ТРЮГВЕ ЛИ, ХАЛЬВДАН

Трюгве Ли ( норв. Trygve Lie) , Хальвдан (16.07.1896, Кристиания, ныне Осло — 30.12.1968, Гейло) — норвежский государственный и политический деятель. Получил юридическое образование в Университете Осло (1919). В 1911 вступил в молодежную организацию Норвежской рабочей партии (НРП). С 1919 — помощник секретаря НРП, в 1921 в составе делегации НРП посетил Москву, встречался с В. И. Лениным, высказывался в поддержку Октябрьской революции 1917 и за сотрудничество с СССР. В 1922–1935 работал в Норвежской федерации профсоюзов, с 1936 — исполнительный секретарь НРП. В 1935–1939 — министр юстиции, способствовал предоставлению Л. Д. Троцкому политического убежища в Норвегии (1935) и его переправке в Мексику, за что подвергся резкой критике в стране и за рубежом. В 1939 — министр торговли и промышленности, с началом Второй мировой вой­ны 1939 – 1945 — министр снабжения и судоходства. С июня 1940 в Лондоне, в ноябре 1940 назначен исполняющим обязанности, а с февраля 1941 — министром иностранных дел норвежского правительства в эмиграции (до 1946). Выступал в поддержку идеи равного и тесного взаимодействия великих держав. В апреле 1945 Т. Л. возглавлял делегацию Норвегии на Сан-Францисской конференции 1945 , председатель Комиссии по выработке положений Устава Совета Безопасности Организации Объединенных Наций . 1 февраля 1946 Т. Л. был избран Генеральным секретарем ООН, способствовал принятию в 1948 Декларации прав человека, заложившей основы миротворческой деятельности. 1 ноября 1950 его полномочия были продлены на три года. Пытался остановить и предотвратить расширение международных конфликтов — Корейской вой­ны 1950 – 1953 , кризиса в Кашмире , Берлинского кризиса 1948 – 1949 , добиться международного признания Израиля, Индонезии и пр. Начавшаяся в 1952 в США кампания по поиску шпионов и коммунистов в штаб-квартире ООН вынудила его подать в отставку. Занимал пост губернатора фюльке (губернии) Осло-Акерсхуса, в 1963–1964 — министр промышленности, в 1964–1965 — министр торговли и судоходства. В 1959 по поручению короля Улафа V выступал в качестве посредника при урегулировании территориальных споров Италии и Эфиопии в Сомали.

Соч. : Oslo–Moskva–London. Oslo, 1968.

Лит. : Rovine A. W. The First Fifty Years: The Secretary-General in World Politics. Leyden, 1970; Gaglione A. The United Nations under Trygve Lie, 1945–1952. Lanham, 2001; Tveit O. H. Gudfaren: Trygve Lie — generalsekretæren som sviktet FN. Kagge, 2018. Л. А. Садова .