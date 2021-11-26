АРАБСКИЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Правящая партия в Египте в период с 1962 по 1976.

АСС был учрежден декретом Гамаля Абдель Насера от 06.11.1962 в рамках реализации базовых принципов Хартии национальных действий. В основу АСС легла идея «альянса трудовых сил народа». Высшим органом Союза был Генеральный национальный конгресс, избиравший для руководства партией между своими сессиями ЦК, который в свою очередь формировал высший исполнительный комитет. После поражения в Арабо-израильской войне 1967 АСС прошел реорганизацию, главной целью которой было создание внутри Союза «авангарда социалистов». Однако попытки сформировать «авангард» были обречены на провал из-за чрезмерной бюрократизации АСС. К июню 1968 число членов Союза по официальным данным, достигло 5 млн чел. В 1974 АСС подвергся кардинальной перестройке. В соответствии с «Октябрьским рабочим документом 1974», настаивавшим на реформировании Союза, было принято положение «О развитии АСС». Это положение разрешало создавать внутри партии «трибуны» (манабир), т. е. политические платформы, отражающие мнения тех или иных членов АСС. Главным условием для образования «трибуны» являлась верность члена Союза принципу «альянса трудовых сил народа». «Трибуны» создавались с целью «придать оппозиционным мнениям организованную форму». К январю 1976 возникло 43 «трибуны». 4 марта 1976 руководство АСС санкционирует создание трех официальных политических платформ: Арабской социалистической организации, организации либералов-социалистов и Национально-прогрессивной организации юнионистского блока. Президент Египта Анвар Садат занял место арбитра, стоявшего над этими платформами. В ноябре 1976 на базе указанных платформ возникли Арабская социалистическая партия Египта, Либерально-социалистическая партия и Национально-прогрессивная (левая) партия. Ноябрьская политическая реформа 1976 привела к фактическому роспуску АСС. Бывший ЦК АСС стал органом, осуществляющим общий контроль за политической деятельностью в Египте. Генеральный секретариат АСС превратился в государственую структуру, непосредственно контролирующую процесс функционирования египетских партий.

Автор статьи: Серегичев С.Ю.

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