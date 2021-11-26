КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В КИТАЕ

Политическая репрессивная кампания, организованная Мао Цзэдуном , направленная против чиновничества и интеллигенции и сопровождавшаяся массовыми выступлениями молодежи.

Официальное название и датировка: Великая пролетарская культурная революция 1966-1976 гг. Официальная задача проведения культурной революции выткала из следования Коммунистической партии Китая (КПК) марксистско-ленинской стратегии построения социализма. Однако Мао Цзэдун, опасавшийся нарастания недовольства его политикой со стороны части чиновничества и интеллигенции, придал понятию «культурная революция» совершенно другое значение, решив под предлогом борьбы со старой культурой нанести удар по остаткам инакомыслия и «переродившемуся» чиновничеству, включая и верхи КПК . Сигнал к подготовке новой кампании против инакомыслия был дан 30 ноября 1965 г., когда орган КПК «Жэньминь жибао» перепечатал статью Яо Вэньюаня «Критика новой редакции исторической драмы «Разжалование Хай Жуя»», в которой историк и заместитель главы пекинской администрации У Хань намекал на обстоятельства отставки Пэн Дехуая. Разоблачение У Ханя повлекло за собой ряд отставок и позволило сторонникам Мао Цзэдуна поднять вопрос о неблагополучии в деле культуры, подвергнуть резко критике руководителя Группы по делам культурной революции и первого секретаря пекинского горкома КПК Пэнь Чжэня и других умеренных партийных руководителей, которые 23 мая 1966 г. были сняты со своих постов.

16 мая была создана новая Группа по делам культурной революции, в которую вошли близкие соратники Мао Чэнь Бода, Цзян Цин и другие. Она превратилась в штаб борьбы против умеренных руководителей КПК, интеллигенции и традиционной культуры по всей стране. С 25 мая по инициативе группы стали появляться листовки (“дацзыбао”), которые призывали молодежь поддержать Мао в осуществлении “Великой пролетарской культурной революции” и уничтожить “буржуазной культуру”. Под ней понималось все, что как-то не соответствовало коммунистическим принципам. Стали создаваться отряды “красных охранников” (“хунвэйбинов”) из студентов и “молодых бунтарей” (“цзаофаней”) из рабочей молодежи. 5 августа 1966 г. была распространена дацзыбао “Огонь по штабу!”, написанная самим Мао. Он требовал разгромить партийные и государственные органы, в которых засели “люди, облеченные властью и идущие по капиталистическому пути”. В ответ на этот призыв толпы хунвэйбинов разгромили партийно-государственные учреждения. Волна насилия прокатилась по всей стране. Чиновников и интеллигентов избивали, унижали, водили по улицам городов с оскорбительными плакатами, а потом часто убивали или отправляли в сельскую местность для дальнейшего трудового воспитания. Хунвейбинам помогали органы государственной безопасности, которыми руководил сподвижник Мао Цзэдуна Кан Шэн. Среди репрессированных оказались Лю Шаоци и Дэн Сяопин. Хунвэйбины громили древние храмы и музеи — все, что связано с “непролетарской культурой” считалось бесполезным или вредным. В январе 1967 г. хунвэйбины и цзаофани во главе с Чжан Чуньцяо штурмом взяли Шанхайский горком КПК. В августе они осаждали дипломатические учреждения. Обострился и советско-китайский конфликт. Против хунвэйбинов выступили некоторые партийные руководители («февральское противотечение» 1967 г.) и часть военных, но они были репрессированы. Министр обороны Линь Бяо поддерживал Мао. Создавались новые органы власти - ревкомы, в которые входили представители хунвэйбинов, военных и чиновников, доказавшие лояльность Мао Цзэдуну.

Но молодые хулиганы стали выходить из-под контроля. Начались вооруженные столкновения хунвэйбинов между собой. Тогда Мао ввел в дело армию. Власть перешла в руки генералов и офицеров, а хунвэйбинов отправили в сельские коммуны “на перевоспитание”. “Винтовка рождает власть”, говорил Мао. У власти остались наиболее преданные “вождю” “выдвиженцы культурной революции”, военные и часть необходимых для управления чиновников во главе с премьер-министром Чжоу Эньлаем. IX съезд КПК в 1969 г. одобрил итоги “культурной революции”, которая создала основы “коммунизма”. На деле в стране установилась военно-бюрократическая диктатура во главе с Мао и его “наследником” Линь Бяо. Но в 1971 г. Мао решил расправиться и с Линь Бяо. Маршал пытался бежать, но его самолет был уничтожен. Мао остался единственным хозяином разоренной страны. Хотя основные задачи «культурной революции» были достигнуты уже в 1969 г., формально она продолжалась до самой смерти Мао Цзэдуна. В результате «культурной революции» погибло до миллиона человек, пострадали десятки миллионов.

Исторические источники:

Мао Цзэдун. Маленькая красная книжица. М., 2007.

Автор статьи: Шубин А.В.