался шиизм.

Исламская революция имела не только антимонархическую, но и отчетливо выраженную антизападную направленность. Лозунгам борьбы с деспотизмом сопутствовали призывы покончить с засильем Запада (прежде всего США), ставленником которого был объявлен шахский режим. 4 ноября 1979 активисты «Организации мусульманских студентов — сторонников курса имама» захватили здание посольства США, после чего его персонал удерживался в качестве заложников более 14 месяцев. Это резко обострило отношения И. с США и другими западными странами. 24 апреля 1980 вооруженные силы США предприняли десантную операцию «Орлиный коготь» (Eagle Claw) с целью освобождения 53 заложников, захваченных в посольстве. Операция завершилась крайне неудачно и привела к гибели 8 американских военнослужащих.

Стремление сторонников Хомейни к безраздельному политическому доминированию вызвало противодействие других участников победившей революции. Разногласия возникли и в ближайшем окружении верховного лидера. 6 ноября 1979 премьер Базарган подал в отставку в знак протеста против эксцессов деятельности исламских ревкомов и захвата посольства США. Тогда же другой ближайший сподвижник Хомейни, А.-Х. Бани-Садр , был рекомендован имамом на пост президента ИРИ и избран 75,6 % голосов.