ЛЮ ШАОЦИ
ЛЮ ШАОЦИ - государственный и политический деятель Китая.
Из крестьянской семьи. Окончил Педагогическое училище в городе Чанша (провинция Хунань). В 1920 году член Шанхайского социалистического союза молодёжи. С 1921 году учился в Коммунистическом университете трудящихся Востока в Москве. В декабре 1921 года вступил в Коммунистическую партию Китая (КПК). По возвращении в Китай принимал участие в организации рабочего движения. В период Революции 1925-1927 годов в Китае в 1925 году избран заместителем председателя Всекитайской федерации профсоюзов (ВФП), с 1927 года член ЦК КПК. В 1930 году участвовал в работе 5-го конгресса Красного интернационала профсоюзов, избран членом его Исполнительного бюро. В 1930-1931 годы представлял ВФП в Москве. С 1931 года возглавлял профорганизации Центрального советского района Китая. С января 1931 года кандидат в члены Политбюро ЦК КПК. Участник Северо-западного похода 1934-1936 годов. В январе 1935 года на совещании в городе Цзуньи поддержал Мао Цзэдуна.
В 1936-1943 годы был последовательно секретарём Северо-Китайского бюро ЦК КПК, секретарём Центрально-Китайского бюро ЦК КПК. В 1939-1942 годы руководил партизанским движением в Северном и Центральном Китае, с 1941 года политкомиссар Новой 4-й армии. В 1941-1945 годы один из организаторов кампании «по исправлению стиля» в КПК. С 1943 член Секретариата ЦК КПК и заместитель председателя Реввоенсовета. В 1948-1957 годы почетный председатель ВФП. В 1949-1954 годы заместитель председтеля Центрального народного правительственного совета и заместитель председателя Народно-революционного военного совета КНР. В 1949-1953 годы вице-председатель ВФП; в 1949-1954 годы председатель центрального правления Общества китайско-советской дружбы. В 1954-1959 годы председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). В 1954 году на 1-й сессии ВСНП выступил с докладом «О проекте конституции КНР». На 8-м съезде КПК (1956) сделал политический отчёт ЦК КПК. В 1956 году избран членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и заместителем председателя ЦК КПК. В 1959 году избран председателем КНР. Весной 1961 году объявлен преемником Мао Цзэдуна. После начала «культурной революции» 1966-1976 годов пытался противодействовать захвату хунвейбинами учебных заведений, инициировал направление туда партийных рабочих групп, за что подвергся острой критике со стороны Мао Цзэдуна. На 12-м пленуме ЦК КПК в октябре 1968 года снят со всех постов «внутри и вне партии» как «провокатор и штрейкбрехер, цепной пёс империализма, ревизионизма и гоминьдановской реакции». В октябре 1969 года под именем Люй Вэйхуан тайно вывезен в город Кайфын, где, по официальной версии, скончался в тюрьме. Реабилитирован в 1980 году.
Сочинения:
Избранные произведения. Пекин, 1985. Т. 1–2 (на китайском языке).