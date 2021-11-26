ИНФИТАХ
ИНФИТАХ (араб., букв. - раскрытие) - политика экономической либерализации, провозглашённая в 1974 году президентом Египта Анваром Садатом.
Основные положения инфитаха включали поощрение частного предпринимательства, усиление юридических гарантий для внутренних и внешних инвесторов, снятие ограничений на деятельность иностранного капитала в Египте, сокращение роли государственного сектора в экономической жизни страны, ликвидацию государственной собственности на сельскохозяйственные земли, отказ от политики сдерживания цен.
Проведение инфитаха при Садате (1974-1981 годы) не позволило преодолеть низкую эффективность огосударствленной египетской экономики, но привело к отрицательным социальным последствиям (резкому общественному расслоению, падению уровня доходов большей части населения, усилению политической напряжённости).
Президент М.Х. Мубарак (с 1981 года), не отвергая в принципе концепцию «открытой экономики», скорректировал курс инфитаха за счёт переориентации инвестиций из сферы услуг («потребительский инфитах») в производственную («производственный инфитах») и восстановления отдельных элементов планового ведения хозяйства.