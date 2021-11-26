МАСУД АХМАД ШАХ

МАСУД АХМАД ШАХ - военный и государственный деятель Афганистана, генерал армии.

Из семьи во­ен­но­го. По на­цио­наль­но­сти тад­жик. В 1973 году окон­чил кол­ледж Ис­тик­ляль и по­сту­пил на инженерный факультет Ка­буль­ско­го по­ли­тех­нического института. В го­ды учё­бы сбли­зил­ся с чле­на­ми организации «Му­сульманская мо­ло­дёжь» (Б. Раб­ба­ни и др.). В 1975 году ос­та­вил институт, при­нял уча­стие в не­удач­ном воо­руженном вы­сту­п­ле­нии в Пан­дж­шер­ской до­ли­не (в ночь на 22.07.1975 года), за­тем вы­ехал в Па­ки­стан и на Ближ­ний Вос­ток. Под руководством американских и британских ин­ст­рук­то­ров про­шёл обу­че­ние в цен­тре под­го­тов­ки ком­ман­дос в Егип­те, по­сле че­го со­сто­ял в бое­вых от­ря­дах Ор­га­ни­за­ции ос­во­бо­ж­де­ния Па­ле­сти­ны. В 1978 году при­был в Па­ки­стан и примк­нул к Ис­лам­ско­му обществу Аф­га­ни­ста­на (ИОА).

По­сле Ап­рель­ской ре­во­лю­ции 1978 года воз­гла­вил банд­фор­ми­ро­ва­ния северных афганских про­вин­ций, бо­ров­шие­ся про­тив ре­жи­ма На­род­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Аф­га­ни­ста­на (НДПА) . С 1979 года ру­ко­во­дил в Пан­дж­ше­ре воо­руженного со­про­тив­ле­ни­ем советским и афганским пра­ви­тельственным вой­скам, соз­дал груп­пи­ров­ку из 355 от­ря­дов об­щей чис­лен­но­стью около 17 тысяч человек, дей­ст­во­вав­шую бо­лее чем в 10 про­вин­ци­ях Аф­га­ни­ста­на, в основном на се­ве­ро-вос­то­ке. Кон­тро­ли­ро­вал изум­руд­ные ко­пи в Пан­дж­ше­ре и ме­сто­ро­ж­де­ние ла­зу­ри­та в Ба­дах­ша­не, пе­ре­вал Са­ланг, че­рез ко­то­рый из СССР в Ка­бул шли ко­лон­ны с гру­зом. В Пан­дж­шер­ской до­ли­не соз­дал ук­ре­п­лён­ный рай­он, ко­то­рый, не­смот­ря на мно­го­численные на­сту­пательные опе­ра­ции, не смог­ли за­хва­тить советские и афганские пра­ви­тельственные вой­ска. Вес­ной 1982 года из­бран от­вет­ст­вен­ным за бое­вую под­го­тов­ку в Ис­лам­ском сою­зе мод­жа­хе­дов Аф­га­ни­ста­на. В 1983 году воз­гла­вил На­блю­дательный со­вет, в ко­то­рый во­шли многие по­ле­вые ко­ман­ди­ры ИОА. 21.07.1986 года за­оч­но при­го­во­рён пра­ви­тель­ст­вом НДПА к смерт­ной каз­ни, 26.10.1988 года по­ми­ло­ван ука­зом пре­зи­ден­та М. Над­жи­бул­лы . С вес­ны 1988 года, по­сле под­пи­са­ния Же­нев­ских со­гла­ше­ний (14.04.1988 года), оп­ре­де­лив­ших сро­ки вы­во­да советских войск из Аф­га­ни­ста­на (с 15.05.1988 года по 15.02.1989 года), ак­ти­ви­зи­ро­вал уси­лия по рас­ши­ре­нию зо­ны сво­его влия­ния в северо-восточной час­ти Аф­га­ни­ста­на.

Пла­ни­ро­вал соз­дать ав­то­ном­ную ис­лам­скую рес­пуб­ли­ку, в со­став ко­то­рой долж­ны бы­ли вой­ти афганские рай­оны, на­се­лён­ные тад­жи­ка­ми, уз­бе­ка­ми и др. национальными мень­шин­ст­ва­ми. По­сле вы­во­да советских войск на­чал вы­тес­не­ние с тер­ри­то­рий, на­се­лён­ных тад­жи­ка­ми, воо­руженных груп­пи­ро­вок др. ис­лам­ских пар­тий и организаций. С вес­ны 1989 года вёл бое­вые дей­ст­вия про­тив от­ря­дов Ис­лам­ской пар­тии Аф­га­ни­ста­на (ИПА) Г. Хек­мать­я­ра. В мар­те - апреле 1992 года на­ла­дил кон­такт с ли­де­ром пар­тии Национальное ис­лам­ское дви­же­ние Аф­га­ни­ста­на генералом А. Р. Дус­ту­мом и ли­де­ром афганских ис­маи­ли­тов С. М. На­дери, воз­гла­вил Выс­ший со­вет джи­ха­да Аф­га­ни­ста­на. В конце апреля 1992 года вме­сте с ни­ми за­хва­тил Ка­бул, не до­пус­тив ту­да от­ря­ды Хек­мать­я­ра. С 29.04.1992 года министр обо­ро­ны Ис­лам­ско­го Государства Аф­га­ни­стан. По­сле 1992 годы от­ря­ды Масуда ста­ли опо­рой пра­ви­тельственных воо­руженных сил пре­зи­ден­та Б. Раб­ба­ни. Ле­том 1993 года Масуд ос­та­вил пост министр обо­ро­ны, но фак­ти­че­ски про­дол­жал ру­ко­во­дить Комитетом по де­лам обо­ро­ны. С 1995 года воз­глав­лял воо­руженное со­про­тив­ле­ние та­ли­бам.

С ию­ня 1997 года фак­тический во­енный ли­дер ан­ти­та­либ­ско­го Объ­е­ди­нён­но­го ис­лам­ско­го национального фрон­та спа­се­ния Аф­га­ниста­на (ОИНФСА); в сфор­ми­ро­ван­ном ОИНФСА пра­ви­тель­ст­ве Ис­лам­ско­го Государства Аф­га­ни­стан за­ни­мал пост министра обо­ро­ны. По­сле ря­да во­енных не­удач вой­ска Масуда бы­ли вы­ну­ж­де­ны от­сту­пить в северо-восточные рай­оны и к октябрю 2000 года кон­тро­ли­ро­ва­ли лишь около 5% тер­ри­то­рии Аф­га­ни­ста­на. В октябре 2000 года Масуду уда­лось ос­та­но­вить на­сту­п­ле­ние та­ли­бов, а к де­каб­рю то­го же го­да взять под кон­троль до 20-25% тер­ри­то­рии стра­ны. 09.09.2001 года смер­тель­но ра­нен в ре­зуль­та­те тер­ро­ри­стического ак­та, 16.09.2001 года по­хо­ро­нен в воз­двиг­ну­том для не­го мав­зо­лее в Пан­дж­шер­ской до­ли­не.