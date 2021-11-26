БАТМУНХ Жамбын

Монгольский политический деятель.

Родился в семье арата (скотовода). С 1948 — член Монгольской народно-революционной партии (МНРП). В 1951 закончил Монгольский государственный университет, в 1961 — аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС. Кандидат экономических наук.

С 1951 по 1973 занимался преподавательской и научно-организаторской деятельностью в различных высших учебных заведениях МНР. Затем — на руководящей партийной и государственной работе. С 1974 — член Политбюро ЦК МНРП и Председатель Совета Министров МНР. В 1984 принял активное участие в отстранении от власти Ю. Цеденбала.

До 1990 возглавлял Президиум Великого Народного Хурала МНР и являлся Генеральным секретарем ЦК МНРП. Затем вышел на пенсию. В отличие от многих других руководящих деятелей МНР отличался большой личной скромностью.

Автор статьи: И. Н. Селиванов.

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