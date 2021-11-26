ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ МАРИ КЛОД
ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ МАРИ КЛОД (фр. Marie-Claude Vaillant-Couturier) - французский политический деятель, деятель международного женского движения.
Жена Поля Вайян-Кутюрье.
С начала 1930-х годов член различных демократических организаций Франции.
В период германской оккупации Франции в 1940-1944 годы участвовала в Движении Сопротивления, в начале 1942 года арестована полицией режима «Виши» и передана гестапо. До конца Второй мировой войны содержалась в концлагерях Освенцим, затем Равенсбрюк.
В 1946-1958, 1962-1973 годах - депутат парламента от французской Коммунистической Партии. В 1945-1954 годах - генеральный секретарь, в 1954-1975 годах - вице-президент Международной демократической федерации женщин.