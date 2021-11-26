ДВИЖЕНИЕ НЕПРИСОЕДИНЕНИЯ

ДВИЖЕНИЕ НЕПРИСОЕДИНЕНИЯ - международная организация, которая объединяет страны, провозгласившие основой своего внешнеполитического курса неучастие в военно-политических блоках и группировках.

На­ча­ло раз­ви­тию ДН как но­во­го те­че­ния в сис­те­ме ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний по­ло­жи­ла Бан­дунг­ская кон­фе­рен­ция 1955 года. На Ка­ир­ской встре­че пред­ста­ви­те­лей 20 стран Азии, Аф­ри­ки, Ев­ро­пы и Латинской Аме­ри­ки (июнь 1961 года) был со­гла­со­ван ряд прин­ци­пов по­ли­ти­ки не­при­сое­ди­не­ния: не­за­ви­си­мая внеш­няя по­ли­ти­ка, под­держ­ка национально-ос­во­бо­дительных дви­же­ний, не­уча­стие в мно­го­сто­рон­них во­енных сою­зах, за­клю­чён­ных в ус­ло­ви­ях про­ти­во­стоя­ния ве­ли­ких дер­жав. Сре­ди ос­но­ва­те­лей ДН бы­ли та­кие вы­даю­щие­ся по­ли­ти­ки, как Дж. Не­ру, Г.А. На­сер, И. Ти­то, Су­кар­но, К. Нкру­ма. Как ор­га­ни­за­ция ДН бы­ло уч­ре­ж­де­но на Бел­град­ской кон­фе­рен­ции (Юго­сла­вия, сентябрь 1961 года; 25 го­су­дарств). В при­ня­той на кон­фе­рен­ции дек­ла­ра­ции из­ла­га­лись ба­зо­вые прин­ци­пы ДН: не­при­ятие дик­та­та , ге­ге­мо­низ­ма и экс­пан­сии в ме­ж­ду­народных от­но­ше­ни­ях, не­об­хо­ди­мость рав­но­прав­но­го и взаи­мо­вы­год­но­го со­труд­ни­че­ст­ва ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми; борь­ба за фор­ми­ро­ва­ние но­во­го эко­но­мического по­ряд­ка на ос­но­ве спра­вед­ли­во­сти и рав­но­пра­вия. Ка­ир­ская кон­фе­рен­ция (Еги­пет, октябрь 1964 года; 47 го­су­дарств) осу­ди­ла лю­бые фор­мы вме­ша­тель­ст­ва во внутренние де­ла го­су­дарств, вы­ска­за­лась за за­пре­ще­ние ядер­ных ис­пы­та­ний во всех сре­дах.

С Лу­сак­ской кон­фе­рен­ции (Зам­бия, сентябрь 1970 года; 54 го­су­дар­ст­ва) на­чал­ся этап ста­нов­ле­ния ДН как од­но­го из ин­сти­ту­тов в сис­те­ме ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний. Кон­фе­рен­ция впер­вые упот­ре­би­ла в сво­их до­ку­мен­тах тер­ми­ны «Дви­же­ние не­при­сое­ди­не­ния» и «го­су­дар­ст­ва - чле­ны Дви­же­ния не­при­сое­ди­не­ния», при­ня­ла прин­ци­пи­аль­но важ­ное ре­ше­ние «уп­ро­чить и рас­ши­рить об­ласть вза­им­но­го со­труд­ни­че­ст­ва в ме­ж­ду­на­род­ных, ре­гио­наль­ных, дву­сто­рон­них рам­ках; обес­пе­чить не­пре­рыв­ность дея­тель­но­сти про­ве­де­ни­ем пе­рио­ди­че­ских кон­суль­та­ций пред­ста­ви­те­лей не­при­сое­ди­нив­ших­ся стран на раз­лич­ных уров­нях». Ли­ния Лу­сак­ской кон­фе­рен­ции, на­прав­лен­ная на то, что­бы при­дать ста­биль­ные ор­га­ни­зационные фор­мы со­ли­дар­но­сти не­при­сое­ди­нив­ших­ся стран, бы­ла про­дол­же­на на выс­ших фо­ру­мах ДН в Ал­жи­ре (Ал­жир, сентябрь 1973 года; 76 го­су­дарств), Ко­лом­бо (Шри-Лан­ка, август 1976 года; 84 го­су­дар­ст­ва и од­но национально-ос­во­бо­дительное дви­же­ние), Га­ва­не (Ку­ба, сентябрь 1979 года; 92 го­су­дар­ст­ва и 3 национально-ос­во­бо­дительных дви­же­ния), Де­ли (Ин­дия, март 1983 года; 97 го­су­дарств и 2 национально-ос­во­бо­дительных дви­же­ния), Ха­ра­ре (Зим­баб­ве, сентябрь 1986 года; 100 го­су­дарств и национально-ос­во­бо­дительных дви­же­ний), Бел­гра­де (СФРЮ, сентябрь 1989 года; 98 чле­нов ДН). Для вы­пол­не­ния при­ня­тых ре­зо­лю­ций бы­ло об­ра­зо­ва­но свыше 50 ор­га­нов. В ус­ло­ви­ях «хо­лод­ной вой­ны», ис­поль­зуя про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду За­па­дом и Вос­то­ком, ДН до­би­лось ус­ту­пок от обо­их во­енно-по­ли­тических бло­ков, сна­ча­ла на суб­ре­гио­наль­ном и ре­гио­наль­ном уров­нях, а за­тем в гло­баль­ном мас­шта­бе. В 1950-1980-е годы в до­ку­мен­тах ДН мно­го мес­та от­во­ди­лось ан­ти­им­пе­риа­ли­стическим ло­зун­гам, осу­ж­де­нию ко­ло­ниа­лиз­ма, нео­ко­ло­ниа­лиз­ма, апар­теи­да, ра­сиз­ма, что объ­ек­тив­но сбли­жа­ло ДН с СССР и стра­на­ми со­циа­ли­стического ла­ге­ря . Это да­ва­ло ос­но­ва­ние советскому ру­ко­во­дству рас­смат­ри­вать ДН как сво­его со­юз­ни­ка. Од­на­ко боль­шин­ст­во стран ДН осу­ди­ли ввод войск Ор­га­ни­за­ции Вар­шав­ско­го до­го­во­ра в Че­хо­сло­ва­кию (1968) и советских войск в Аф­га­ни­стан (1979).

На ру­бе­же 1990-х годов, в ус­ло­ви­ях стрем­ле­ния США к соз­да­нию мо­но­по­ляр­но­го ми­ро­по­ряд­ка, ДН столк­ну­лось с прин­ци­пи­аль­ной про­бле­мой оп­ре­де­ле­ния сво­его мес­та и ро­ли в ми­ро­вой по­ли­ти­ке. Си­туа­ция усу­губ­ля­лась на­рас­та­ни­ем кри­зис­ных тен­ден­ций внут­ри са­мо­го ДН. Рас­па­лась СФРЮ, пред­се­да­тель­ст­во­вав­шая в нём с 1989 года. В 1991 году из ДН вы­шла Ар­ген­ти­на. Ут­ра­ти­ли ин­те­рес к ДН его ев­ропейские уча­ст­ни­ки - Кипр и Маль­та, по­дав­шие за­яв­ки на всту­п­ле­ние в Ев­ро­пей­ский со­юз (ЕС). Та­кие влия­тель­ные чле­ны ДН, как Ин­дия, Ку­ба, Ал­жир, по раз­ным при­чи­нам ос­ла­би­ли вни­ма­ние к про­бле­ма­ти­ке не­при­сое­ди­не­ния. Дис­кус­сия по по­во­ду пер­спек­тив ДН дос­тиг­ла апо­гея к мо­мен­ту со­зы­ва кон­фе­рен­ции не­при­сое­ди­нив­ших­ся стран в Джа­кар­те (Ин­до­не­зия, сентябрь 1992 года; 108 го­су­дарств). На кон­фе­рен­ци­ях не­при­сое­ди­нив­ших­ся стран в Кар­та­хе­не (Ко­лум­бия, октябрь 1995 года; 104 го­су­дар­ст­ва), в Дур­ба­не (ЮАР, сентябрь 1998 года; 103 го­су­дар­ст­ва), Куа­ла-Лум­пу­ре (Ма­лай­зия, февраль 2003 года; 106 го­су­дарств) и Га­ва­не (Ку­ба, сентябрь 2006 года; 115 го­су­дарств) сфор­ми­ро­вал­ся современный об­лик ДН как ме­ха­низ­ма для кон­со­ли­да­ции Юга и от­стаи­ва­ния его ин­те­ре­сов в диа­ло­ге с Се­ве­ром. Дур­бан­ская дек­ла­ра­ция оп­ре­де­ли­ла ме­сто и роль ДН в ме­ж­ду­народных от­но­ше­ни­ях как «пе­ре­до­вой си­лы но­во­го ты­ся­че­ле­тия, зна­ме­ную­ще­го со­бой эру воз­ро­ж­даю­щих­ся на­ций, эру Юга, эру оп­рав­дав­шей­ся на­де­ж­ды». При­ори­тет­ные за­да­чи ДН - ис­ко­ре­не­ние бед­но­сти и обес­пе­че­ние ус­той­чи­во­го раз­ви­тия стран «третье­го ми­ра», при­да­ние гло­ба­ли­за­ции силь­ной со­ци­аль­ной со­став­ляю­щей. Чле­ны ДН про­дол­жа­ют про­яв­лять ра­ди­ка­лизм в во­про­сах ра­зо­ру­же­ния, осо­бен­но ядер­но­го, тра­ди­ци­он­но воз­ла­гая от­вет­ст­вен­ность за от­сут­ст­вие про­грес­са в этом во­про­се на «офи­ци­аль­ные» ядер­ные дер­жа­вы - США, Рос­сию, Фран­цию, Ве­ли­ко­бри­та­нию и Ки­тай. При этом ДН не от­реа­ги­ро­ва­ло на всту­п­ле­ние в ядер­ный клуб двух сво­их чле­нов - Ин­дии и Па­ки­ста­на. Уча­ст­ни­ки кон­фе­рен­ции в Га­ва­не (2006) под­дер­жа­ли пра­во Ира­на на соз­да­ние собственных ядер­ных тех­но­ло­гий в мир­ных це­лях. В ор­га­ни­за­ции тра­ди­ци­он­но силь­ны по­зи­ции ис­лам­ских го­су­дарств, под влия­ни­ем ко­то­рых она не за­ня­ла чёт­кой по­зи­ции в от­но­ше­нии дей­ст­вий НАТО про­тив Юго­сла­вии, сто­яв­шей у ис­то­ков ДН. Важ­ным на­прав­ле­ни­ем дея­тель­но­сти ДН яв­ля­ет­ся ре­фор­ма ООН. ДН вы­сту­па­ет за пе­ре­рас­пре­де­ле­ние пол­но­мо­чий ме­ж­ду Со­ве­том Безо­пас­но­сти (СБ) и Ге­не­раль­ной Ас­самб­ле­ей в поль­зу по­след­ней, за пре­вра­ще­ние СБ в под­от­чёт­ный ей ор­ган, по­вы­ше­ние ро­ли спе­циа­ли­зированных ор­га­нов и ор­га­ни­за­ций ООН.

ДН - объ­е­ди­не­ние го­су­дарств, ме­ж­ду ко­то­ры­ми су­ще­ст­ву­ют глу­бо­кие по­ли­тические и идео­ло­гические про­ти­во­ре­чия, вслед­ст­вие это­го оно не име­ет чёт­кой струк­ту­ры и ор­га­ни­за­ции. У ДН нет ус­та­ва и бюд­же­та. Ре­ше­ния, при­ни­мае­мые кон­сен­су­сом на сам­ми­тах или кон­фе­рен­ци­ях ми­ни­ст­ров, но­сят ре­ко­мен­да­тель­ный ха­рак­тер. ДН не име­ет по­сто­ян­но­го сек­ре­та­риа­та или другой струк­ту­ры. Основная роль в под­го­тов­ке фо­ру­мов и ве­де­нии те­ку­щих дел иг­ра­ет пред­се­да­тель­ст­вую­щее го­су­дар­ст­во. Важ­ным ко­ор­ди­национным ме­ха­низ­мом яв­ля­ет­ся «трой­ка», ку­да вхо­дят пре­ды­ду­щий, ны­неш­ний и бу­ду­щий пред­се­да­те­ли. Чле­на­ми ДН в 2006 году со­стоя­ли 116 го­су­дарств Азии, Аф­ри­ки, Ев­ро­пы, Латинской Аме­ри­ки и Океа­нии, в ко­то­рых про­жи­ва­ет 51% населения пла­не­ты, на­хо­дят­ся 46% об­ра­ба­ты­вае­мых зе­мель и 86% ми­ро­вых за­па­сов неф­ти. Из стран, вхо­дя­щих в СНГ, Бе­ло­рус­сия, Турк­ме­ния и Уз­бе­ки­стан яв­ля­ют­ся чле­на­ми ДН, а Ар­ме­ния, Азер­бай­джан, Ка­зах­стан, Кир­ги­зия и Ук­раи­на по­лу­чи­ли пра­ва на­блю­да­те­лей. С 1995 года Рос­сия уча­ст­ву­ет в фо­ру­мах ДН в ка­че­ст­ве гос­тя.

Сочинения:

Дви­же­ние не­при­сое­ди­не­ния в до­ку­мен­тах и ма­те­риа­лах. 2-е изд. М., 1979.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)