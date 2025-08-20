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Строительство социализма в Китае. Сразу после прихода к власти Коммунистическая партия Китая (КПК) приступила к проведению индустриализации и социалистическим преобразованиям. В огромных масштабах стала поступать советская помощь. В 1956 г. Мао Цзэдун решил форсированными темпами начать создание мощной промышленности, которая обеспечит население всем необходимым и превратит Китай в сверхдержаву. Маоизм был признан руководящей идеей КПК.

1959 г. - «большой скачок» привёл к масштабному кризису экономики.

Мао Цзэдун решил опереться на миллионы молодых людей — студентов и школьников. В мае 1966 г. Мао Цзэдун возглавил Группу по делам «культурной революции», основной задачей которой первоначально стало улучшение положения дел в области культуры. Стали создаваться отряды хунвэйбинов — «красных охранников» из студентов и рабочей молодёжи. В нём содержался призыв громить партийные и государственные органы, в которых засели «люди, облечённые властью и идущие по капиталистическому пути». Только в Пекине толпами хунвэйбинов было убито около 2 тыс. человек. Всё, что было связано с «непролетарской культурой», объявлялось вредным и уничтожалось.

После войны в Северной Корее, где принимали весомое участие китайцы и советские лётчики, и с момента возникновения в 1948г. Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) власть в ней находилась в руках Трудовой партии Кореи во главе с Ким Ир Сеном. Он был провозглашён вождём корейского народа.