ДЕМИРЕЛЬ
ДЕМИРЕЛЬ (Demirel) Сулейман - государственный и политический деятель Турции.
Родился в крестьянской семье. Окончил Стамбульский технический университет по специальности инженер-строитель (1948). Работал в сфере гидроэнергетики в США (1949-1951, 1954-1955) и Турции (1952-1954, 1955-1960), преподавал в Ближневосточном техническом университете (1960-1964). Профессионально занялся политикой в 1961 году, вступив в Партию справедливости (ПС); в 1964-1981 председатель партии. В 1987 году возглавил Партию верного пути - идеологическую и политическую преемницу ПС. В феврале - октябре 1965 года заместитель премьер-министра, в 1965-1969 годах, 1969-1971 годах, 1975 - июне 1977 года, июле - декабре 1977 года, 1979-1980 года, 1991-1993 годах премьер-министр Турции. Проводил умеренный прозападный политический курс, предпринимал попытки либерализации экономики, форсирования темпов экономического роста за счёт привлечения иностранного капитала. Кабинеты, возглавлявшиеся Демирелем, были коалиционными и не отличались устойчивостью. Их деятельность серьёзно осложняли проблемы, порождённые бюджетным дефицитом, высокой инфляцией и безработицей, а также разгулом политического экстремизма в стране и обострением кипрского вопроса. В 1971 году Демирель был вынужден выйти в отставку под угрозой вмешательства армии, а 12.9.1980 года его правительство было свергнуто в ходе переворота, организованного начальником генштаба генералом К. Эвреном. После переворота Демирель находился под арестом (сентябрь - октябрь 1980 года; июнь - сентябрь 1983 года). После кончины Т. Озала Демирель в 1993-2000 годах президент Турции.