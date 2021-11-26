ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КУРДИСТАНА

ДЕМОКРАТИ́ЧЕСКАЯ ПА́РТИЯ КУРДИСТА́НА - курдская общественно-политическая организация, действующая главным образом в Ираке.

Ос­но­ва­на в 1946 году уси­лия­ми Мус­та­фы Бар­за­ни (председатель пар­тии) и Х. Аб­дал­ла­ха за счёт слия­ния ря­да курд­ских на­цио­на­ли­стич. ор­га­ни­за­ций. ДПК ста­ви­ла сво­ей гл. за­да­чей дос­тичь ав­то­но­мии Ирак­ско­го Кур­ди­ста­на (смотри в статье Кур­ди­стан ). Хо­тя ос­но­вой идео­ло­гии ДПК был про­воз­гла­шён мар­ксизм-ле­ни­низм, её ру­ко­во­дство при­дер­жи­ва­ет­ся ли­бе­раль­ных эко­но­мических взгля­дов и вы­сту­па­ет с по­зи­ций за­щи­ты курд­ских тра­ди­ций и куль­тур­ной са­мо­быт­но­сти.

По­сле ан­ти­мо­нар­хических ре­во­лю­ции 1958 году в Ира­ке влия­ние ДПК силь­но воз­рос­ло. В 1961-1975 годах ДПК воз­гла­ви­ла мас­со­вое пов­станческое дви­же­ние кур­дов про­тив рес­пуб­ли­кан­ских вла­стей Ира­ка. В 1980-х годах, не­смот­ря на внутренние про­ти­во­ре­чия и не­уда­чу вос­ста­ния, ДПК ак­тив­но про­ти­во­стоя­ла пра­ви­тель­ст­ву С. Ху­сей­на при под­держ­ке Ира­на (смотри так­же Ира­но-ирак­ская вой­на 1980-1988). По­сле по­бе­ды ме­ж­ду­народной коа­ли­ции (смотри «Бу­ря в пус­ты­не») от­ря­ды ДПК вме­сте с Пат­рио­тическим сою­зом Кур­ди­ста­на (ПСК) ус­та­но­ви­ли кон­троль над северными про­вин­ция­ми Ира­ка. Хо­тя ме­ж­ду ДПК и ПСК име­ли ме­сто воо­ружённые столк­но­ве­ния (1994-1998), по­сле свер­же­ния баа­сист­ско­го ре­жи­ма в Ира­ке (2003) сто­ро­ны объ­е­ди­ни­ли свои по­ли­тические уси­лия. В ию­не 2005 года председатель ДПК Ма­суд Бар­за­ни был про­воз­гла­шён пре­зи­ден­том Ирак­ско­го Кур­ди­ста­на (Курд­ско­го ав­то­ном­но­го района), а в мае 2006 года под его ру­ко­вод­ст­вом сфор­ми­ро­ва­но объ­е­ди­нён­ное ре­гио­наль­ное пра­ви­тель­ст­во Ирак­ско­го Кур­ди­ста­на.

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