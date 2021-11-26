АБДУЛ ИЛАХ (Абд аль-Иллах)

Государственный деятель Ирака из рода Хашимидов и фактический руководитель страны (1939–1958).

6 апреля 1939 А. И. принес присягу в качестве регента 4-летнего племянника, наследника иракского престола, Фейсала II (1939–1958), сына погибшего короля Гази (1933–1939). Позднее стал соправителем молодого короля. В ходе Иракской революции 1958 А. И. и король Фейсал II были убиты восставшими военными. Труп А. И. был выброшен на улицу, растерзан разъяренной толпой и повешен на фасаде здания Министерства обороны Ирака.

Автор статьи: А. А-Г. Алиев.