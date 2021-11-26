МАСУД АХМАД ШАХ
МАСУД АХМАД ШАХ - военный и государственный деятель Афганистана, генерал армии.
Из семьи военного. По национальности таджик. В 1973 году окончил колледж Истикляль и поступил на инженерный факультет Кабульского политехнического института. В годы учёбы сблизился с членами организации «Мусульманская молодёжь» (Б. Раббани и др.). В 1975 году оставил институт, принял участие в неудачном вооруженном выступлении в Панджшерской долине (в ночь на 22.07.1975 года), затем выехал в Пакистан и на Ближний Восток. Под руководством американских и британских инструкторов прошёл обучение в центре подготовки коммандос в Египте, после чего состоял в боевых отрядах Организации освобождения Палестины. В 1978 году прибыл в Пакистан и примкнул к Исламскому обществу Афганистана (ИОА).
После Апрельской революции 1978 года возглавил бандформирования северных афганских провинций, боровшиеся против режима Народно-демократической партии Афганистана (НДПА). С 1979 года руководил в Панджшере вооруженного сопротивлением советским и афганским правительственным войскам, создал группировку из 355 отрядов общей численностью около 17 тысяч человек, действовавшую более чем в 10 провинциях Афганистана, в основном на северо-востоке. Контролировал изумрудные копи в Панджшере и месторождение лазурита в Бадахшане, перевал Саланг, через который из СССР в Кабул шли колонны с грузом. В Панджшерской долине создал укреплённый район, который, несмотря на многочисленные наступательные операции, не смогли захватить советские и афганские правительственные войска. Весной 1982 года избран ответственным за боевую подготовку в Исламском союзе моджахедов Афганистана. В 1983 году возглавил Наблюдательный совет, в который вошли многие полевые командиры ИОА. 21.07.1986 года заочно приговорён правительством НДПА к смертной казни, 26.10.1988 года помилован указом президента М. Наджибуллы. С весны 1988 года, после подписания Женевских соглашений (14.04.1988 года), определивших сроки вывода советских войск из Афганистана (с 15.05.1988 года по 15.02.1989 года), активизировал усилия по расширению зоны своего влияния в северо-восточной части Афганистана.
Планировал создать автономную исламскую республику, в состав которой должны были войти афганские районы, населённые таджиками, узбеками и др. национальными меньшинствами. После вывода советских войск начал вытеснение с территорий, населённых таджиками, вооруженных группировок др. исламских партий и организаций. С весны 1989 года вёл боевые действия против отрядов Исламской партии Афганистана (ИПА) Г. Хекматьяра. В марте - апреле 1992 года наладил контакт с лидером партии Национальное исламское движение Афганистана генералом А. Р. Дустумом и лидером афганских исмаилитов С. М. Надери, возглавил Высший совет джихада Афганистана. В конце апреля 1992 года вместе с ними захватил Кабул, не допустив туда отряды Хекматьяра. С 29.04.1992 года министр обороны Исламского Государства Афганистан. После 1992 годы отряды Масуда стали опорой правительственных вооруженных сил президента Б. Раббани. Летом 1993 года Масуд оставил пост министр обороны, но фактически продолжал руководить Комитетом по делам обороны. С 1995 года возглавлял вооруженное сопротивление талибам.
С июня 1997 года фактический военный лидер антиталибского Объединённого исламского национального фронта спасения Афганистана (ОИНФСА); в сформированном ОИНФСА правительстве Исламского Государства Афганистан занимал пост министра обороны. После ряда военных неудач войска Масуда были вынуждены отступить в северо-восточные районы и к октябрю 2000 года контролировали лишь около 5% территории Афганистана. В октябре 2000 года Масуду удалось остановить наступление талибов, а к декабрю того же года взять под контроль до 20-25% территории страны. 09.09.2001 года смертельно ранен в результате террористического акта, 16.09.2001 года похоронен в воздвигнутом для него мавзолее в Панджшерской долине.