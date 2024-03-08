ТРУДОВАЯ ПАРТИЯ КОРЕИ

Трудовáя пáртия Корéи (ТПК) — правящая партия в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР). Датой образования ТПК считается 10 октября 1945, когда на совещании представителей коммунистических организаций пяти провинций Сев. Кореи было создано Северокорейское оргбюро Коммунистической партии Кореи (КПК). В августе 1946 КПК объединилась с Новой народной партией, основанной в начале 1945 на севере Кореи, а в ноябре 1946 — с Народной и Новой народной партиями, основанными в начале 1945 на юге Кореи. В результате появились Трудовая партия Северной Кореи и Трудовая партия Южной Кореи, объединившиеся в июне 1949 в единую ТПК. В ходе Корейской вой­ны 1950–1953 организации ТПК на Юге были разгромлены.

По Уставу ТПК ее деятельность строится на принципе демократического централизма. Высшим руководящим органом партии является съезд, а в промежутках между съездами — Центральный комитет (ЦК), избираемый съездом. Пленум ЦК ТПК избирает Политбюро и Секретариат.

В 1946–1949 главой Трудовой партией Северной Кореи являлся Ким Ду Бон. В 1949–1994 ТПК возглавлял Ким Ир Сен (в 1949–1966 — председатель ЦК ТПК, в 1966–1994 — генеральный секретарь ЦК ТПК), в 1997–2011 генеральным секретарем ТПК являлся Ким Чен Ир , с 2012 должность первого секретаря ТПК занимает Ким Чен Ын , объявленный Вечным генеральным секретарем ТПК.

ТПК — фактически единственная партия в КНДР, обладающая реальной силой, остальные партии существуют лишь формально. Она насчитывает около 6,5 млн членов (оценка на 2021). Всего было проведено 8 съез­дов партии, VII состоялся после 36-летнего перерыва в 2016, VIII — 6–12 января 2021, и четыре партийные конференции, 4-я — в апреле 2012.

На III съезде в апреле 1956 в Устав партии была внесена поправка о том, что общей идеологической платформой для всех ее членов является марксизм-ленинизм. Ближайшей задачей объявлялось «развертывание общенациональной демократической революции против империализма и феодализма», а конечной целью — «построение коммунистического общества».

На V съезде партии в ноябре 1970 из ее Устава изъяли положение о марксизме-ленинизме, провозгласив ведущей идеологией учение Ким Ир Сена «чучхе». На VI съезде партии в октябре 1980 «чучхе» заняло место единой идеологической платформы партии, а конечной целью стало «претворение в жизнь идей чучхе во всех сферах общества» и «построение коммунистического общества». На четвертой партийной конференции ТПК 11 апреля 2012 были внесены изменения в Устав ТПК, отразившие положение Ким Чен Ира как Вечного генерального секретаря ТПК, а Ким Чен Ын занял новую должность первого секретаря ТПК, ставшую главной в ТПК. Новой руководящей идеологией ТПК был провозглашен «кимирсенизм-кимчениризм».

Официальными печатными органами ТПК являются два крупнейших в КНДР издания: газета «Нодон синмун» («Рабочая газета») и журнал «Кыллочжа» («Трудящийся»).

Лит. : Ланьков А. Н. КНДР вчера и сегодня: неформальная история Северной Кореи. М., 2005; Кирьянов О. Северная Корея. М., 2017. С. Н. Губина .