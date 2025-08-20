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Послевоенный мир – постоянно меняющаяся политическая карта. В советской России запущена комическая станция Мир, косыгинские реформы и Брежневская «золотая эра», она же – «застой». После начала холодной войны постепенно появляется НАТО, расширение на Восток. Мы заключаем СЭВ и ОДВ. Оттепель происходит и у нас, и в других странах соцлагеря, что провоцирует волнения, протестные движения. Такие настроения активнее всего в Венгрии, Польше, Праге, в последней даже происходит т.н. Пражская весна. А В Венгрию и вовсе направлены советские войска.

Позже к власти приходит Горбачев, назвавший эпоху Брежнева «застоем» и пообещавший совершенно новый курс. Происходит авария в Чернобыле, землетрясение в Армении, падение экономики, дефицит. Беловежское соглашение, распад СССР, отказ от ядерного оружия как уступка Западу, допущение объединения Германии и вхождения ее в НАТО. Вывод войск из зарубежных стран.

Перестройка в СССР способствовала смене правящих режимов и переориентации стран соцлагеря на Запад. В Югославии на почве межнациональных противоречий и вмешательства стран Запада в конце ХХ в. шли ожесточённые военные действия, приведшие в итоге к распаду единого государства.