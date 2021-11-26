АЙДИТ, Дипа Нусантра (индонез. Dipa Nusantara Aidit)

Политический деятель Индонезии .

Один из руководителей Коммунистической партии , в которую вступил в 1943. Неоднократно подвергался арестам японскими, а затем голландскими оккупационными властями. В 1954–1959 — Генеральный секретарь ЦК КПИ. С 1959 — Председатель ЦК КПИ. Под его руководством партия стала одной из самых многочисленных в мире, насчитывая в своих рядах к 1965 более 3 млн членов. В международном коммунистическом движении симпатизировал Коммунистической партии Китая . Поддерживал президента Сукарно в его попытках осуществить на практике идеи так называемой «управляемой демократии». С 1962 занимает пост министра без портфеля в правительстве Индонезии. После неудавшегося переворота «Движения 30 сентября» был убит сторонниками генерала Сухарто.

Автор статьи: И. Н. Селиванов.